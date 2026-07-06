筆凱．傑語｜韓國半導體工人巨額花紅的啟示——高端製造業缺了什麼

筆凱．傑語｜郭凱傑



最近全球AI熱潮持續推高晶片需求，韓國半導體產業成為全球股市焦點，員工待遇也水漲船高。據報道，三星記憶體晶片部門工人今年平均花紅將高達約6億韓元，折合超過300萬港元；SK海力士員工甚至更高。這些技術工人不僅薪酬大幅上升，更成為韓國社會的「頂級婚配對象」。經勞資雙方協調建立的利潤分成機制，讓工人直接分享企業超額收益，更可能帶動當地消費。這種發展模式是否只屬韓國特殊國情，還是對香港也有啟發？



發展高端製造業非捨近求遠

近年來，香港推動創科的熱潮從未間斷，但當話題轉到高端製造業時，總會很快出現「地少人貴、早已去工業化、不應捨長取短」的消極論調。然而，服務業主導雖然造就了香港的成功，但也令我們面對外部環境變化時的抗風險能力有限。

全球AI與供應鏈重組正在重塑產業價值鏈。誰能掌握高價值製造的關鍵環節，誰就在下一輪發展中取得更有利位置。恒生指數在美股AI、韓股半導體明顯上升的同時相對低迷，某程度上反映了我們與全球潮流的結構性脫節。

更現實的是青年就業與人才發展。當高端製造業結合智能生產時，能創造一批薪酬具競爭力、技能要求高、發展路徑清晰的技術崗位。這些崗位不僅能吸引本地年輕人投入應用科學與工程領域，更能逐步改變社會對技術專才的觀感。在韓國，職業高中的就業率優秀，更掀起了「半導體高中」的熱潮。當技術工作同時具備合理薪酬與社會認可時，自然會實實在地影響年輕人的職業選擇。

國家「十五五」規劃明確把先進製造業放在現代化產業體系的核心。作為國際創新科技中心與人才高地，如果我們仍然停留在觀望，錯失的不僅是產業，更是讓青年看到實在發展前景的機會。

人才培養應與產業需求結合

韓國半導體產業以及「三百萬花紅」並不是一夜之間出現的，而是持續的產業政策引導以及大規模的研發投入累積而成；在熱潮未減退之際，韓國已宣佈晶片及人工智能超級項目，投入約九萬億港元建立晶片廠及數據中心，以鞏固產業領導地位；除此以外，也一直積極透過應用導向的課程，讓技術人才的培養能跟上產業變化。當薪酬與社會地位同步提升，學生與家長自然會重新評估技術路徑的價值。

香港當然不能、也不應照抄韓國模式。真正的啟示在於兩點：一是工業發展必須及早規劃；二是人才培養必須與真實產業需求緊密結合，打破「工字不出頭」的傳統觀念。在智能製造與AI賦能生產的時代，具備實踐技能的應用專才，同樣能擁有高薪、穩定且受尊重的發展路徑。

香港要走出一條適合自己的路，首先要解決土地與規劃問題。北部都會區必須優先配置高端製造與智能生產園區用地，加快相關立法、設立產業園公司、簡化審批程序、暢通跨境要素流動，讓香港在研發、標準、融資與國際化認證上的優勢，與大灣區的規模製造能力得以真正結合。「新型工業化資助計劃」已支持多宗智能生產線項目，首個境外國家製造業創新中心也有望在香港落地；下一步則是把資源更精準地投向高價值密度項目。

高端製造可成為經濟新增長點

人才始終是最大瓶頸。近年政府致力推動職業專才教育，包括成立應用科學大學，現在正是該界別發揮更大作用的時候。需讓年輕人清楚看到：在高端製造與智能生產領域，具備動手能力與系統思維的專才同樣有清晰、高薪的發展空間。香港應聚焦生命健康科技製造、微電子與先進封測、綠色新能源裝備、精密工程結合AI應用等前沿領域，並聚焦前端高值試製與標準制定，方能與大灣區供應鏈形成互補。

當然，任何轉型都不可能一蹴而就。港府制定五年規劃之際，正值北部都會區與「十五五」規劃帶來的關鍵時間窗口。若我們把握得當，高端製造完全可以成為香港經濟的新增長點。讓政府、業界、院校與青年共同合作，為年輕人開創一條與傳統服務業並行的高質素出路。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。



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