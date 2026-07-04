來稿｜建黨105周年與回歸29周年的考題——「誰來管」到「管得好」

來稿作者：區漢宗



2026年7月1日，北京人民大會堂與香港會展中心隔空呼應——同一面五星紅旗，在同一個日子裏承載兩份重量：中國共產黨成立105周年，香港回歸祖國29周年。特區政府聯同中聯辦專門「加開」建黨105周年活動啟動禮，現場直播習近平總書記慶祝大會重要講話，這一安排本身已是信號：當百年大黨行至第二個百年的起跑線，當東方之珠站在由治及興的關口，「黨」與「港」的關係，已從宏觀敘事下沉為治理命題。



105周年講話兩層解讀價值

縱向比對，2021年建黨百年講話的主基調是回顧——宣告——承諾，用習近平總書記的話說，「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍」；而105周年這次講話，則在百年總結的基礎上明顯前傾——用約40分鐘篇幅，從黨史四大階段（革命、建設、改革、新時代）快速過渡到「風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，再落到「發揚鬥爭精神、統籌發展和安全」，護送中華復興號行穩致遠。

這種從總結轉向部署的重心位移，至少有兩層解讀價值。

其一，是時間座標的壓迫感。2026年恰是「十五五」規劃開局之年，距離2035年基本實現社會主義現代化只剩9年，距離第二個百年（新中國成立百年）只剩23年。講話裏「時刻準備經受……重大考驗」的表述，比百年講話時更直白——外部「脫鉤斷鏈」、地緣博弈加劇、國內轉型深水區，憂患意識被擺到台前。

其二，是為中共二十一大做思想鋪陳的可能。系統提煉中共長期執政的「六項優秀特質」（矢志追求真理、植根人民、勇擔歷史使命、順應發展潮流、敢於善於鬥爭、注重強健自身），這既是黨建思想的濃縮，也是給全黨一套可被下屆黨代會繼承的話語底盤。

六項特質回答「為何我能」

六項「特質」為何要在這個節點公開？百年大黨願意把「底層邏輯」系統攤開給世界看，這事本身不尋常。環顧全球政黨譜系，能連續執政70餘年、黨員規模逾億、還能主動總結「為何我能」的，幾乎獨此一家。

把這六項特質放回當下語境讀，每一條都有針對性：

「矢志追求真理」對應思想路線的延續性，回答「方向會不會偏」；「植根人民」對應執政合法性的源頭，回答「根基會不會鬆」；「勇擔歷史使命」對應戰略主動，回答「機會能不能抓」；「順應發展潮流」對應新質生產力與科技變革，回答「能不能跟上時代」；「敢於善於鬥爭」對應外部環境惡化下的生存姿態，回答「壓得住嗎」；「注重強健自身」對應當下反腐、八項規定、黨紀學習教育，回答「自身硬不硬」。

港澳是民族復興功能引擎

對香港而言，這套話語並非「內地黨課」，而是可直接平移的治理鏡鑒——愛國政團、地區組織、公務員體系，哪一條對不上號，哪一環就是短板。

講話涉港澳部分不長，但分量極重。

一句是重申「促進香港、澳門長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求」。注意「內在要求」四字——它不是「國家好了順便帶帶你」，而是「民族復興這件事裏，港澳是結構性部件，不是附件」。這意味着香港的角色不能再停留在「特別行政區」的維持現狀，而要成為國家現代化進程裏的「功能引擎」。「十五五」強調高品質發展和新質生產力，香港的「八大中心」定位（特別是離岸人民幣、綠色金融、國際創科）必須在這盤棋裏長出實功。

另一句是首次鮮明提出的「提升港澳依法治理效能」。這是個值得逐字拆的提法。過去「依法治港」側重防禦——《香港國安法》落地、選舉制度完善、「愛國者治港」原則確立，解決的是「誰來管」的政治安全問題。現在提「治理效能」，重心滑向績效——依法仍是前提，效能才是考評。

首個五年規劃應是效能承諾書

香港正在編制的首個「五年規劃」，恰撞上國家「十五五」開局，這是天賜的時間視窗，也是檢驗「提升依法治理效能」的第一張答卷。這份規劃不能做成《施政報告》的加長版，也不能做成諮詢文件的拼盤，它應該是一份「效能承諾書」。

指標要硬，「北部都會區」每塊地什麼時候熟化、公屋供應量每年兌現多少、創科研發投入佔GDP比重、吸引多少重點企業落戶，都得有KPI和中點評估，做不到要有人問責。規劃不是願景集，是軍令狀。

對接要實，十五五強調的是「制度型開放」，香港作為普通法轄區，優勢恰恰在規則對接。大灣區跨境資料、法律互認、專業資格互認、綠色金融標準互通——這些「經脈」不打通用不了，規劃裏得有立法時間表和部門協作機制，不能只寫「積極研究」。

隊伍要練，效能不是某個局長單打獨鬥，是整套行政機器的協同。數字政府、跨部門專班、公務員思維從「審批」切到「服務」，這些軟基建得寫進規劃的「能力建設」章節，否則再好的目標也是空中樓閣。

愛國者治港要「管得好」

台灣表述的微調，同樣值得香港細品。講話涉台部分，延續「一個中國」原則和「九二共識」，但新增「貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略」、「深化兩岸交流合作和融合發展」、「反對外部勢力干涉」，而未再提「推進和平統一進程」。這個措辭變化，配合「風高浪急甚至驚濤駭浪」的全域判斷讀，信號很清楚：北京對台工作的優先順序，已從「促統節奏」轉向「反獨反干預+融合做實」。

對香港的啟示在於，正因為國家統一進程的外部壓力在加大，香港作為「超級聯絡人」的戰略價值才越稀缺。聯通全球資本、對接國際高標準經貿規則、發揮普通法橋樑作用，這些「獨一份」的功能，恰恰是國家在最風高浪急時最需要的壓艙石。香港把自己管好、把效能提上去，本身就是對大局的貢獻。

29年前7月1日，五星紅旗在維多利亞港畔升起，從構想走進現實；29年後同一個日子，升旗禮依舊，但台下多了建黨105周年的直播聲、多了首份五年規劃，多了「提升依法治理效能」的新考題。

「不忘來時路，方能走好腳下路、遠眺未來路。」——「來時路」告訴我們：沒有百年大黨帶國家強起來，就沒有香港的堅實後盾；「腳下路」提醒我們：愛國者治港解決了「誰能管」，接下來要靠「管得好」證明自己；「未來路」則交給「十五五」與港版五年規劃的共同答卷——東方之珠能不能在中國式現代化的敘事裏，長出新質的光。升旗時冉冉升起的，從來不只是一份自豪，還有一份感恩，和一份軍令狀。

作者區漢宗是香港媒體人。



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