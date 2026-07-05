來稿｜韓紅「走個面兒」風波——別讓情緒吞沒理性討論

來稿作者：田暢



一部電影票房失利，本應只是市場選擇；一位歌手替朋友宣傳，本來也只是娛樂圈的人情往來。然而，《抓特務》上映後，由韓紅一句呼籲觀眾「走個面兒」支持電影開始，卻迅速演變成針對她本人、公益基金會，乃至整個「京圈」文藝生態的輿論風暴。這場風波所折射出來的，已經遠遠超越一部電影的成敗。



不買票，就是不給面子？

作為馮小剛多年的好友，韓紅在宣傳影片時表示，希望大家「走個面兒」，去電影院支持《抓特務》。原本帶有朋友之間情誼色彩的話語，卻被不少網民解讀為利用明星影響力，對公眾進行情感綁架——彷彿不買票，就是不給朋友面子。

事實上，在今天的中國社會，這種反感並非毫無緣由。消費者越來越強調「我為什麼要花錢」，而不是「我應該支持誰」。市場邏輯要求作品憑品質贏得觀眾，而不是依靠明星關係、圈內資源或者情懷動員。尤其近年隨着中國電影市場經歷高速擴張後的調整，觀眾變得更加理性，對任何試圖繞過作品本身、訴諸身份和情感的營銷方式，都表現出明顯抵觸。

文藝圈抱團取暖引反感

「走個面兒」本是北京話中「捧場走過場」的口語化表達，但在放大鏡下，卻被視為將私人交情轉化為公共義務的典型。這種解讀並非空穴來風——長期以來，文藝圈的「抱團取暖」與資源封閉，常被外界詬病為脫離大眾的「內循環」。馮小剛與韓紅的「京圈」身份，進一步放大了公眾對圈層文化的反感：昔日票房保障的「大導+明星」組合，如今在算法推送與草根內容崛起的背景下，號召力已大不如前。

於是，韓紅過去多年經營的公益基金會，也突然成為輿論攻擊對象。大量網民開始質疑善款流向、基金會透明度，儘管官方此前多次公開回應，相關機構歷年審計均未發現違規問題，但這些解釋並未有效阻止質疑繼續擴散。

別讓討論滑向情緒對抗

當公眾認定一個人屬於某個令人反感的群體後，其所有行為都會被重新解釋。電影宣傳會被視為利益輸送；公益慈善會被懷疑另有目的；即使沒有新的證據，也會不斷要求當事人自證清白。事件討論的重點，不再是「他說了什麼」，而變成「他是誰」。

這種輿論機制，在近年來互聯網空間屢見不鮮。它具有一定的情緒合理性，因為公眾長期累積了對於娛樂圈資源集中、資本運作以及明星特權的不滿，希望借助網絡監督推動行業改變。但與此同時，它也容易滑向另一種極端：任何屬於某個標籤的人，都自動成為應被清算的對象。

值得注意的是，這種「全面否定」的邏輯，同樣削弱了公共討論本身。如果公益是否可信，不再依賴公開財務、獨立審計和監管結果，而取決於當事人最近一次是否說錯話；如果評價電影質量，不再圍繞劇本、導演和表演，而首先審判導演屬於哪個圈子，那麼公共討論最終將失去事實基礎，只剩情緒對抗。

允許批評也允許事實說話

對於《抓特務》而言，票房不佳本身已經說明市場完成了自己的判斷。觀眾完全有權拒絕一部自己不喜歡的電影，也有權批評明星不當宣傳方式。但市場選擇與網絡清算，並不是同一回事。

真正成熟的公共輿論，應當允許公眾批評，也允許事實說話；可以質疑明星的話語權，也應尊重制度審計的結論；可以拒絕為人情買單，但不應讓一場電影票房失利，演變成一場對個人全部價值的網絡審判。

作者田暢是中美外交與公共政策領域撰稿人。



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