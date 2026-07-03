徐小龍｜生成五秒視頻=充滿十部手機？警惕「全民AI」數碼浪費

來稿作者：徐小龍博士



在各大科技巨頭爭相投入巨資、競逐更強大人工智能（AI）模型與智慧助理的浪潮中，一場「全民AI」的現象正席捲當今社會。無論是上班族隨手生成會議簡報、學生即時產出作業草稿，還是網民為了娛樂刷一刷手機便製成搞笑短片或藝術圖像，AI已成為大眾日常生活中唾手可得的工具。然而，這股看似無害且極度便利的科技狂熱，累積起來卻正形成不容小覷的資源消耗。在能源層面上，這種隱形的浪費，絕對值得全社會警醒與反思。



無節制使用AI造成算力浪費

正如國家能源局官員近日指出：「生成5秒高清視頻，用電量相當於充滿10部手機。」進入人工智能時代，內地當局呼籲節約能源。官員進一步警告，人工智能爆發式增長帶動用電量激增，「十五五」時期預計全國年均用電增量達6,000億度，相當於一個中等經濟體量國家的用電水平。這組震撼的數據揭示了一個殘酷現實：我們每一次在屏幕前的輕鬆點擊，背後都是龐大算力與電力的無聲燃燒。

在企業與國家戰略層面，AI的研發往往帶有明確目標與極高的技術門檻。無論是優化底層演算法、擴大語言模型規模，還是提升機器學習的推理效率，這些集中式的資源投入雖然耗能巨大，但方向清晰，旨在推動產業升級、醫療突破或智慧城市的建設，其產生的社會效益與經濟價值往往能抵消其能源成本。

相較之下，當前社會更普遍的現象，是AI被廣泛且無節制地「隨手」使用。許多人打開應用程式，輸入幾句簡單的提示詞（Prompt）就生成圖片或影片，稍不滿意便反覆重試；一段耗費大量算力生成的短片，可能在社交平台上只被觀看幾秒便遭棄置。這種低門檻、高頻率且目的性薄弱的使用模式，正在快速累積驚人的算力需求。事實上，生成式AI在日常推理階段的耗能，已逐漸超越模型訓練階段，成為總能耗的主要貢獻者，據業界估計可佔整體AI能耗的八至九成。當數以億計的用戶每天多生成幾次看似無害的內容，乘以龐大的人口基數後，便轉化為數據中心全天候的高負荷運轉。

AI降格導致資源錯配

AI的能源足跡遠超多數人的直觀想像。文字生成的耗能或許尚可承受，但多媒體與視頻生成等任務卻是名副其實的「電老虎」。一次高品質的短片生成所需電力，可能高於簡單文字查詢的數百甚至數千倍。當這些操作從專業需求降格為大眾的日常消遣，結果便是為整體電網結構帶來沉重的隱形壓力。

更值得深思的是當中的「機會成本」。在地球資源有限、 國家致力邁向碳中和的今天，這些被用於隨機生成娛樂內容的龐大電力，本可投入於更具迫切性與價值的領域：例如維持關鍵基礎設施運作、保障民生供電，又或是驅動具突破性的AI應用（如精準醫療診斷、極端氣候模擬、重大災害預警等）。當寶貴的能源與算力被過度分散消耗於低效、重複且缺乏長遠價值的日常操作時，前沿技術造福人類的長期潛力反而會被稀釋。AI正從「稀缺的專業工具」快速貶值為「日常快消品」，這種轉變固然帶來了生活便利，卻也伴隨着資源錯配的嚴峻挑戰。

三管齊下倡導數碼節能

面對算力與能源的矛盾，解決之道顯然不在於因噎廢食地禁止大眾使用AI，而在於從制度、技術與公民教育三管齊下，提升全社會的認知與使用效率。

在技術與基礎設施端，企業必須承擔起ESG（環境、社會及管治）責任，繼續深化技術創新，致力降低單次任務的能耗，並加速綠色算力中心與可再生能源的佈局。而在個人層面，我們極需在社會普及一種「數碼節能」的新觀念。大眾在享受科技紅利的同時，應培養負責任的AI使用習慣——在按下「生成」鍵前，先思考任務的必要性；在可能的情況下選擇較低耗能的純文字或低解像度模式；並盡量避免無謂的重複運算。

在人工智能深度融入人類生活的今天，我們正站在一個關鍵的十字路口。一邊是演算法帶來的無限創意與可能，邊則是物理世界中資源約束下的現實考驗。科技的進步，從來都不應以透支地球未來為代價。

讀到這裏，不妨讓我們共同反思：下次當你打開AI應用程式，準備輸入指令生成一張搞笑圖片或一段幾秒鐘的娛樂短片時，你會否先問問自己，這份短暫的快樂，真的值得我們消耗等同充滿十部手機的電力嗎？在享受科技帶來極致便利的同時，我們每個人是否都該為每一次的「生成」負上微小的責任？因為屏幕背後跳動的每一度電，不僅是冰冷的數據，更是關乎你我下一代能否擁有一個可持續未來的關鍵。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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