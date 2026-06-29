來稿｜借鑑內蒙烏梁素海的蛻變　打破大灣區水污染的瓶頸

來稿作者：謝宛達博士



內蒙古烏梁素海曾經污染嚴重，如今水質改善、鳥類回歸，成為國家生態治理的典型樣本。其治理思路與執行模式，對香港及大灣區的水環境管理，具有參考價值。



從「治湖」到「治流域」

過去只關注湖體本身，後來改為「山水林田湖草沙」一體化系統治理，從上游到下游全覆蓋。上游沙漠鎖邊造林，中游農田推行「四控」（控水、控肥、控藥、控膜），減少農業污染；下游則靠生態補水改善水質，這種全局觀是烏梁素海成功的關鍵。

在河套灌區，水肥一體化等技術普及，節水、節肥、節藥效果明顯，地膜回收率亦大幅提高。農民收成不受影響，污染卻從源頭大幅削減，做到兼顧生產與環保。

依託黃河，利用灌溉間隙年均補充數億立方米水，形成「引水—排水—淨化—退水」循環，水質顯著提升，鳥類數量由低谷回升至數百種，珍稀物種再現。生態指標持續改善。

大灣區可借鑑治理經驗

第一，大灣區河網交錯，深圳河、珠江口污染依然面對挑戰，可粵港澳聯手從源頭到入海口一體規劃。第二，農業污染亦不可輕視。在農業密集區域，可參考「四控」經驗，推廣精準施肥用藥，減少殘留入河。第三，水資源調度有彈性空間。香港長期依賴東江，但可研究利用雨季或汛期對后海灣、米埔等濕地進行生態補水，模仿烏梁素海的錯峰引水以收淨化水質之效。

烏梁素海的治理成效，充分體現國家在重大生態工程上的戰略定力與執行效率。此行所見，深感振奮，其「系統治理、源頭減排、科學補水、產業轉型」的邏輯，值得我們學習。當然，香港與內蒙古自然條件各異，無法生搬硬套；然而「久久為功、系統治理」的理念，以及「科學規劃、持續投入、政企攜手」的執行模式，確能為大灣區的生態文明建設提供有益參照。生態治理非一日之功，而烏梁素海的蛻變，正源自於持之以恆的堅持。只要方向正確，一步一腳印，綠水青山終會變成金山銀山。

作者謝宛達博士從事商務對外聯絡及社會公共關係發展義務工作，關注香港社會發展。



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