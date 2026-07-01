來稿｜廿九載風雨同舟路　新征程整裝再出發

來稿作者：陳嘉華



時序更迭，香港迎來回歸祖國二十九周年。廿九載風雨歷程，讓城市走過盛衰起伏，也讓社會在磨練中沉澱經驗、看清得失。站在這個歷史節點，我們既要肯定復甦成果，更須以務務實理性的視角審視深層問題，為未來發展校准方向。



過去一年，香港經濟復甦態勢明朗，各項核心經濟數據表現亮眼。本港今年首季GDP按年增長5.9%，創五年最強單季增幅；首五個月出口總值上升36.2%，連續27個月穩步增長。與此同時，本港跨境財富管理規模達2.95萬億美元，首度超越瑞士位列全球第一，整體失業率維持3.7%的健康水平，充分體現香港經濟的抗壓韌性與復元動力。

國際競爭力亦持續回升。瑞士洛桑管理學院《2026年世界競爭力年報》顯示，香港排名連續三年上揚，今年升至全球第二，創八年新高。本港稅制體系、商業法規穩居全球首位，政府效率位列全球第二，可見國際市場再度認可香港的法治優勢與自由營商環境，城市國際形象持續修復。

施政層面迎來關鍵轉型，特區政府首次制訂五年發展規劃，主動對接國家「十五五」布局，一改過往短期被動的施政模式，從傳統「小政府、大市場」，邁向「有為政府、高效市場」的治理新格局，為香港長遠系統性發展建立扎實基礎。

民生與基建建設有序推進，北部都會區進入全面施工階段。由今年底至2027/28年度，約1.5萬個公私營房屋單位將陸續落成，公屋輪候時間降至四年七個月，創八年以來新低，安居政策取得實質進展，但距離市民的理想期盼仍有落差。

人才引育方面，高才通計劃為本港注入新血。現已有超10.5萬人才抵港發展，今年迎來首波續簽高峰，近2.9萬人申請續期，獲批率高達九成四。現時審批標準不再單純核對資格，而是傾斜匹配「八大中心」產業發展，標誌本港引才政策從「求數量」正式轉向「重質量」。

成績有目共睹，但「由治及興」的深層挑戰，仍不容回避。

其一，產業轉型進度緩慢。本港新型工業及製造業僅佔GDP的3.8%，短期目標僅微升至4%。多年推動產業多元化，仍未突破金融、地產主導的單一結構，經濟復甦多是舊態復歸，全新增長動能尚未成型。

其二，高端人才留港隱憂浮現。首批高才簽到期人士中，近四成六人沒有續簽，近乎一半人才選擇離港。隨著就業、創業審查標準收緊，「來港即可扎根」的市場預期已經改變。引才容易留才難，房屋、教育、產業崗位配套不足，是當前最大短板。

其三，青年上流空間持續收窄。本港整體失業率穩定，但20至29歲青年失業率高達7.1%。就業市場呈現「啞鈴結構」，基層職位充足、中層晉升崗位稀缺，在外來人才湧入背景下，本地青年的發展焦慮真實存在，無法以宏觀數據掩蓋。

其四，財政長遠壓力沉重。雖然2025/26年度綜合帳目轉虧為盈，但非經營帳仍錄得赤字。地價收入偏弱、大型基建持續投放、民生開支剛性增長，讓未來財政資源趨於緊張，考驗政府分配與執行能力。

明年是香港回歸30周年，亦是特區政府換屆之年。三十而立，是香港由穩定向興盛跨越的關鍵節點。廿九載風雨同舟，香港的安定繁榮，始終依托國家支持與一國兩制的制度優勢。但穩定不等於成熟，復甦不等於轉型。

站在新起點，香港必須直面短板、突破束縛，破解產業單一、人才流失、青年發展、財政制約四大難題。緊扣國家發展大局，發揮自身國際化獨特優勢，以更精準的改革、更貼地的施政深耕發展根基，香港方能在30周年真正立穩腳步，邁向高質量興盛的全新征程。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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