來稿｜東海執法巡查不容置喙　「以洋謀獨」是癡心妄想

來稿作者：區漢宗



6月24日，英國在台辦事處、法國在台協會、德國在台協會罕見發表聯合聲明，對中國大陸在台灣島以東海域加強執法巡查行動表達所謂「關切」，妄稱此舉「威脅區域穩定、航行自由及國際航運安全」。同日，美國國務院及美國在台協會亦步亦趨、幫腔附和。與此同時，民進黨當局迫不及待地跟風「抗議」，上演了一出域外勢力與「台獨」分子一唱一和的政治鬧劇。6月25日，中國外交部發言人郭嘉昆嚴正回應：有關國家應尊重中方主權、領土完整和海洋權益，停止混淆是非、顛倒黑白，有關機構不應發表與身份不符的言論。



三方勾結抹黑我國正當行為

這一事件表面上是西方四國對我海上執法活動指手畫腳，實質上卻是三方面彼此勾連的險惡操作：一是日菲非法啟動涉及台灣島以東海域的所謂「劃界談判」，企圖私下交易中國海洋權益；二是美英法德駐台機構罕見聯手，試圖將台灣以東海域包裝成外部勢力可隨意介入的國際水域，突破一個中國原則底線；三是民進黨當局對日菲侵權裝聾作啞，卻對中央政府依法維權大肆抹黑，暴露其「挾洋自重」「以洋謀獨」的本性。三方各懷鬼胎卻默契配合，值得高度警惕。

中國海警及相關部門在台灣島以東海域開展執法巡查完全合法、完全正當。​根據《中華人民共和國領海及毗連區法》、《中華人民共和國專屬經濟區和大陸架法》以及《聯合國海洋法公約》，中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架，這是無可爭辯的法律事實。台灣是中國領土不可分割的一部分，中國對包括台灣島周邊海域在內的一切領土行使主權及附屬海洋權益，不存在所謂「改變現狀」的問題——這個「現狀」從來就是中國對台海全域擁有無可置疑的主權與管轄權。

此次執法巡查重點針對日本和菲律賓非法啟動涉及台灣以東海域的所謂「劃界談判」，日菲企圖把屬於中國的海洋權益拿來私下交易，性質極其惡劣，中方絕不接受、絕不會坐視不理。中國海警編隊執法巡查、交通運輸部開展海上交通專項執法、自然資源部進行海洋環境調查——多部門協同、常態化巡航，標誌着我國對台島周邊海域的依法管控和秩序塑造進入新階段，是完全正當的國家治理行為。

嚴重違背一個中國原則

美英法德駐台機構的聯合聲明本身就是對一個中國原則的嚴重違背，是粗暴干涉中國內政。上述機構雖具非官方性質，但其公開發表涉台海執法事務的聯合政治聲明，已明顯超出文化交流與經貿往來範疇，構成變相提升與台灣地區官方關係的政治舉動。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是美、英、法、德在與中國建交時所鄭重承諾的一個中國政策。

如今四國駐台機構聯手對中方在自己領土周邊海域的合法執法說三道四，甚至替日菲侵權行徑張目，是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」。正如外交部所言，有關機構「不應發表與身份不符的言論」，中方已向英方等國提出嚴正交涉，敦促其恪守一個中國原則，停止以任何藉口干涉中國內政。

四國所謂「威脅航行自由」是徹頭徹尾的偽命題與話語陷阱。​中國執法巡查從未影響任何外國船舶依國際法享有的無害通過或公海航行自由，事實上台灣以東國際航道往來如常，無任何商船受阻。西方國家將中國依法維權執法污名為「脅迫」，恰恰是因為它們真正擔心的是——中國對台灣島周邊海域的依法治理能力和有效管控力不断增強，外部勢力借「航行自由」之名行軍事抵近偵察、對台軍售運輸、甚至戰時干預之實的戰略空間被壓縮。

它們真正在乎的不是商船安危，而是能否繼續把台灣海峽及台島以東海域當作「灰色地帶」來操弄地緣博弈。西方領導人嘴上聲稱維持台海現狀，實則通過頻繁軍艦穿越、對台軍售、駐台機構政治化表態，不斷破壞現狀——誰是單方面改變現狀的一方，昭然若揭。

「以台制華」註定失敗

此事再度暴露民進黨當局叛族禍台的「台獨」本質。​ 面對日本、菲律賓擅自劃定涉及我台灣以東海域的EEZ劃界談判——這直接侵犯中華民族整體海洋權益——民進黨當局噤若寒蟬，不敢置一詞；而對中央政府依法派遣海警巡航、捍衛包括台灣同胞在內的全體中國人民海洋權益的正當舉措，卻急不可耐地扣上「脅迫」「認知作戰」帽子，配合外部勢力攻擊祖國政府。

這種對侵略者卑躬屈膝、對祖國維權咬牙切齒的行徑，是典型的數典忘祖、認賊作父。兩岸同屬一個中國，共同捍衛國家主權和海洋權益本是台灣同胞義不容辭的責任，民進黨卻甘當外部勢力棋子，把台灣推向兵凶戰危的邊緣，必遭兩岸同胞唾棄與歷史清算。

最後須正告域外勢力：「以台制華」註定失敗，「台獨」分裂絕無出路。​ 美英法德四國哪怕再搞幾次「聯合聲明」、再多派幾艘軍艦穿航，也改變不了兩岸同屬一個中國的法理與事實，阻擋不了中國海警、海軍在台灣島周邊海域常態化存在與依法管控的大趨勢。中方維護國家主權和領土完整的意志堅如磐石，能力持續增強。

任何企圖借台灣問題牽制中國發展、借「關切聲明」為「台獨」勢力輸血打氣的行為，都是對國際關係基本準則的踐踏，中方必將採取有力措施堅決反制。中國依法維權執法，光明正大；外部勢力顛倒黑白，荒唐至極。時間與正義都在我們這一邊。

作者區漢宗是香港媒體人。



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