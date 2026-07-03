我的九龍城丨別讓盛事止於體育園　票尾紅利激活九龍城

來稿作者：黃文莉



啟德體育園上年正式成為香港大型體育及演唱會的主場，四月舉行的香港國際七人欖球賽創下逾113,000人次入場的破紀錄佳績，為本港帶來新一輪「賽事經濟」熱潮。對九龍城區而言，關鍵在於如何將這股龐大人流與消費力，透過精準設計的「票尾經濟」機制，有效轉化為當區餐飲及零售商戶的實質收益。



升級票尾機制提振區內消費

今年七欖期間，區內商戶的數字反映大型賽事的經濟潛力：賽事首日即使遇上下雨，整體人流仍錄得約一成增長；第二日天氣好轉，多間餐廳門外出現人龍，生意按日躍升約兩成；到星期日決賽，晚市更見暢旺。相關情況顯示，啟德體育園並非孤立設施，只要人流銜接得宜，完全可以與週邊九龍城商圈形成一條具持續動力的消費鏈。

現時部分內地球迷在觀賽後直接返回深圳消費，人流集中於賽期、活動完結後迅速回落，對當區商戶而言仍屬短期效應。要把「睇波」真正轉化為「遊城」，票尾經濟的設計需要更前置、更具槓桿效應。做法上，可在市民或旅客購票的同一流程中，同步提供加購選項，例如以相宜金額（如港幣80元）換購一套面值約200元的「九龍城消費包」，涵蓋區內多間餐飲及零售商戶。

此類票尾產品有助在旅客尚未入場前，已預先鎖定其賽後留區消費意願，並集中曝光參與商戶，將賽事的客流量轉化為具結構性的當區消費力。若再配合簡潔清晰的九龍城飲食及遊賞指南——包括泰菜、粥麵、咖啡店，以及具舊城風貌的街區路線——票尾機制便不單是折扣工具，而是串連場館與城區體驗的完整方案，提升旅客對九龍城作為「賽後據點」的印象。

專車接駁將人流變成客源

要讓票尾經濟落到實處，交通安排同樣是核心環節。啟德體育園啟用以來，散場時段多次出現人車聚集，網約車及跨境車輛集中在主要幹道，部分旅客在缺乏清晰去向指引下，傾向直接離境或返回住宿地，九龍城商圈未必能有效承接這股人流。

在交通策略上，宜把「接駁」視為票尾經濟的一部分，而非純粹疏導人潮的技術安排。設立「啟德體育園至九龍城」的專車或接駁路線，在賽後分批載客直達核心商圈，並在車上提供簡要餐飲及購物資訊、電子優惠提示等，能將散場人流轉化為具方向性的商圈客源。配合旅遊資訊平台及票務系統中的路線建議，將「啟德睇波＋九龍城吃喝玩樂」預先包裝為一站式行程，旅客在規劃行程時自然會把九龍城納入考慮。

就跨境客流而言，行程設計亦可由「即日來回」提升為「一程多站」模式：由深圳前往啟德觀賽，賽後在九龍城晚餐或留宿，翌日再遊覽其他香港景點，最後才返回深圳。若能在交通與票尾產品上同時體現這種路線設計，對當區夜間經濟及住宿需求皆有正面作用。

票尾經濟效益不只侷限於賽事日

商戶普遍肯定票尾優惠及相關活動為九龍城帶來明顯生意增長，同時亦有共通期望——經濟效益不應只在「有波有騷」時出現。要將票尾經濟由「賽事配套」提升為「當區長期策略」，關鍵在於持續收集數據及優化機制，形成可重複、可擴展的運作模式。

透過系統化的票尾產品設計、交通接駁安排及當區商戶網絡，可以逐步建立一條由場館延伸至城區的常態化消費鏈。啟德體育園作為大型活動核心，九龍城作為當區商圈樞紐，兩者若能在票務、交通、消費資訊及品牌形象上形成穩定聯動，便有條件將一次次賽事，轉化為一個個可持續積累的當區經濟動能。

啟德體育園象徵香港在體育及大型活動發展的新階段。要令這個新場館真正成為九龍城當區經濟的引擎，票尾經濟與交通接駁必須被視為整體策劃的一部分，而非附屬安排。只要相關機制設計得宜，啟德與九龍城的關係便能由「地理上的鄰近」，升級為「經濟上的共榮」。

作者黃文莉是九龍城區議會議員、九龍城區議會提振地區經濟專責工作小組主席。



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