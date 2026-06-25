議員來稿．洪錦鉉｜ 雙指數加冕印證香港國際金融中心地位

來稿作者：洪錦鉉



近期兩項全球權威金融及競爭力排名出爐，深深吸引筆者關注，因為它們都是為香港國際金融中心地位送上強有力的肯定：一是瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）《2026年世界競爭力年報》將香港排名升至全球第二，連續三年攀升，創2019年以來新高；二是波士頓諮詢公司（BCG）《2026年全球財富報告》更指出，香港離岸財富管理規模達2.95萬億美元，小幅超越瑞士的2.94萬億美元，歷史性登頂全球第一大跨境財富管理中心 。



香港是資本最放心的「價值樞紐」

香港之所以可以脫穎而出，其背後是中央政府的鼎力支持，及特區政府長期以來精準布局的政策底支撐。筆者嘗試拆解指數核心指標進行分析，在IMD報告四大評核維度中，香港「政府效率」排名全球第二、「營商效率」高居第三，其中「稅務政策」與「商業法規」兩項細項拿下全球第一，金融整體競爭力位列第二。筆者作為立法會議員，深知這一成績並非偶然：在全球家族辦公室（家辦）爭奪戰中，政府推出的家族投資控權工具（FIHV）稅務優惠架構，彈性遠勝區域競爭對手 。業界數據顯示，香港單一家辦數量已增至3,384間，每年為本地經濟貢獻超過126億港元，充分體現政策的實際成效 。此外，政府持續捍衛自由開放的市場環境，嚴謹且符合國際標準的監管制度，為跨國資本、全球機構投資者構建起中立安全的制度屏障，讓香港在全球地緣政治局勢波動中，成為資本最放心的「價值樞紐」。

IPO和資金流入印證國際資本信任

從宏觀經濟層面觀察，香港未來發展具備充足底氣，信心源自獨特的「一國兩制」優勢、背靠祖國的龐大市場，以及自身不斷強化的金融生態。一方面，作為連接內地與全球的「超級聯絡人」，香港持續對接粵港澳大灣區金融互聯互通機制，透過理財通、債券通等渠道，吸引海量跨境資金配置；另一方面，本地金融市場保持活躍韌性，IPO市場穩步復甦，金融科技領域蟬聯GFCI指數全球第一，數字資產、代幣化證券等創新業務逐步落地，為金融產業注入新的增長動能 。IMD世界競爭力中心主任布里斯教授直言，香港的核心優勢有二：一是制度環境為資本流入提供穩定性，二是金融市場的主導地位，無論IPO表現還是大規模資金流入，都足以印證國際資本對香港的長期信任。

創新產品擴建黃金倉儲

三方向精準發力

立足現有優勢，香港要進一步鞏固提升國際金融中心地位，可從三大方向精準發力。

其一，加速金融產品創新，順應全球財富管理趨勢。進一步放寬代幣化資產、數字資產投資產品的銷售監管，擴大離岸人民幣債券市場規模，發展碳排放衍生品等新興工具，同時推動普惠型家族信託等產品落地，滿足大中華區乃至亞洲高淨值家族的財富傳承、跨境資產配置需求 。

其二，把握全球黃金交易重心由西向東轉移的歷史機遇，全力推動國際黃金交易中心建設。現時政府正落實三年內黃金倉儲容量突破2000噸的政策目標，筆者認為未來應對標倫敦的黃金倉儲容量，依托香港機場的倉儲擴建計劃，也要佈署在北部都會增建倉儲，配合即將推出的政府背景貴金屬中央清算系統，完善黃金精煉、清算、託管的全產業鏈。

其三，持續優化稅務政策細節，維護全球領先的稅收競爭力。結合家辦產業發展實際，細化合資格投資範疇，優化跨境稅務安排，避免雙重徵稅，進一步降低機構營運成本，牢牢鎖定全球財富管理機構的落地意願 。

當前全球金融格局正在重構，亞洲財富規模快速增長，為香港帶來千載難逢的機遇。兩項權威指數的認可，既是對香港過去金融發展成績的肯定，也是對未來潛力的明確背書。在特區政府的政策引導下，香港若能繼續發揮制度、稅收、區位優勢，緊抓人民幣國際化、亞洲財富增長的機遇，持續強化金融生態韌性，必將進一步鞏固全球頂級國際金融中心的地位。

作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯常務執委、工商發言人，城市智庫主席。



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