帶．路共享｜毛里塔尼亞基法的光明之路

帶．路共享｜姜明明醫生



歷經72天的艱苦奮戰，第九期援毛里塔尼亞黑龍江醫療隊於2026年1月29日落地哈爾濱，標誌着在毛里塔尼亞基法市的共享基金會「消除白內障致盲項目」援外任務圓滿完成。這段跨越山海的醫療援助經歷，讓醫療隊每一位成員對「醫者初心、責任擔當、家國情懷」與「人類命運共同體」理念都有了更為深刻的體悟。



第九期援毛塔首個手術日於手術車前與病人合照。（共享基金會提供）

毛里塔尼亞毗鄰撒哈拉沙漠，常年強光照射，白內障致盲問題十分突出。當地基層醫療機構缺乏專業眼科設備與手術醫生，人工晶體、手術耗材價格高昂，普通民眾無力負擔，許多白內障患者因得不到及時治療，長期生活在黑暗之中。很多青壯年勞動力失明後喪失勞作能力，老人失去自理能力，整個家庭陷入貧困循環。

第九期援毛里塔尼亞黑龍江醫療隊抵達基法市後，當地群眾聞訊趕來，清晨天未亮便在篩查點排隊，有人徒步數十公里、舉家陪同患者求醫。基金會這場公益援助，對他們而言是唯一重獲光明的機會。

印象深刻的是一位45歲的男性患者，是家中的主要勞動力，失明後不僅無法勞作，反而成為家庭的負擔，內心滿是焦慮與自責。術前他憂心忡忡，擔心自己能否重新扛起家庭的責任。醫療隊員耐心安撫、細緻檢查後，成功為他完成白內障復明手術。術後第一日，他視力光感恢復到0.8，在揭開紗布的那一刻，他緊緊握住我們的手，臉上露出久違的笑容。

於他而言，這次復明手術，拯救的不只是一雙眼睛，更是一個家庭的生計與未來。在援非的日子裏，感動從未缺席。當地患者的淳樸與感恩，項目團隊不畏艱苦、同心協力的堅守，香港共享基金會為公益事業、為消除白內障致盲付出的赤誠與努力。所有人克服語言障礙、適應艱苦環境，爭分奪秒開展手術，只為讓更多患者早日告別黑暗。

診療期間，每一台手術都是一份信任，每一次復明都是一次傳承。我們醫療隊的辛勤付出收穫多方高度肯定。2026年1月22日，共享基金會主席梁振英、中國駐毛里塔尼亞大使唐中東及基法市市長一行專程會見第九期援毛里塔尼亞黑龍江醫療隊，深入瞭解我們的工作進展，並對隊員們不畏艱辛、無私奉獻的精神給予崇高讚譽，盛讚醫療隊不僅帶來了先進醫療技術，更搭建了中非友誼的堅實橋樑。結束援非任務迴歸工作崗位後，醫療隊員臨床技術、應急處置能力與團隊協作能力都得到了錘鍊與提升，我們將繼續為光明事業不懈奮鬥，用醫者擔當守護更多人眼中的光芒，讓大愛與光明永遠傳遞！

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「共享」和「民心相通」的精神。目前的旗艦項目「消除白內障致盲項目」，以全面消除白內障致盲的積壓病例為目標，為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術，並逐步由直接服務轉向「賦能」模式，透過提供流動手術設備及專業培訓，提升當地醫護能力，目前正在烏茲別克斯坦建立項目。另積極在各項目國及其大型基建項目中推動蟲媒傳染病防控工作。其他重點工作包括在東帝汶開展的「直接飲用水項目」，以及於不同項目國進行災難應對準備管理和人道救援人才培養方面的發展。

作者姜明明醫生是共享基金會第九期援毛里塔尼亞黑龍江醫療隊成員。



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