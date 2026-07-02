楊莉珊｜紅船破浪行千里　香江歸帆二十九秋

來稿作者：楊莉珊



慶祝中國共產黨成立105周年大會於7月1日上午10時在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話。大會還對全國優秀共產黨員、全國優秀黨務工作者和全國先進基層黨組織進行表彰。



中央組織部最新黨內統計數據顯示：截至2025年底，中國共產黨黨員總數為10128.6萬名，比上年淨增101.5萬名。黨的基層組織543.1萬個，比上年淨增18.1萬個。中國共產黨堅持抓基層、強基礎、固根本，從嚴從實抓好黨員隊伍建設，着力構建上下貫通、執行有力的嚴密組織體系，在推動改革發展穩定中充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用。

1921年至2026年，中國共產黨走過了105載風雨兼程、105載波瀾壯闊。一代代共產黨人頑強拼搏、犧牲奉獻，團結帶領中國人民實現了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。黨的十八大以來，面對錯綜複雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，團結帶領全黨全國各族人民攻堅克難、砥礪前行，有效應對一系列重大風險挑戰，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。

2026年7月1日，這是一個被歷史與時代雙重銘刻的日子。時代的浪潮奔湧向前，復興的征程步履鏗鏘——我們迎來中國共產黨成立105周年，也迎來香港回歸祖國29周年。當「十五五」規劃的壯闊畫卷徐徐鋪展，愛國主義的精神火炬在神州大地與香江之畔交相輝映。而29年前，紅旗與紫荊花一同升起，香港結束百年漂泊，重新融入祖國懷抱，「一國兩制」從偉大構想變為生動現實。這兩件大事在同一天交匯，深刻昭示着一個顛撲不破的真理——沒有中國共產黨，就沒有新中國，就沒有中華民族偉大復興，也沒有香港的繁榮穩定和美好明天。

有習近平總書記領航掌舵，有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，就有了團結奮鬥的主心骨、抵禦風浪的壓艙石、破浪前行的導航儀，必將推動中國號巨輪勝利駛向民族復興的光輝彼岸。走過105載崢嶸歲月，百年大黨風華正茂，中華民族偉大復興勢不可擋。

勇於自我革命是中國共產黨區別於其他政黨的顯著標誌。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央直面黨內存在的種種問題和弊端，把全面從嚴治黨納入四個全面」戰略佈局，以前所未有的決心勇氣力度推進管黨治黨，採取一系列開創性和突破性的重大舉措，刀刃向內、刮骨療毒，猛藥祛屙、重典治亂，鍛造氣象一新的強大政黨，開闢了百年大黨自我革命新境界。

「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。形勢越複雜，任務越艱巨，使命越光榮，就越要增強憂患意識，勇於推進黨的自我革命，堅持全面從嚴治黨，確保黨不變質、不變色、不變味，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。要深入學習貫徹習近平黨建思想，時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，深入推進新時代党的建設新的偉大工程，不斷增強黨自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力，推動黨在革命性鍛造中更加堅強有力、更加充滿活力，以高品質黨建引領「十五五」高品質發展。

習近平總書記深刻指出：「中國式現代化，民生為大。黨和政府的一切工作，都是為了老百姓過上更加幸福的生活。」——「十五五」開局之年，各地堅持以人民為中心的發展思想，持續加大保障和改善民生力度，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。「十五五」規劃綱要中，民生福祉類指標佔比最高——從高品質充分就業到城鄉居民增收，從「一老一小」服務到健康中國建設，從新建改擴建優質普通高中到推進基本公共服務覆蓋常住人口，每一項部署都緊扣群眾期盼，每一個目標都指向民生福祉。這是「江山就是人民，人民就是江山」的生動注腳。

香江歸帆二十九載，「一國兩制」行穩致遠共襄復興。2026年也是香港回歸祖國29周年。二十九載風雨同舟，背靠祖國、聯通世界的香港，在「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針下煥發勃勃生機。今年，慶祝香港回歸祖國29周年系列活動盛大啟動，解放軍軍艦訪港、聯校升旗儀式、國民教育活動匯演……香港社會各界以多元形式厚植家國情懷，愛國主義教育在校園與社區深耕開花。特別行政區政府正制定香港首個「五年規劃」，主動對接國家「十五五」規劃，發揮香港獨特優勢，更好融入國家發展大局。

香港回歸以來的實踐證明，「一國兩制」是前無古人的偉大創舉，是保持香港長期繁榮穩定、維護國家主權安全發展利益的最佳制度安排。國家對香港的支持堅定不移，香港對國家發展的貢獻不可或缺。在強國建設、民族復興的新征程上，香港必將在新起點上實現新飛躍，與祖國內地同頻共振、攜手並進，共同譜寫中華民族偉大復興的香江篇章。

今年也是紅軍長征勝利90周年。新征程是新的長征。推動事關中國式現代化全域的戰略任務取得重大突破，奪取具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭新勝利，還有許多新的「雪山」「草地」需要跨越、新的「婁山關」、「臘子口」需要征服。新時代共產黨人要傳承紅色基因，不忘初心、牢記使命，履職盡責、實幹擔當，以「要登絕頂莫辭勞」的韌勁，以「功成不必在我、功成必定有我」的胸懷，在「十五五」新征程上書寫優異答卷。

歷史長河奔騰不息，時代考卷常出常新。2026年7月1日，中國共產黨成立105周年、香港回歸祖國29周年——這是光榮與夢想交匯的時刻，也是再出發的號角。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以「一國兩制」成功實踐共襄民族復興，以實際行動踐行對人民的莊嚴承諾，齊心協力走好新的長征路，必將不斷譜寫強党強國新篇章，開創更加光明的未來！

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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