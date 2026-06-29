帶．路共享｜兩份協議一份共同承諾 與斐濟「共享」健康

帶．路共享｜唐嘉穎



斐濟常被譽為南太平洋的旅遊勝地，海島風光和熱情的笑容，構成了許多人對這個島國的第一印象。然而，當我走進當地社區和醫院後，我看見的斐濟，不只是風光秀麗的島國，更是一個積極面對公共衞生挑戰、努力守護社區健康的地方。



物資抵達並不等於項目完成

此次斐濟之行，共享基金會分別與斐濟衞生和醫療服務部及斐濟國立大學簽署合作備忘錄。一項合作聚焦傳染病媒介防控，協助降低蚊媒疾病風險；另一項則着眼青年和人才培育，讓學生接觸人道醫療、公共衞生實踐和跨文化交流。兩項合作看似不同，卻承載着同一目標——與當地夥伴共同建立更健康、更具韌性和可持續的社區。

在醫院與醫護人員交流時，我深刻感受到「預防勝於治療」的意義。公共衞生工作的關鍵不只在於治療已經出現的疾病，更在於及早發現風險、提前介入，避免問題在社區中擴散。訪問試點蘇瓦殖民戰爭紀念醫院（CWMH）時，院長Dr. Luke Nasedra向我們分享，當地不少家庭因缺乏有效的防蚊措施，只能長期燃點蚊香，導致約四成火災事故與不當使用蚊香有關。這對話令我印象深刻，也讓我意識到，公共衞生不只是防控疾病，更要看見日常生活中容易被忽視的健康與風險。基金會捐贈的防蚊物資，不但有助減少蚊媒疾病傳播，更能逐步取代傳統蚊香，從源頭降低火災風險 。

這次交流亦讓我明白，物資抵達並不等於項目完成。有效援助需要深入了解不同場所和社區的實際需要，聆聽使用者意見，並按當地情況不斷調整。只有當工具真正融入居民的生活和工作環境，並得到社區配合，才能產生長遠效果。人道援助不應只是單方面提供物資，而應與當地人共同辨識問題、尋找合適方法，並在實踐中互相學習。

青年讓知識、習慣和信任延續

不過，項目完成後，如何讓所建立的知識、習慣和信任延續下去？答案或許就在青年身上。基金會與斐濟國立大學的合作，正是希望讓更多學生接觸人道醫療和公共衞生實踐。當學生走進社區，參與健康教育、疾病預防和人道服務時，所學到的不只是專業技能，也包括尊重、同理心和責任感。青年既是未來公共衞生工作的參與者，也可成為連接不同社區和文化的橋樑。透過跨境交流，他們能認識各地健康挑戰，並分享專業知識和本地經驗，尋找符合當地需要的方案。

這正是我在此次旅程中感受到的「健康絲綢之路」。「一帶一路」所倡議不只在於道路和基礎設施，也在於「民心相通」、專業知識的交流，以及政府、大學、醫療機構和社區之間建立的信任。共享基金會並非將某一模式照搬到斐濟，而是分享經驗、尊重當地文化和實際情況，與當地夥伴共同探索合適做法。

這次旅程也讓我更深刻理解「共享」二字的意義。「共享」的不只是物資，也包括知識、經驗和機會；合作亦不是單方面給予，而是互相尊重、共同學習。與衞生和醫療服務部的合作回應當下的健康需要，與斐濟國立大學的合作則培育未來的公共衞生力量，兩者均以人為本，致力將短期行動轉化為長遠影響。

簽署合作備忘錄不是終點，而是共同旅程的起點。只有走進社區、聆聽不同聲音，並與當地人並肩前行，紙上的承諾才能逐步轉化為守護健康、培育人才和連繫人心的力量。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「共享」和「民心相通」的精神。目前的旗艦項目「消除白內障致盲項目」，以全面消除白內障致盲的積壓病例為目標，為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術，並逐步由直接服務轉向「賦能」模式，透過提供流動手術設備及專業培訓，提升當地醫護能力，目前正在烏茲別克斯坦建立項目。另積極在各項目國及其大型基建項目中推動蟲媒傳染病防控工作。其他重點工作包括在東帝汶開展的「直接飲用水項目」，以及於不同項目國進行災難應對準備管理和人道救援人才培養方面的發展。

作者唐嘉穎是共享基金會項目專員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

