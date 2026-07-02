來稿｜讀懂習近平主席七一新提法——從「內在要求」到「效能革命」

來稿作者：衛昕



2026年7月1日，我們不僅迎來了中國共產黨成立105周年的光輝時刻，同時也是慶祝香港回歸29周年的重要日子。習近平主席在慶祝大會上的重要講話，高屋建瓴，氣勢磅礴。其中關於港澳部分的論述，特別是「促進香港、澳門長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求」這一莊嚴宣告，以及極具針對性的「提升港澳依法治理效能」新提法，為正處在由治及興關鍵階段的香港，指明了前行的航向。



筆者認為，這不僅是對香港過往幾年撥亂反正的肯定，更是對未來香港特區治理體系和治理能力現代化提出的最高標準。如果說「愛國者治港」解決了「誰來管」的政治安全問題，那麼「提升依法治理效能」就是要解決「怎麼管」、「管得好不好」的施政績效問題。今天我們站在國家「十五五」規劃開局之年以及香港正在編制的首個「五年規劃」的歷史節點，我們需要深刻領悟這一新提法背後的戰略深意。

戰略定位的升維：在「內在要求」中錨定香港價值

習主席重申「港澳長期繁榮穩定是中華民族偉大復興的內在要求」，這一定位在今天顯得尤為厚重。經過「十四五」規劃的發展，國家已經踏上全面建設社會主義現代化國家的新征程。「十五五」規劃更是國家邁向2035年遠景目標的關鍵五年，其核心在於推動「高質量發展」和培育「新質生產力」。在這一宏大敘事下，香港的角色絕非僅僅是「維持現狀」的特別行政區，而是國家現代化進程中不可或缺的「功能引擎」。

筆者認為，習主席所言的「內在要求」，意味着香港的繁榮穩定與民族復興是互為因果、不可分割的。一方面，國家復興需要香港。在西方推動「脫鉤斷鏈」的背景下，國家需要一個能夠聯通全球資本、對接國際高標準經貿規則、擁有普通法系優勢的「超級聯繫人」。香港若不能維持繁榮穩定，國家在國際化布局中就會缺乏關鍵的戰略布局。另一方面，香港的發展更離不開國家。隨着全球經濟格局重塑，香港傳統的服務業優勢面臨挑戰，唯有背靠祖國、聯通世界，才能找到新的增長點。

因此，這句話對香港的首要啟示是：我們必須跳出狹隘的地域視角，站在國家戰略的高度來審視自身的發展。香港正在編制的首個五年規劃，不能只做香港的「家裏事」，而必須成為國家「十五五」規劃的「對接篇」。我們要問自己：在中國式現代化發展的過程中，香港可以貢獻什麼？我想這應該是制定特區五年規劃時必須回答的首要命題。

治理邏輯的進階：從「愛國者治港」到「提升依法治理效能」

在此次講話中，「提升港澳依法治理效能」是一個嶄新的、極具深意的提法。在「一國兩制」實踐中，我們長期強調「依法治港」，側重於法律制度的構建和法治秩序的恢復。但在政治秩序已經確立、國安法落地生根、愛國者治港原則全面落實的今天，重點自然轉向了「效能」。這一轉變含括了三層深刻的含義：

第一，法治不僅是「緊箍咒」，更是「護身符」和「加速器」。過去我們談依法治理，更多側重於打擊違法犯罪、維護國家安全，這是防御性的。習主席強調「提升效能」，則要求我們將法治轉化為治理的生產力。高效的營商環境、清晰的產權保護、公正的司法救濟，這些都是法治效能的體現。對香港而言，這意味着要在維護國家安全的前提下，進一步簡化行政流程，消除繁文縟節，讓「法治優勢」真正轉化為「競爭優勢」。

第二，政府角色從「守夜人」向「有為政府」轉變。香港長期奉行「積極不干預」政策，但在應對激烈的國際競爭和覆雜的內部社會矛盾時，這種模式已顯乏力。「提升治理效能」，要求特區政府在法治軌道上更積極作為。

第三，政策執行力的全面考核。「效能」二字，重在一個「效」字。香港回歸以來，很多時候並非無法可依，而是執法不嚴、執行不力，導致「議而不決，決而不行」。新提法是對特區管治團隊的直接鞭策：光有忠誠是不夠的，還要有本領；光有立場是不夠的，還要有政績。

雙期交匯下的啟示：以「效能」驅動香港首個五年規劃

當前，國家「十五五」規劃（2026-2030）已經繪就藍圖，明確了香港作為「八大中心」的定位，並特別強調了香港在粵港澳大灣區綠色金融、離岸人民幣業務以及國際創新科技中心建設中的引領作用。與此同時，香港也正在緊鑼密鼓地編制首個五年規劃，在這重要的歷史時刻，正是習主席提出「提升依法治理效能」的現實背景。這對香港有着極具操作性的啟示：

首先，香港的五年規劃必須是一份「效能承諾書」。過去特區政府也有長遠策略，但往往缺乏硬約束和考核機制。在編制首個五年規劃時，我們不能只堆砌政策願景，必須建立一套科學的指標體系（KPI）和項目落地的時間表。習主席強調的「效能」，要求我們將規劃中的每一個目標——無論是北部都會區的建設進度，還是公屋供應的數量，甚至是吸引科創人才的指標——都轉化為具體的法律保障和行政責任。規劃制定出來後，必須要有「軍令狀」，要有嚴格的中期評估和問責機制。

其次，對接國家規則，在制度型開放中體現效能。國家「十五五」規劃將重點放在制度型開放上。香港作為普通法地區，擁有對接國際規則的天然優勢。提升治理效能，意味着香港要主動作為，將內地的龐大市場優勢與香港的普通法優勢結合，共同制定出一套既符合中國國情、又被國際認可的「大灣區規則」。例如，在大灣區跨境數據流動、法律互認、專業資格互認等方面，香港應當主動出擊，通過立法和行政協作打通經脈。這不僅是服務國家，更是香港自身提升國際化治理水平的必由之路。

最後，管治團隊必須具備「系統工程」思維。提升效能不是靠某個官員的單打獨鬥，而是靠整個行政體系的協同。習主席的講話暗示特區公務員隊伍需要進行一場深層次的「效能革命」。這包括數字化政府建設、跨部門協調機制的優化、以及公務員思維模式從「審批」向「服務」的轉變。香港的五年規劃，應當成為公務員隊伍能力建設的「練兵場」。

習主席在建黨105周年這一歷史節點上的講話，既是對過去的總結，更是對未來的動員。「中華民族偉大復興的內在要求」確立了香港的歷史坐標，讓我們明白了自己從哪裏來、向哪裏去；而「提升港澳依法治理效能」則提供了行動指南，教會了我們如何走得穩、走得遠。

對於正在編制首個五年規劃的香港來說，這不僅是政策制定的原則，更是檢驗特區治理能力的試金石。未來的五年，將是香港重塑功能、實現經濟結構實質性轉型的關鍵期。唯有將「依法」作為基石，將「效能」作為標尺，我們才能在國家「十五五」規劃的壯闊藍圖中，找準香港的位置，不負國家「內在要求」的期許，不負700多萬名市民的托付。

讓我們以「愛國者治港」的忠誠之心，練就「高效能治理」的實幹之能，在中華民族偉大復興的征程中，書寫下香港精彩而獨特的篇章。

作者衛昕是全國港澳研究會會員，香港青年時事評論員協會會員。



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