來稿｜「黑導遊」禁而不絕　市場化疏導方能治本

來稿作者：黃誠然



隨着「黑導遊」在港活動的情況被再度曝光，旅遊業規管成效再度成為焦點。過去十數年，不論規管架構如何更迭——由早期的旅議會到現今的旅監局，無牌導遊問題始終如影隨形。輿論普遍從執法層面切入，探討旅監局「一年僅成功檢控一宗無牌導遊個案」的實際運作情況。然而，若一個違規現象長期存在且愈演愈烈，其背後必然隱藏着未能滿足的制度性市場需求。面對執法困局，單靠高壓「堵截」顯然治標不治本；正視旅客需求的結構性轉變，並透過政策「疏導」提供合法的正牌替代方案，才是根治問題的出路。



無牌導遊填補「微旅行」市場真空

巧合的是，就在節目播出後兩天，鄰近的澳門隨即傳出執法消息，治安警迅速截獲並拘捕了一名跨境兼任私人攝影師及「地陪」的內地人士，側面反映出鄰近地區在保障業界利益、打擊跨境違法行為上，展現了敏銳的反應。對比之下，香港在規管與執法技術上確實面對不少客觀瓶頸。

那麼，這股讓黑導遊禁而不絕的市場需求究竟是什麼？翻開內地社交媒體，不難發現新一代訪港旅客的模式已發生根本性轉變。普遍不再滿足於傳統走馬看花式的「幾日幾夜全包團」，轉而熱捧「兩小時社區深度遊」、「半日行山團」或「城市街拍專線」等碎片化體驗。

然而，面對這些標榜低成本、靈活時數、高彈性的新興需求，本地持牌旅行社卻受限於營運成本、規管要求或其他因素，無法調配出如此價格相宜且靈活的「微旅行」產品。結果，網絡上大量以「在地搭子」、「地陪攝影」及「私人導賞」為名義的無牌導遊應運而生，以極具競爭力的價格和靈活性，迅速填補了這個由傳統業界留下的市場真空。

行政規管限制業界適應力

這不免令人疑惑：面對這股新興的旅遊商機，本地正規旅行社何以只能作壁上觀？歸根究底，現行《旅遊業條例》及旅監局的《指令》，其立法初衷主要針對傳統旅行團，旨在杜絕強迫購物等不良歪風。然而，這套規管機制，在面對今天碎片化的「微旅行」市場時，在執行層面上未免帶來了不少考驗。現時旅行社接待旅行團需作繁複登記，並設有登記時間限制，無形中拉高了行政成本，加上基本的人力成本考量，令微型產品的營運成本相對高企。

不少業界人士或許認為這類短時數產品利潤微薄，難以做到成本對沖，因而缺乏入場誘因。但事實上，相關節目中有受訪旅客直言，願意為一趟四小時的「攝影打卡之旅」支付高達2,000元人民幣。這反映出市場並非缺乏盈利空間，而是繁瑣的行政規管與傳統的經營思維，限制了正規業界的市場適應力，最終只能眼睜睜看着這片新興市場流入缺乏規管的灰色地帶。

業界轉型需彈性規管

誠然，要打破這個供求錯配的雙輸局面，實需要政府、旅監局、旅行社及導遊多方協作，共同破局。這不僅是業界突圍的契機，更是踐行國家與特區政府提倡「無處不旅遊」理念的具體實踐。首先，旅行社可擔當「先行者」，尤其是過去依賴傳統入境團的中小型旅行社，應積極擁抱新質旅遊生產力，推出迎合市場的「微旅行」或「模組化」產品，例如開發以「小時」為單位、不包交通餐飲的純景點深度導賞或打卡攝影之旅，並善用內地社交平台進行精準營銷。其次，前線導遊亦需與時俱進、自我增值，透過進修外語、旅遊攝影、地質生態等專業知識，將自身由傳統導遊轉型為高增值專業導賞員，以迎合碎片化市場的需求。

業界的自發轉型，仍需監管體制轉變政策導向。旅監局不妨考慮採取「風險為本」的彈性規管，針對不涉及餐飲、住宿及跨境交通的本地低風險「微旅行」產品，適度優化行政流程，例如將現行必須「提早12小時申報」的硬性規定，放寬至「出團前即時網上登記」，以釋放正規業界的靈活度。同時，當局亦應提出政策支援，例如可考慮透過現有的資助及鼓勵計劃或增設專項資助，補貼中小型旅行社進行數碼轉型，並資助導遊提升多元技能。此舉既能從源頭疏導灰色市場、紓緩前線從業員就業不足的現實難題，更能為本港開拓更具活力的旅遊新業態。

治本之道，在於與時俱進。香港旅遊業的未來，不應局限於狹隘的防禦性規管，而應展現出大局觀，從宏觀角度疏導行業亂象，並正視旅客需求的結構性轉變，透過市場化手段將灰色需求引導至合法渠道，才能真正根治黑導遊問題，真正將「流量」轉化為「留量」，實現旅遊業的高質量發展。

作者黃誠然是旅遊從業員。



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