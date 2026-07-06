來稿｜從佛得角的「藍鯊精神」　看中國足球的破局之路

來稿作者：龍子明



2026年世界盃，看似實力懸殊的對決，卻書寫了本屆賽事最動人的童話。全隊身價超過12億歐元的西班牙豪門，被人口僅55萬、全隊身價不足5,000萬的非洲島國佛得角逼平。這個結果震撼了全球足壇，也讓一個鮮為人知的國家走進了億萬觀眾的視野。



奇跡起點是中國援建體育場

然而，當我們透過這場冷門的表象，深入探究佛得角足球崛起背後的故事，會發現這遠不止是一場體育賽事的意外。這是一部關於夢想、堅持與國際合作的史詩，更是一面映照中非命運共同體生動實踐的明鏡。

佛得角足球奇跡的起點，是一座由中國政府援建的體育場——培亞國家體育場。這座佔地9.4萬平方米、可容納1.5萬名觀眾的現代化場館，於2013年正式移交佛得角政府。在此之前，這個自1975年獨立以來的島國，竟然沒有一座符合國際標準的體育設施。

時任佛得角總理內韋斯的感慨令人動容：「這是中國幫我們實現的夢想，體育場是佛得角獨立以來最大的工程項目之一。」這句話道出的不僅是對一座建築的感激，更是對一個民族尊嚴的維護。對於一個小國而言，擁有符合國際標準的體育場，意味着能夠在自己的土地上迎接世界，意味着不再需要寄人籬下地尋找比賽場地。

中國男足應學習佛得角經驗

佛得角的世界盃之旅，引發了更深層次的思考。一個僅有55萬人口的火山島國，如何在資源極度匱乏的情況下，培養出一支能夠與世界強隊抗衡的球隊？

答案或許就在於「藍鯊精神」——佛得角足協副主席保羅·桑托斯所說的那種骨子裏的不屈不撓。佛得角人向來擅長抗爭：當年為獨立抗爭、為民主抗爭、為建設完整國家抗爭，足球領域亦如此。這種精神，加上來自中國的硬體支援，成就了今天的奇跡。

桑托斯特別強調了青訓的重要性：「足球發展必須走可持續路線，根基在於本土青訓。很多國家重金引進大牌球星，卻忽視青少年梯隊和本土青訓體系，缺乏長期規劃。」這番話對於正在苦苦追尋世界盃夢想的中國男足來說，無疑是一劑清醒劑。

14億人口的中國，不應該總是在世界盃門口「兜售小旗子、小零食」。這句話刺痛了多少中國球迷的心。足球不僅僅是體育競技，更是國家形象、民族情感的載體。佛得角的經驗告訴我們，足球發展的關鍵在於尊重規律、重視基礎、持之以恆。

24年過去了，2002年韓日世界盃的那個夏天，依然是中國男足留給國人唯一的正賽記憶。此後六屆世界盃，我們始終是場外的旁觀者——生產着世界盃的足球、各國球迷手中的小旗子、吉祥物，甚至部分球員的球衣，卻唯獨無法讓自己的球隊踏上那片綠茵。

發展足球應尊重客觀規律

佛得角的世界盃奇跡，像一面鏡子，照出了中國足球的尷尬，也照出了破局的可能。

人口論不是藉口，尊重規律才是根本。 長期以來，「中國人不適合踢足球」「人口基數雖大但選材面窄」等論調不絕於耳。然而佛得角用事實給了這些藉口一記響亮的耳光：55萬人口，國土由10個火山島組成，資源極度匱乏，卻能培養出一支逼平西班牙、小組出線的球隊。這說明，足球發展的關鍵不在於人口多少，而在於是否尊重這項運動的客觀規律。

反觀中國足球，金元時代瘋狂引進外援、盲目追求短期成績，卻忽視了最基礎的青訓土壤。基層教練的匱乏、校園足球的斷層、功利主義的選拔機制，依然在拖累整個體系。

以持之以恆代替急功近利

硬體可以援建，軟體必須內生。 佛得角的主場——培亞國家體育場，是中國政府援建的。這座球場為他們提供了穩定的「魔鬼主場」，成為搶分的堅實後盾。但球場只是舞臺，真正讓佛得角站上世界舞臺的，是他們自身對足球的熱愛、對青訓的堅持，以及那股「藍鯊」般的不屈精神。

中國並不缺現代化的球場——從廣州天河到上海，從北京工體到大連梭魚灣，硬體設施堪稱世界一流。我們缺的是什麼？是紮根社區的足球文化，是每周帶孩子們訓練的基層教練，是不以升學為唯一目標的青訓體系，是允許失敗、鼓勵嘗試的社會氛圍。佛得角人可以在沙灘上、在街巷裏踢球，他們的孩子從小就把足球當作生活的一部分。而在中國，多少有天賦的孩子在小學階段就被學業壓力扼殺了足球夢？

持之以恆，拒絕急功近利。佛得角足協只有10個人，預算與歐美強隊相差千倍，但他們為世界盃籌備了整整10年。十年磨一劍，這在急功近利的足球環境中幾乎是不可想像的。中國足球這些年換了多少任主帥？推倒了多少套方案？從「豪賭世界盃」到「歸化球員」，從「職業聯盟」到「限薪令」，政策搖擺不定，方向頻繁變更，缺乏一張藍圖繪到底的定力。

佛得角的經驗告訴我們：足球沒有捷徑。尊重規律意味着承認青訓需要十年以上的周期，意味着容忍年輕球員犯錯，意味着俱樂部和國家隊形成穩定的戰術體系，而不是每換一個教練就推倒重來。中國足球需要的不是下一個「救世主」，而是一套不因領導更替而中斷的制度設計。

足球之外的大國心態與小國智慧

中國已經是世界第二大經濟體，是聯合國安理會常任理事國，是全球製造業的中心。我們援建了佛得角的體育場、醫院、議會大廈，我們的華商把商店開到了佛得角最偏遠的角落，我們的中文教育改變了當地年輕人的命運。但在足球這個領域，我們卻要向一個人口不及自己千分之一的小國學習。

這並非恥辱，而是一種清醒。大國並不意味着樣樣領先，小國也不代表處處落後。佛得角在極端有限的條件下，憑藉對規律的敬畏和對夢想的執着，實現了超越。這種小國智慧恰恰是大國容易忽視的——當我們習慣於用資源堆砌成果時，往往會忘記那些最樸素、最笨拙的方法，才是通往成功的唯一路徑。

別再滿足於生產小旗子和紀念品了。14億人的情感寄託，不該永遠停留在場外賣力吆喝。從今天起，放下浮躁，回歸常識，像佛得角那樣，用10年、20年甚至更長時間去培育一片足球沃土。那一天終會到來——當五星紅旗飄揚在世界盃賽場，當中國球迷可以驕傲地為自己的球隊吶喊，那將不僅僅是一場勝利，更是一個民族自信的真正回歸。

中國足球而言，佛得角的經歷是一面鏡子：與其怨天尤人，不如腳踏實地；與其急功近利，不如久久為功。足球發展沒有捷徑，唯有遵循規律、尊重專業、夯實基礎，才能迎來屬於自己的世界盃時刻。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠主席。



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