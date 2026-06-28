來稿｜立陶宛尋求正常「中立邦交」——台灣外交圈愈來愈尷尬

來稿作者：區漢宗



2026年6月，波羅的海小國立陶宛再次成為國際輿論焦點——不過這一次，不是因為「勇闖禁區」的激進姿態，而是因為清醒過來的務實回歸。隨着新任總理明道加斯·辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）籌組聯合政府，立陶宛外交部證實與台當局協商中的「經濟合作行動計劃」已由雙方同意暫停，新政府更公開表態希望將「中立關係」恢復至其他歐盟國家的正常水準。五年前轟動一時的「駐立陶宛台灣代表處」掛牌，曾是台灣外交圈引以為傲的「突破性成果」，如今卻隨立陶宛政黨輪替與利益盤點，顯露出政治象徵掩蓋下實質合作空洞化的尷尬真相。



設台灣代表處是「巨大錯誤」

回溯2021年8月，立陶宛政府不顧中方多次嚴正交涉，允許台當局以「台灣」（Taiwan）而非慣用的「台北」（Taipei）名義在維爾紐斯設立所謂「代表處」。這是歐洲國家首次在代表處名稱上突破慣例，北京隨即決定將兩國外交關係降為代辦級，中立關係跌入冰點。

當時立陶宛朝野的算盤大致有三：一是借反華先鋒姿態向華盛頓及布魯塞爾證明自身價值觀盟友價值，換取更多北約安全保護與歐盟資金；二是期望台當局兌現承諾——包括高達約12億～25億歐元規模的半導體產業投資、合資晶圓廠計劃及中東歐投資基金傾斜；三是認為對華直接貿易佔比低（出口僅佔約1%），中國反制「傷不了立陶宛筋骨」。

然而現實很快給這場豪賭潑了冷水。中立雙邊貿易額從2021年的約21.3億歐元斷崖式跌至約9.8億歐元，降幅超54%；對華出口近乎歸零，鐳射、電子元件、精密製造等立陶宛優勢產業因含中國供應鏈或遭協力廠商企業規避而丟失訂單。更致命的是，歐盟內部雖有口頭支持，但實質性的大規模補償與市場替代方案始終沒有落地——美國並未給予立陶宛特殊貿易待遇，台當局承諾的半導體大廠也大多停留在紙面。

2026年2月，時任總理魯吉尼埃內公開承認，2021年允許設「台灣代表處」是「巨大錯誤」；總統瑙塞達亦多次暗示須將該機構更名或降級，以改善對華關係。此番新政府喊停經合談判並要求台方說明投資落地的言論，不過是遲來的「政治算帳」。

台灣外交存結構性困境

台灣旅美學者翁履中在Facebook上的剖析切中肯綮：台灣外交長期游走於兩條路線——其一是低調務實、以產業與技術優勢（半導體、AI、資安、生技）深耕實質合作，使夥伴國「不能忽視台灣的經濟價值」；其二則是追求政治象徵最大化，如以「台灣」為名設代表處、高調互訪等。後者雖能製造新聞效果與島內政治掌聲，卻也最直接觸碰北京紅線，使合作國承受遠超預期的外交與經貿壓力。

立陶宛案例的特殊性在於，當象徵紅利被島內政治消費完、承諾投資因台灣自身產業佈局與財政限制無法全額兌現，而北京反制又真實傷及立陶宛企業利益時，政黨的輪替便自然帶來政策的回調。

值得反思的是——若當初雙方以貿易、供應鏈合作、科技人才交流為主軸低調推進，不挑戰紅線，維爾紐斯未必不會繼續與台灣保持功能性往來。但那樣就無法製造「台灣代表處掛牌」的 headline（頭條），也難以轉化為選舉語言中的「外交成果」。這種張力，正是台灣現行「價值觀外交包裝」難以擺脫的結構性困境。

