仲點論政｜慎防世界盃賭博成癮

仲點論政｜劉仲恒醫生



執筆之時，四年一度的世界盃已邁入32強淘汰賽階段。無可否認，這是舉世矚目的體育盛事。國際足協與業界分析師預估，全球多達60億人透過傳統電視、新興數位媒體及社交平台，關注本屆2026年世界盃賽事。



單純觀賞足球賽事本無不妥，賽場奔騰翻湧的熱血，確實具備撼動人心的感染力。觀賽從非過失，可一旦摻入非法賭博，甚至逐步淪為賭博成癮，問題便會急劇惡化。沉溺賭博不只摧毀人際相處、耽誤職務與學業，更可能引發財務全面崩潰。

賭博成癮亦稱病理性賭博、強迫性賭博或賭博障礙，歸屬衝動控制障礙範疇。深陷其中者明明清楚賭博會為自身與親人招來種種惡果，卻始終壓抑不下下注的衝動；不論輸贏，即便身無分文，依舊執意持續參賭，完全難以自制。

賭博成癮也被喚作「隱性疾病」，不像藥物、酒精成癮那般具備顯而易見的生理徵狀。一般而言，若出現以下跡象，便極有可能染上賭癮，務必多加警覺。其一，刻意隱瞞自身賭博舉動，私下偷偷下注，或是對投注金額刻意說謊，總覺得旁人無法體諒自己，甚至妄想等一筆大獎落袋，再給家人送上所謂的驚喜。

其二，難以約束自身賭博行為。贏球時貪念作祟不願停手；落敗後一心只想追回損失，持續加高注碼盼著翻本，最後不由自主陷在賭局裡無法抽身。到後來手頭拮据仍執意參賭，動用帳單、卡費、子女學費等必需開支；情況惡化者，更會透過借貸、變賣家產，甚或竊取錢財籌措賭資。

從醫學層面剖析，病態賭博與各類成癮機制相通：押注球隊勝負、參與線上賭局這類行為，會刺激大腦催生強烈愉悅感。無須真的贏得高額獎金，腦內便能湧現一剎那的亢奮。久而久之，人會執着渴求重複體驗這份快感；可隨身體耐受性逐漸加深，唯有增加投注次數、拉高下注金額，大腦才能感受同等愉悅。

觀來說，部分人群染賭成癮的風險遠高於常人。像是18至29歲年輕男性，更容易養成無法自控的賭博習慣。除此以外，經濟窘迫、獨居生活皆是危險誘因；若直系親屬有成癮病史，後代滋生強迫性賭博行為的機率也會大幅攀升。

賭博是纏身的心魔，對飽受賭癮困擾之人而言，最大關卡從非戒賭過程，而是痛下決心徹底斷絕賭局。不妨聯繫身邊親友搭建互相監督的支持網絡，遠離易勾起沉迷賭癮的場域與網站，培養正向休閒活動替代投注。堅定心志擺脫賭癮束縛，莫要淪為賭博的奴僕。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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