黃冰芬｜讀懂中共百年成功密碼　香港「強健自身」再出發

來稿作者：黃冰芬



昨天（7月1日）既是中國共產黨成立105周年，亦是香港回歸祖國29周年，具雙重歷史意義。除以往的升旗禮及慶祝儀式外，今年特區政府聯同中聯辦專門「加開」建黨105周年活動啟動禮，現場直播中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在慶祝大會上發表重要講話。結合香港回歸以來的29載風雨歷程及正在編制的首份港版五年規劃，筆者對百年黨史、國家發展、香港前路有更深切的體會。



縱觀世界政壇，中國共產黨的發展軌跡可謂絕無僅有。由建黨之初50多人發展至今擁有逾1億名黨員，規模之大舉世無雙。更為可貴的是，中共絕非僅突出人數優勢，而是憑着鐵一般的忠誠團結、過硬的戰鬥力，隊伍始終聽黨指揮且能打勝仗。長久以來，部分輿論片面、主觀地標籤化、抹黑中共，但百年黨史最能說明一切。譬如，堅持以五年一規劃的節奏，穩步推進國家建設，至今已15次規劃接力奮鬥，帶領國家從積貧積弱一步步走向國富民強、民族復興。面對世界百年未有之大變局，外界都在問：為何這個歷經百年洗禮的政黨，始終生命力旺盛、領航能力堅定？習主席的講話，解答了這個世紀之問。

回望奮鬥之路

宣示六大特質

今次重要講話層次清晰、內涵深厚，兼具歷史總結與現實指引，不僅是全黨的行動綱領，更向全世界揭示了百年立黨建國、永葆青春的「關鍵密碼」。

講話分兩大核心層次。第一層是回望百年奮鬥史，解答「歷史和人民為何選擇中國共產黨」。當中系統梳理了黨團結帶領全國人民走過革命、建設、改革、新時代四大歷史階段，中華民族從苦難走向輝煌的恢宏史詩，清晰回應了「我們從哪裏來、為什麼是我們」的時代之問。百年來的成就從非僥倖，是一代代共產黨人堅守初心、擔當使命、接續拼搏換來的必然成果，為新時代國家能行穩致遠的根基。

第二層核心極具分量，就是歸納提煉出黨的六大優秀特質，破解「中國共產黨為什麼能做到」。它們分別是：矢志追求真理，始終把准前進方向；深深植根人民，始終擁有堅實根基；勇擔歷史使命，始終掌握戰略主動；順應發展潮流，始終走在時代前列；敢於善於鬥爭，始終保持必勝信心；注重強健自身，始終充滿生機活力。

這六大特質環環相扣、一脈相承，是105年奮鬥歷程沉澱的寶貴經驗，也是面向未來、指引未來發展的根本指導。不同於以往講話的論述角度，今次系統公開百年執政奮鬥的底層邏輯，充分體現百年大黨強大的歷史延續性、自我革新力與戰略前瞻性。

自信分享經驗

啟示香港治理

更具深遠意義的是，今次將百年成功經驗毫無保留公之於世，展現出極大的自信與胸懷格局。環顧全球，極少有執政黨願意、亦能夠如此系統完整地總結分享自身治黨治國經驗。對內而言，六大關鍵密碼為全國各級組織、愛國團體、青年群體等樹立行動準則，本港所有愛國政團、社會組織皆可對照自省、對標提升，以找准服務社會、團結市民的方向，對於團體建設、地區工作開展等極具現實指導價值。對外而言，這套經過百年實踐檢驗的「中國方案」，為世界政黨治理、全球發展治理提供全新參考，踐行人類命運共同體理念，也具深遠的國際意義。

「不忘來時路，方能走好腳下路、遠眺未來路」，這句道理，完全契合香港發展實況。回歸以來，我們走過風風雨雨，歷經動盪挑戰，然後從由亂到治邁向由治及興。回望每一次危機的安渡、每一次發展的騰飛，都有賴中央的堅定支持與深切關懷。

中央制定實施香港國安法、完善特區選舉制度，徹底穩定社會大局；出台一系列惠港利民政策，扶持金融、科創、實業發展；佈局粵港澳大灣區建設、北部都會區，為香港拓展發展腹地與空間，全方位護航「一國兩制」行穩致遠。可以說，沒有中國共產黨帶領祖國強大起來，就沒有香港堅實的後盾，沒有香港今日的安定繁榮。每一次升國旗，冉冉升起的不只是一份自豪，也增添了一份感恩。

當前，香港正全力編制首份五年規劃、主動對接國家「十五五」，是落實今次講話精神、承接時代使命的契機。對香港愛國團體與從政者來說，「植根人民」就是深耕社區、貼地聆聽民情民意，聚焦住房、青年就業、安老扶貧等核心民生難題，以民為本、解民所憂；「勇擔歷史使命」就是堅定扛起「愛國者治港」責任，主動融入國家發展大局，發揮內聯外通的獨特優勢；「強健自身」就是提升治理效能，更好支撐未來香港機遇。

站在建黨105周年、香港回歸29周年的雙重歷史節點，「堅定信心、持續奮鬥」也是我們不變的信念與追求。社會各界須深學細悟總書記重要講話精神，緊抓本港五年規劃的歷史機遇，用心建設香港、貢獻國家。擦亮這顆的「東方明珠」，為強國建設、民族復興偉業增添奪目光彩。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



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