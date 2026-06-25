來稿｜香港首份「五年規劃」必須回答的三大課題

來稿作者：許小哲



特區政府正全速編制首份特區經濟和社會發展「五年規劃」，啟動為期兩個月公眾諮詢，旨在鞏固香港「八大中心」定位，將發展經濟與改善民生相結合，搭建未來五年發展藍圖。中央港澳辦主任夏寶龍專程來港調研，走訪北部都會區、元朗微電子中心及大學城選址、葵青物流樞紐、簡約公屋等，聚焦香港對接國家「十五五」規劃以及推動北都區建設。值此「一國兩制」新實踐的節點，業界亦在思辨三個課題——香港如何透過五年規劃革新治理，平衡市場活力與長遠戰略？怎樣依托自身獨特優勢嵌入國家高質量發展大局，搭建起與「十五五」規劃的有效接口？如何令國家戰略落地轉化為民生實惠，真正承擔特區使命？



首份五年規劃是特區主動對接國家規劃體系的制度突破，六大模塊環環相扣，以北部都會區為重點之一，金融創科為增長引擎，民生建設為底層支撐，緊扣「十五五」新質生產力、區域協調、共同富裕核心部署，同時兼容香港自由市場、普通法、國際網絡優勢，目前正通過兩月公眾諮詢打通頂層設計與民間聲音。要讓本地發展規劃緊扣國家「十五五」戰略脈絡、實現高質量對接，尚有部分環節有待細化完善。回歸以來香港長期依賴年度施政，欠缺跨周期全域頂層設計，土地、創科、灣區合作缺乏長效統籌，產業單一、住房緊張等積弊難以根治。規劃對接首重統籌協調，建議整合各部門力量成立專責協調團隊，逐項對標國家規劃港澳篇章與十大中心建設定位，系統梳理各項對接任務，搭配年度跟蹤考核機制，確保各項部署不懸空、可落地。

中央實地調研清晰表明，北部都會區是銜接國家戰略與民生福祉的核心樞紐，亦是五年規劃對接「十五五」的首要載體。北部都會區作為深港融合核心載體，更要持續優化兩地規劃聯合審查機制，從土地開發、產業布局到基建鋪設，全程與深圳同步磋商、統籌布局，避免兩地規劃錯配脫節。目前北都已規劃同步布局資助房屋、學校、醫療配套，以產業新城創造本地就業，實現安居與興產雙贏。落實對接層面，北都需設立專屬產業導向土地供應機制，對承接國家重點科研項目的企業給予長期土地優惠等利好政策。

元朗簡約公屋考察則釋放明確導向，宏觀戰略不能脫離民生。服務國家大局與厚植民生福祉，是特區使命一體兩面，二者相輔相成不可偏廢。當前公眾諮詢窗口，是校准規劃、補足對接細節的關鍵階段。工商、創科、基層、青年、專業界別及全社會參與亦是治理模式轉型，推動香港告別短期碎片化施政，建立與國家五年周期同步的長遠治理框架，擺脫過度依賴地產金融的單一結構，以系統化布局承接國家賦予香港的全新功能定位。

毋庸置疑，長遠推進規劃落地，離不開多層級常態化溝通。若能搭建穩定對接平台，定期聯合中央相關部門、特區政府及灣區各城開展協調會議，及時摸排、疏通規劃執行途中出現的堵點難題，方能持續推動各項對接工作走深走實。而要素暢通是灣區融合的底層支撐，後續規劃文本不妨將政策互認機制設置為剛性內容，把科研資助互通、專業資格互認、跨境人才准入白名單等舉措明文納入，從制度層面破除資金、人才、技術跨境流動的壁壘。產業布局層面亦需緊跟國家發展大局，在新一輪五年規劃中側重傾斜人工智能、生命健康、綠色能源等戰略新興產業，集中資源打造具競爭力的產業增長極。

此外，對接國家「十五五」不能停留在概念層面，必須設置量化落地指標嵌入五年規劃。比如，商榷設定創科領域訂立河套、新田科技城內地合作研發項目數、產業產值年均增長目標；金融領域設定離岸人民幣結算、綠色融資增長額度；民生層面明確北都資助房屋供應量、灣區青年就業配額；區域合作設立跨境基建、專業服務互認時間表。同時建立年度中期評估機制，每年向中央港澳部門、立法會匯報對接進度，對滯後環節及時調整政策配套，避免規劃與國家戰略脫節、落地空轉。

立足新起點，香港將迎來國家戰略賦能的重大機遇。未來五年，期待香港特區以制度化、機制化舉措深度對接「十五五」，一手服務國家科技自立、高水平對外開放，一手解決住房、就業等民生痛點，在國家現代化大局中找准「超級聯繫人、超級增值人」定位，以可量化、可落地的高質量發展成果，彰顯「一國兩制」獨特優勢，書寫由治及興新篇章。

作者許小哲是重慶市政協委員，「就是敢言」執行主席。



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