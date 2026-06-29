議員來稿．李鎮強｜支持興建古洞北雙子大樓　見證北都注入新動能

來稿作者：李鎮強議員



隨着特區政府正全力推進「北部都會區」建設，古洞北新發展區正由藍圖一步步變為現實。作為北都首個全面動工新發展區，古洞北未來將迎來13萬人口進駐，要確保這個新興社區不僅「進得來」，更能「住得好」，完善的社區配套與就業機會必不可少。因此，筆者全力支持政府在古洞北新發展區第29區興建聯用綜合大樓（聯用大樓）及聯用辦公大樓（辦公大樓），這不僅是落實「基建先行」與「創造就業」的關鍵舉措，更對促進地區經濟、提升市民幸福感具有深遠意義。



作者李鎮強是第八屆立法會選舉委員會界別議員，全國政協委員，自由黨副主席。（直播截圖）

今次古洞北兩個大樓項目，是全北都首座政府旗艦建築，35層辦公大樓搭配8層康醫綜合大樓，總淨作業樓面8.6萬平方米，規模等同添馬政府總部及立法會綜合大樓，配合北都發展及不同政府部門遷入，顯示政府對北都的高度重視，對整體長遠發展性影響深遠，包括有助帶動周邊住宅、商業辦公，以至文娛項目價值提升，促進當地文體旅發展，並帶旺當區經濟。

新發展區的初期居民，往往最容易面對社區設施不足的困境。根據政府文件，第29區的聯用大樓規劃涵蓋了可承辦國際劍擊世界盃的標準體育館、標準社區會堂、大型家庭醫學診所；此外，辦公大樓內亦有幼稚園、分區圖書館、郵政派遞局、幼兒中心、青少年綜合服務中心等設施，覆蓋教育、醫療、康體、福利四大民生需求，絕對是完整的民生樞紐。這種「一站式」的綜合設計，能徹底解決新區居民過去東奔西跑、跨區尋求基本服務的痛點，而辦公大樓將多元政府服務聚焦於一處，包括：建築署、食環署總部及地政、環保、勞工等9個政策局部門，大樓落成後每年更可節省高達4,800萬元租務及管理開支，正正是善用土地資源、提升公共服務效率的典範。

事實上，過去部分新市鎮發展受限於「人口達標才建配套」的舊有思維，導致首批入伙居民淪為缺乏支援的「開荒牛」。筆者一直倡議政府在新發展區必須做到「基建先行」，就是要確保古洞北的社區建設與住宅得以同步，甚至超前落成，讓市民一入伙就能享有完善的生活與就業配套。

另一方面，過去不少新市鎮在落成初期，居民往往每天需花費數小時往返市區工作，但當古洞北辦公大樓落成後，將進駐多個政府部門及相關機構，不僅能直接提振商界、創科企業、專業人才對北都信心，更能帶動周邊住宅、商業、辦公土地價值提升，吸引企業進駐新田科技城、古洞北文娛板塊，直接為區內創造大量就業職位。筆者相信，一個健康的社區必須具備自給自足的經濟活力，讓居民能夠「在區內居住、在區內就業」，既能減輕全港交通運輸網絡的負荷，亦能讓市民騰出更多時間陪伴家人，真正實現工作與生活的平衡。

對於有意見指出，古洞北兩個大樓項目的97.1億元造價偏高，筆者認為不能只看總額，而忽略政府的成本削減工作。首先，政府文件顯示，項目原先估算高達99.6億元，但透過同步招標、優化設計、採用組裝合成建築法（MiC）等手段，總造價下調約2.6億元，可見當局全程嚴控開支的做法，值得肯定。若再從單方造價客觀比較，兩個大樓項目總建築樓面約18.27萬平方米，建築及機電單價每平方米約31,260元，與將軍澳、九龍城同類政府聯用大樓單位造價大致持平，因此不存在造價離譜的問題。

筆者期望，政府在推動兩項大樓項目時，必須切實執行「提速、提效、提量、提質」的施政理念，盡量縮短施工周期、減少對周邊已入伙居民的滋擾，同時必須緊扣古洞北住宅落成的時間表，確保「人到、配套到」，對應2032年古洞北全面入伙的人口高峰。而在未來大樓內的商業空間營運上，政府應引入更多市場化機制，支持本地中小企和初創企業進駐，提供具彈性的租務方案，以活化地區經濟。

總括而言，古洞北兩座大樓的建設，不只是一項簡單的工務工程，更是關乎北都能否成功轉型為「宜居宜業宜遊」社區的試金石，筆者會繼續全力推動並監督項目如期落成，與市民及社會各界攜手，共同見證北都為香港注入經濟新動能。

作者李鎮強是第八屆立法會選舉委員會界別議員，全國政協委員，自由黨副主席。



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