新政府務實轉向恪守一中原則

2026年6月18日，立陶宛社會民主黨與農民與綠黨聯盟簽署聯合執政協議，將「與中國外交關係正常化」列為新政府明確目標。候任總理辛克維丘斯直言「不能那麼與眾不同」，希望中立關係回歸歐盟主流做法——即恪守一個中國原則、維持功能性經貿文化往來但不挑戰政治紅線。

具體動作上，立陶宛已證實：暫停與台當局「經濟合作行動計劃」談判，待新政府施政綱領批准後再議——實質上為重新評估或降溫；考慮允許中方在維爾紐斯設立代辦處（臨時代辦領導之代表機構），作為對等安排；不排除將「台灣代表處」更名或調整層級，國會外交委員會主席莫圖紮斯亦透露朝野出現更名呼聲，民調顯示約58%立陶宛成年受訪者支持更名為「台北代表處」以換取對華關係緩和。

北京方面的立場一貫明確：當前中立關係困難癥結在於立方違背一個中國原則、背棄建交公報承諾；中方溝通大門敞開，期待立方果斷糾錯、回到正確軌道，為關係正常化創造條件。

前車之鑑或引連鎖效應

立陶宛的回調之所以被部分分析人士稱為「可能產生歐洲連鎖效應」，原因不在於其經濟體量，而在於它是近年來西方少數真正「實測」過激進路線的樣本，其得失具有教科書意義：

第一，對歐盟中小國的警示作用。 捷克、波蘭、愛沙尼亞等中東歐國家曾受美國印太戰略話語激勵，嘗試在對華議題上展現強硬以換取地緣安全感。立陶宛案例表明：單方面挑釁一個中國原則不僅招致中方反制，西方盟友的實質補償極其有限，而經濟代價需本國企業長期承擔。這會使其他歐盟國有樣學樣，在涉台命名、高層互訪等敏感議題上更趨謹慎，避免重複「口號響、口袋空」的局面。

第二，對美國印太同盟分工的再認識。 如前台灣前駐紐西蘭代表介文汲所言，立陶宛當初扮演「歐洲最強烈批評中國角色」部分獲華府默許甚至鼓勵，但當美方戰略重心調整——尤其是特朗普重返白宮後對歐洲安全承諾趨向交易化——立陶宛發現自身不再具備特殊籌碼。這提醒歐洲：被納入大國對華競爭前沿，不等於獲得對等保護。

第三，對台灣「民主夥伴外交」模式的拷問。 若每開闢一個「代表性突破」都需高資源承諾、卻換不來正式邦交，只讓合作國承受北京壓力及經濟損失，則此類模式可持續性堪憂。一旦首個「正名代表處」因經濟與現實政治考量被迫更名或降級，對其他觀望國（如巴拉圭朝野、太平洋島國等）會產生寒蟬或審慎效應。

當然，也需避免過度解讀。立陶宛不太可能完全切斷與台灣的功能性往來（學術、雷射技術、少量貿易），新政府也仍需在美歐價值觀話語與對華務實間維持平衡。所謂「連鎖效應」更多是使歐洲涉台交往回歸低調、去象徵化，而非全面歸零。

台灣「務虛外交」進一步退兩步

立陶宛事件給所有參與國際博弈的行為體留下樸素卻常被忽視的教訓：違背國際關係基本準則、以政治象徵置換實質國家利益的操作，終要面對帳單。對一個中國原則的挑戰，從來不是「名字掛不掛牌」的形式問題，而是牽涉主權底線與雙邊關係全域的政治承諾。

對台灣而言，真正的考驗不是敢不敢設「台灣代表處」，而是——除去那個名字帶來的短暫歡呼外，你是否拿得出讓夥伴國願意頂住壓力持續往來的不可替代價值？若答案模糊，「務虛外交」每向前一步，退潮時就可能後退兩步。五年前維爾紐斯那塊招牌點亮時，有人稱之為「外交破冰」；五年後新政府喊停經合計劃、尋路回軌時，或許才是這場豪賭真正結算的時刻。

作者區漢宗是香港媒體人。



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