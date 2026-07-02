來稿｜大黨雄心遇上歷史憂患——中國共產黨如何硬化「自我革命」？

來稿作者：楊華勇



講「五年小慶、十年大慶」，105這個數字本身不算整，但2026這個時點很特殊——它卡在建軍一百年奮鬥目標（2027）的前夜，又踩在二十屆四中、五中全會的政策視窗之間，距離2035基本實現社會主義現代化還有九年，距離本世紀中葉第二個百年目標還有24年。換言之，中國共產黨成立105周年這場大會，是「新時代」的一次中期盤點。



所以習近平主席講話開篇把黨的誕生放回「偉大覺醒」的大背景，隨後用新民主主義革命、社會主義革命和建設、改革開放、新時代中國特色社會主義四段鋪陳。毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤一脈相承的表述，加上對江澤民的「深切懷念」補位，是在把第三代、第四代領導人的歷史地位再確認一次，完全契合中國政治文化所注重的歷史唯物主義與溯源精神。

習主席講話把「兩個結合」——尤其是馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合——抬到意識形態反覆運算的主軸位置，其實是在做一個文明論層面的加碼。毛澤東思想解決「農村包圍城市、奪權建國」；鄧小平理論解決「社會主義可以搞市場、可以發展生產力」；習主席新時代思想要解決的，是「馬克思主義政黨治理超大文明國家」這道前無古人的題。

習主席講話把建黨105年輝煌歸結為六個「優秀特質」：追求真理、植根人民、勇擔使命、順應潮流、敢於鬥爭、強健自身。這六條有意思的地方在於——它不是羅列成就，而是反覆指向「比較政治」，說明其他政黨和政治力量無可比擬。

接着「五個不」把調子從回望轉到衝刺：第一，堅持基本理論、路線、方略（不折騰）；第二，依靠人民（不脫離）；第三，應對風險挑戰（不鬆懈）；第四，人類命運共同體（不封閉）；第五，全面從嚴治黨（不自腐）。

其中，第四條「人類命運共同體」配「中國式現代化創造人類文明新形態」，是講話對外敘事的最重一筆。放在2026年的國際語境讀——美國總統特朗普第二任期已過半、G2敘事回潮、全球南方分化——「拓展發展中國家走向現代化的途徑」這句話，是對所謂「西方現代化=唯一範本」的正面回應。

另外，軍、港、台三條線相對穩：軍隊「建軍一百年目標」是硬指標；港澳「愛國者治港/治澳+融入國家發展大局」是2017年中共十九大以來路線的再確認；對台「新時代黨解決台灣問題總體方略+九二共識+反台獨反干涉」則是2022年二十大以來的延續。

習主席自2012年主政以來的路徑是，以自我革命（打虎拍蠅、巡視、紀委雙重領導體制、中央八項規定）為先手，把黨的肌體先清一遍，再談更寬口的監督。

今天中國的國家治理能力（動員、基建、產業政策、數據治理），在世界範圍內確屬頂層，而國家治理能力越強，對監督剛性的要求就越高——因為錯一次的成本太大。由此推論，「選賢與能」體系和「剛性程式監督」（比如巡視的法治化、同級人大對重大決策的實質審議、重大工程與政策的回溯評估）可能是下一階段「第一答案」要補的內容。

鄧小平的「把壞人關住」和習主席的「把權力關進制度的籠子裏」其實是同一句話的兩個版本，差別在於——鄧小平那代面對的是「制度闕如」，所以要「建立」；現在面對的是「制度已有但執行彈性過大」，所以要「硬化」。這才是2026這個時間節點講「自我革命」的潛台詞。

習主席在建黨105周年這篇重要講話，表面的調子是高昂的——「最恢宏的史詩」、「可靠的主心骨」、「彪炳史冊」——但底色的問題意識是憂患的：能不能跳出歷史周期率、能不能「克終」、建軍一百年能不能按期交卷、2035那道坎能不能邁過去。「大黨雄心」四字，抓得準；但要補兩個字——「大黨雄心和歷史憂患是同體的」。沒有後者的前者叫「虛驕」，沒有前者的後者叫「暮氣」。

105年前上海法租界那間小屋子裏的13個人，不會想到這個黨會走到今天這一步；今天這個扛着10128.6萬名黨員、治理14億人、GDP世界第二的執政體，回頭讀「窯洞對」，讀魏徵、讀黃炎培、讀鄧小平的「制度好壞論」——這本身就是一件值得記一筆的事。一個政黨肯在自己的105歲生日上，反覆琢磨「其興也勃焉、其亡也忽焉」，至少說明它還沒覺得自己「贏麻了」。

至於兩個答案能不能真跳出周期率，不在2026這篇講話裏，而在接下來建軍一百年（2027）、「十五五」收官（2030）、2035實現基本現代化這三個打卡點上，黨能不能把「自我革命」的程式硬度，和「人民監督」的剛性約束，真正縫到一起。縫成了，中國共產黨真正能跳出周期率。

作者楊華勇是全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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