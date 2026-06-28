來稿｜《給阿嬤的情書》讓沉睡的僑鄉文化活過來

來稿作者：龍子明



李家超特首日前（6月22日到訪福州「三坊七巷」，深入瞭解古蹟保育現況，並在閩港合作會議上達成拓展文化旅遊交流合作的協議。與此同時，電影《給阿嬤的情書》以黑馬之姿創下華語劇情片票房新高，在全球華人社群中引發強烈共鳴。這兩件事看似獨立，實則指向同一個核心命題：中華文化如何在現代社會中實現保育、活化與傳播？



僑批——海外華人共同的記憶遺產

「三坊七巷」被譽為「里坊制度活化石」，是福州歷史文化的重要載體。李家超特首率團隊走訪這片明清古建築群，不僅是考察古蹟保育技術，更是探索如何讓歷史文化在現代社會中煥發新生。這種「活化保育」的理念，與僑批檔案的保護與利用有着異曲同工之妙。

僑批，這種「信款合一」的特殊文書，在2013年被聯合國教科文組織列入《世界記憶名錄》。它不僅是華僑寄回家鄉的銀信，更是家庭倫理、經濟往來與情感寄託的複合載體。從福建到廣東，從潮汕到五邑，僑批串聯起一條跨越百年的情感紐帶。正如國學大師饒宗頤先生所言，這是「海邦剩馥」，是海外華人共同的記憶遺產。

電影《給阿嬤的情書》正是抓住了這份記憶遺產的敘事潛力。它以潮汕僑批為主線，講述了兩位母親跨越山海、守望相助的故事。影片中，不識字的木生在旅館房間辦學，南枝從抗拒到支持，最終繼承木生遺志成立多所中學——這不僅是個人的情義，更是中華文化「忠恕之道」的生動寫照。

「活態傳承」讓僑鄉文化「活」起來

開平碉樓與村落在2007年被列入《世界遺產名錄》，成為中國首個華僑文化的世界遺產項目。這些中西合璧的建築，不僅見證了華僑建設家鄉的歷史，更承載着「人」與「物」的雙向互動。五邑大學教授譚金花指出：「碉樓見證了一段華僑文明的輝煌。儘管有的人離開了開平，但是這些建築是他們的家園，也是他們的根之所在。」

這種「活態傳承」的理念，在「倉東計劃」中得到充分體現。這個將傳統村落打造成文化保育與生態保育教育基地的項目，透過講座、展覽、社區活動等形式，讓僑鄉文化真正「活」起來。謝公祠的銀信展覽，展出家書與匯款憑證，輔以歷史圖片、族譜及村民舊物，成為活態的華僑文化載體。這種「在地化」的保育方式，讓文化遺產不再是冰冷的建築或文獻，而是與當代人生活緊密相連的有機體。

粵港澳大灣區在文化遺產保育方面具有獨特優勢。從香港的非物質文化遺產，到澳門的世界文化遺產，再到開平的華僑文化遺產，各地可以發揮各自優勢，形成合力。近日舉辦的「倉東遺產周」匯聚20支民間文化遺產保護團隊，來自香港、澳門、廣州、深圳等地的代表分享了創新實踐經驗，並構思籌建「粵港澳大灣區文化遺產保育聯盟」。這種民間力量的整合，將為文化遺產保育注入新的活力。

《阿嬤》精準捕捉華人共同情感

《給阿嬤的情書》的成功，不僅在於其藝術成就，更在於它精準捕捉了全球華人的共同情感。影片中，老年葉淑柔捧着遠渡而來的全家福輕聲歎息：「木生你走得這麼早，南枝帶着這一堆細仔，要怎麼熬喔？」短短一句對白，沒有怨懟、只有共情，道盡舊時代海外遊子與留守家眷共擔苦難的溫柔與堅韌。

這種含蓄、克制、留白的表達方式，正是中華文化的美學精髓。如同歸有光《項脊軒志》中「庭有枇杷樹，吾妻死之年所手植也；今已亭亭如蓋矣」，不着一字煽情，卻直抵人心最深處。影片中木生與淑柔的書信往來：「行船入夜，恰江上升明月，圓如玉墜，仿若身在故鄉，似與你並肩共賞。」「江海萬里，心中念你，便不覺遙遠。」這種「紙短情長」的表達，跨越山海歲月，讓無數觀眾為之動容。

然而，這部平實感人的電影，卻遭到某些媒體的攻擊。新加坡《聯合早報》評論員稱其為「統戰工作的最高境界」，英國BBC、澳洲ABC等媒體也跟風批評。這種荒謬的雙標，折射出某些勢力在中華文化影響力日益增強時的戰略焦慮。其他族裔的文化尋根被視為多元包容，而華人表達對故土的思念卻被政治化，這本身就是一種文化霸權的體現。

文化遺產承載民族精神

從僑批精神看中華文化的當代意義。僑批中所承載的，不僅是個人情感，更是一種民族精神。從近代中國的苦難，到改革開放後的發展，海外僑胞始終是國家建設的重要力量。五邑大學是中國第一所由港澳同胞和華僑華人集體捐建的地方大學，建校以來超1,000個海外僑胞、港澳同胞個人和團體支持學校建設，捐資贈物總額近7億元。這種「飲水思源」的精神，正是僑批精神的當代延續。

今年內地高考作文題目：「日月不失其體，故蔽而復明；江漢不失其源，故窮而復通。」這句話既是對年輕一代的期許，也是對所有中國人的激勵。中華文化歷經千年磨難而不衰，正是因為我們始終不忘根本、不忘來路。從三坊七巷的古建築，到開平碉樓的世界遺產，再到僑批檔案的記憶傳承，每一項文化遺產都是中華民族精神的具體體現。

李家超參訪三坊七巷，不僅是一次文化交流，更是對文化遺產保育理念的實踐。從政府層面的政策支持，到民間組織的積極參與，再到每一個普通人的自覺行動，文化傳承需要全社會的共同努力。

《給阿嬤的情書》的熱映，讓我們看到文化的力量可以跨越山海、超越政治。當南枝在岸邊與駕船遠去的木生道別，那百轉千迴的背景音樂，道盡了無法言說的情感；當澤華把木生牌位遞給淑柔，說「木生叔回家了」，那一刻，所有的漂泊都有了歸宿。

中華文化的偉大復興，不是一時的政治口號，而是植根於每一個中國人血脈中的文化基因。從僑批到電影，從古建築到非物質文化遺產，每一種文化形式都在訴說着同一個故事：無論身在何處，心系故土；無論歷經多少磨難，始終保持對美好生活的嚮往與追求。這，就是中華文化歷久常新的秘密，也是我們面對未來最大的底氣。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠主席。



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