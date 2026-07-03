平機會｜打造照顧者友善工作間　推動職場更具包容性

平機會｜林美秀



在香港，許多在職人士每天奔走於工作與家庭之間，既要應付繁重的工作，又要肩負照顧父母、子女或其他家人的責任。這些無形的壓力，往往容易被忽略。作為執行《家庭崗位歧視條例》的法定機構，平機會深知支援在職照顧者，不僅關乎家庭的福祉，更是構建包容的企業文化和維持社會可持續發展的重要一環。為了把法例的精神轉化為具體的僱傭實務，推動企業從「合規思維」轉向「包容思維」，平機會在上月初舉辦了「為在職照顧者建設家庭友善的共融工作間」研討會，希望凝聚不同界別的力量，為香港的職場帶來更具包容性的改變。



在探討支援照顧者的實務層面時，與會者從科技、社會資源及社企創新等角度提出具體建議。（平機會提供）

家庭友善僱傭措施有待制度化

平機會在去年發布的《從人力資源管理人員和在職人士家人的角度理解家庭友善僱傭措施研究報告》指出，企業管理層與員工家屬在家庭友善僱傭措施上的期望存在落差。家人期望僱主除提供年假外，亦可為僱員提供不同休假種類和額外的便利措施。

調查結果亦顯示，九成受訪機構沒有關於家庭友善僱傭措施的指引或規則，僱主一般是酌情提供措施，但在職人士家人認為，制定書面家庭友善僱傭措施政策更可取，可保障僱員的家庭需要。這些結果反映，若要真正落實家庭友善措施，企業必須正視照顧者的實際期望，並建立清晰、具透明度的政策框架。

企業代表於研討會分享如何在政策與文化層面落實照顧者友善的工作環境。（平機會提供）

「投資」家庭友善僱傭措施創雙贏

香港人力資源管理學會副會長陸國坤先生在研討會開幕致辭中提到，勞動市場正經歷一場「無聲的變革」 —— 愈來愈多員工在工作之外承擔沉重的照顧責任。他提出一個值得深思的觀點：家庭友善僱傭措施不應被視為企業施予的「額外福利」，而是一項關乎企業長遠競爭力的「策略性投資」。他觀察到，業界比以往更主動擁抱多元與共融，管理層更願意以同理心聆聽員工的需要，這正是推動工作間共融文化的重要一步。

企業經常關心的另一個問題，是如何量化家庭友善僱傭措施的成效。東華學院管理學院院長張子穎教授分享了社會投資回報的計算方法，提出多種方法以量化及計算家庭友善僱傭措施作為「策略性投資」對企業的回報，指出員工精神健康、工作滿意度等提升均可轉化為具體價值。這些分析讓企業看到，投資家庭友善僱傭措施，並非「摸不著」的抽象概念，而是可以以科學方式呈現的實質回報。研討會後，不少企業代表都表示希望進一步了解相關方法。

平機會在上月初舉辦「為在職照顧者建設家庭友善的共融工作間」研討會，匯聚學者、商界領袖、共融科技開發商及非牟利機構代表，共同探討如何加強支援有照顧責任的僱員。（平機會提供）

多方協作共同推動照顧者支援

在探討支援照顧者的實務層面時，與會者從科技、社會資源及社企創新等角度提出了具體建議。聖方濟各大學莊明蓮教授提醒，社會上現有的照顧者支援資源仍未被充分利用，例如 24 小時照顧者支援熱線 182 183，許多企業的人力資源管理人員甚至未曾聽聞。黃金時代基金會容蔡美碧女士則展示了科技如何協助照顧者，包括讓重度認知障礙症長者使用的陪伴娃娃「金叵羅」及培訓金齡人士（45歲以上人士）為社區提供照顧服務的智齡助理（Smart Care Helpers）等創新模式，令人眼界大開。Agewhale 的鄭凱文女士則以自身照顧者的經歷，分享創立為照顧者和企業提供支援的社企的初心，她的故事讓不少與會者深受觸動。

最後一場討論聚焦於企業如何在政策與文化層面落實照顧者友善的工作環境。港鐵公司分享了「身心健康假」安排及為單身員工提供的「一加一」八達通免費乘車優惠；滙豐則闡述其靈活的身心健康假期政策，助員工兼顧多元的照顧責任。為企業提供僱員支援服務的香港基督教服務處，分享了香港交易所慈善基金贊助的「照顧者關懷計劃」，作為其中一項社區資源，協助中小企在現時經濟環境下推動共融文化。

跨界合作推動家庭友善文化

這場研討會讓我再次確信，支援在職照顧者，並非單靠某一界別的努力，而是需要企業、學界與政府共同推動。照顧者的需要是真實而迫切的，企業若以更具包容性的方式回應，將能建立更穩健、更具韌性的團隊。

平機會將繼續與各界攜手，推動家庭友善文化在香港職場扎根，讓每一位員工都能在工作與家庭之間取得更健康的平衡，並在共融的環境中發揮所長。這不僅是對照顧者的支持，更是對香港未來的投資。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



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