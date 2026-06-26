仲點論政｜扶貧必須做到精準

仲點論政｜劉仲恒醫生



治病切忌藥石亂投，唯有用藥精準、對症下藥，方能藥到病除。治理貧困這一社會難題亦是同理，扶貧政策務求靶向施策，切實回應貧困群體的實際訴求，才是真正精準有效的舉措，杜絕「一刀切」劃分標準衍生的資源亂象。



扶貧委員會新近發布《香港精準扶貧成果報告》，細讀可見報告數據充分證明，聚焦民生急難愁盼、多方協同的精準施策，已成扶貧工作核心。香港地狹價高，住房壓力長年困擾市民，低收入家庭尤甚。以三人家庭為例，政府十餘年累計為每戶平均投放約 310 萬元房屋配套資源。簡約公屋月租中位數 1,300 元，對比全港劏房 5,500 元的租金中位數，每戶每月可節省 4,200 元，三年累計省下約 16 萬元，減負成效十分可觀。

社福與就業支援同樣成果亮眼，政府搭建兒童家庭、康復、安老、現金津貼、就業培訓多層次支援體系。其中兒童青少年家庭服務惠及 62 萬餘人，康復服務覆蓋 20 萬人，安老服務服務 63 萬人，現金援助受惠人數突破 180 萬，全方位支撐本港扶貧、脫貧、防貧各項工作。

本港數項標誌性精準扶貧項目成效突出。「共創明『Teen』計劃」逾九成學員單項發展指標有所提升，七成以上學員三項及以上維度迎來正向轉變。社區客廳試行計劃針對劏房戶生活痛點精準施策，居住空間、社區歸屬、人際相處三項改善率均逾七成。在校課後託管服務同樣表現優異，七成以上家長與學生認可各項服務成效，更切實改善參與家庭收入。一名獨自撫養過度活躍症十歲兒子、有學習專注障礙九歲女兒的單親母親表示，託管服務分擔育兒重擔，令其安心工作，家庭經濟狀況隨之好轉。

扶貧舉措不可或缺，過往「一刀切」的粗放扶貧早已難以適配當下需求。現今扶貧能否奏效，關鍵在於「精準」：精準鎖定弱勢群體，依據各自境況定制配套援助，方能實現藥到病除。《香港精準扶貧成果報告》各項數據足可安撫民心，證明公共資源精準輸送至有需要人士，杜絕資源浪費。基層家庭獲得適切扶助後，對社會的認同與歸屬感亦會提升，助力維持社會穩定和諧。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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