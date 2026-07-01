議員來稿．葛珮帆｜歷史的交匯——兩個七月一日　一份民族情懷

來稿作者：葛珮帆議員



2026年7月1日，中華民族迎來了一個被歷史與時代雙重銘刻的日子——中國共產黨成立105周年，香港回歸祖國29周年。當北京人民大會堂內習近平總書記向「七一勳章」獲得者頒授勳章、發表重要講話之時，維多利亞港畔金紫荊廣場的國旗與區旗也正在飄揚。兩件大事在同一天交匯，深刻昭示着一個顛撲不破的真理：沒有中國共產黨，就沒有新中國，就沒有中華民族偉大復興，也沒有香港的繁榮穩定和美好明天。



作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。（廖雁雄攝）

1921年至2026年，中國共產黨走過了105載風雨兼程、波瀾壯闊的歷史。而29年前——1997年7月1日，紅旗與紫荊花一同升起，香港結束百年漂泊，重新融入祖國懷抱，「一國兩制」從偉大構想變為生動現實。29年風雨同舟，背靠祖國、聯通世界的香港，在「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針下煥發勃勃生機。

7月1日對香港而言具有雙重神聖意義——既是中國共產黨誕辰紀念日，也是香港回歸祖國的回歸日。這絕非偶然的重合，而是說明中國共產黨始終是「一國兩制」的創立者、踐行者與守護者。沒有黨的領導與國家的強大後盾，就沒有香港順利回歸，更沒有今日由亂到治、由治及興的新局面。

回歸以來香港社會出現過關於「一國兩制」的誤解，有人刻意將中國共產黨與香港割裂，甚至企圖將黨和國家與「一國兩制」對立起來，這是完全錯誤的。「一國兩制」正是中國共產黨和中國政府為實現國家統一、保持香港長期繁榮穩定而提出的偉大創舉。黨的十九屆六中全會決議明確指出，「一國兩制」是中國共產黨百年奮鬥重大成就的重要組成部分。香港同胞特別是青年一代，有必要認清這一歷史邏輯。

筆者長期推動愛國主義教育及國安普法工作。筆者認為，在建黨105周年與回歸29周年雙慶之際，特區政府及社會各界應以此契機深化國情教育：我們要讓香港青少年知道，共產黨不只是教科書上的名詞——它帶領國家脫貧攻堅、抗擊疫情、建設航天強國、推動高質量發展，也堅定維護香港繁榮穩定。

今年也是國家「十五五」規劃開局之年。香港首個五年規劃對接國家「十五五」，標誌香港治理邁向中長期戰略謀劃，是落實主動對接、主動融入、主動貢獻的具體體現。香港可在國際金融、離岸人民幣業務、國際高端人才集聚、創科成果轉化、專業服務輸出等領域，以超級聯繫人及超級增值人角色服務國家所需。筆者亦建議特區政府在規劃中強化數字經濟、綠色金融、創科及人工智能等產業布局，並加強與大灣區城市的協同創新，避免碎片化和重複建設。

香港雖實行資本主義制度，但特區管治團隊同樣可借鑒中共「自我革命」的理念——特區政府施政也要敢於直面深層次矛盾，敢於刀刃向內檢討政策短板。落實愛國者治港原則後，議會摒棄惡鬥、回歸理性，更要強化作為意識與問責精神，以實幹回應市民期盼。

中國式現代化民生為大——香江亦可借鏡。「十五五」規劃綱要中，民生福祉類指標佔比最高。香港在房屋、安老、醫療及青年向上流動等方面仍面臨深層次挑戰，特區政府編製首個五年規劃時，應參照國家做法，將民生指標量化、承諾化，定期向市民交代進度。解決劏房、加快公屋供應、推動全民健康覆蓋，都是踐行「江山就是人民，人民就是江山」的香港篇章。

香港回歸29年的實踐證明，「一國兩制」是前無古人的偉大創舉，是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排。在強國建設、民族復興的新征程上，香港不能做旁觀者，而要主動做參與者、貢獻者。我們要與全國人民一道，在中共堅強領導下，守護「一國兩制」行穩致遠，共同譜寫中華民族偉大復興的香江篇章！」

2026年7月1日——這是光榮與夢想交匯的時刻，也是再出發的號角。讓我們以「一國兩制」成功實踐共襄民族復興，以實際行動踐行對人民的莊嚴承諾，開創更加光明的未來！

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



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