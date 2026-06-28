議員來稿．霍啟剛｜「北都政總」顯政府決心　康體設施助改善民生

來稿作者：霍啟剛議員



立法會工務小組委員會將於下周一（6月29日）開會審議多項工程撥款，「重頭戲」為在古洞北新發展區興建兩幢政府大樓的計劃。由於總撥款額達90多億元，加上早前圍繞項目內的「劍擊館」的一些討論，令部分市民對有關工程產生了一些混淆或誤解。筆者身兼立法會北部都會區發展事宜小組委員會主席，以及體育、藝演、文化及出版界的代表，有責任對項目的內容及重要性加以解說，並明確表示全力支持相關工程盡快展開。



作者霍啟剛是第八屆立法會功能界別（體育、演藝、文化及出版界）議員、立法會北部都會區發展事宜小組委員會主席，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長。

打造地標式「第二政總」

首先，擬建的兩幢大樓分別暫名為「古洞北聯用辦公大樓」和「古洞北聯用綜合大樓」，聽起來似是一般的分區政府合署加市政大樓。但實際上，前者的樓高達35層，淨作業樓面面積多達8.6萬平方米，規模相當於現時金鐘添馬艦政府總部大樓及經擴建的立法會綜合大樓的總和。連同就建在旁邊、淨作業樓面面積也有近萬平方米的聯用綜合大樓，是特區政府於北部都會區的首項地標式大型建築群，將之稱為「北都政府總部」亦絕不為過。

決定將這座「第二政總」落戶北部都會區，充分反映特區政府對提速北都發展的承諾和決心，並肯定有助提升海內外的企業及人才選擇落戶北都的信心，產生帶頭作用和磁吸效應。兩幢大樓建成啟用後，將會有大量政府部門進駐和數以萬計的公務人員辦公，為古洞北新發展區、以至整個北都提供大量原區就業機會，帶動地區消費甚或區內的房地產市場發展。

除了部門辦公室，項目還設有大型體育館、圖書館、幼稚園、郵政局、社區會堂、家庭醫學診所、幼兒中心、青少年服務中心，以至餐廳和商店等十多項社區配套設施，為即將落戶北都的居民及企業，提供現代化和多元化的公共服務，毋須事事遠赴現時主要位於香港島及九龍區的政府辦事處，才能取得所需服務和辦理相關手續，是一項重要和大規模的民生建設。

打破造價「昂貴」誤解

事實上，港澳辦主任夏寶龍日前到香港進行考察後，便特別對古洞北新發展區的規劃設計和建設表示認同，讚揚為整個社區的綜合發展提供了完整的配套設施，讓市民有更好的生活和發展空間。

至於造價問題，兩幢大樓最初估算合共需要逾99億元，主因是其規模龐大和設施眾多。經過公開市場招標，最新造價降至97億元，減幅看似不多，但從另一角度看，亦反映政府當初的內部估算合理。若以建築樓面面積單位價格計算，項目每平方米的建築費約為3.1萬元，與同期的將軍澳政府聯用辦公大樓和九龍城賈炳達道聯用大樓相若，比起在20年前興建的添馬艦政府總部的每平方米逾4萬元更便宜了一截，具地標性之餘也屬實而不華。

此外，將一些根本沒有必要設於港九地區的部門搬到「北都政總」，亦有助政府降低租金等支出，釋放原有的市區用地作其他用途，創造更大的經濟和民生效益。過往有部分人擔心，將政府辦事處遷往新界，會否影響公務員上落班和增加跨區交通使費及流量，實情是有愈來愈多公務員，尤其是中基層人員居於新界，要他們每日過海到港島上班，反而不利交通、環保和民生。

打通政府與未來用家溝通

作為體育界的立法會代表，筆者一直關注香港整體、尤其北部都會區內的康體設施建設。香港劍擊運動員近年在奧運等多項國際賽事屢創佳績，不僅吸引了更多本地年輕人參與劍擊運動，還帶動了香港的整體體育發展和國際知名度。現屆政府《2024年施政報告》，提出興建一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，筆者與中國香港劍擊總會均深表支持和感謝。

考慮到興建時間、造價和覓地方面的困難，政府最終建議將古洞北聯用綜合大樓內的多用途體育館，化身為類似香港劍擊運動的「主場」；包括將原有的公眾室內泳池移走，另行覓地興建一個國際級的游泳館，以增加可用作劍擊賽事的空間；承諾古洞北體育館將優先用作舉行不同級別的劍擊比賽和訓練，其設計和使用將全力配合劍總的需要；而在舉行劍擊比賽和訓練以外的時間，體育館將提供多種康體設施供區內市民使用。此乃實事求是，善用資源，以及平衡了各方考慮的做法，筆者與劍總都完全理解。

至於筆者曾表達關注的觀眾座位數目，當局亦已澄清，體育館雖然只設有約1,000個固定座位，但可在舉辦大型、國際性賽事時增設流動或摺合式座位。體育館亦將配備國際比賽所需的相關配套設施，包括運動員熱身區、大型LED顯示屏幕、藥檢室、直播及轉播支援等。

最後，筆者再次感謝負責今次項目的發展局、文體旅局、北都辦、康文署及建築署等多個部門，多次就體育館的設計和使用問題，與劍總等未來用家直接溝通。期望有關溝通在工程撥款通過後可持續，將這個以劍擊為主、同時能惠及社區的體育館建設和管理得更好。除了進一步提升劍擊運動，更能助力香港的整體體育發展和全民運動推廣，加快實現「健康北都」、「幸福北都」的建設。

作者霍啟剛是第八屆立法會功能界別（體育、演藝、文化及出版界）議員、立法會北部都會區發展事宜小組委員會主席，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長。



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