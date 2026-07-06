來稿｜佛得角的奇蹟——54萬人能圓的夢，14億人不能不行！

來稿作者：高松傑



邁阿密體育場的終場哨聲響起，40歲的佛得角門將沃齊尼亞雙膝跪地，雙手掩面。比分牌定格在二比三——加時賽最後一刻，衛冕冠軍阿根廷憑藉一個角球造成的烏龍球，驚險絕殺了這支來自大西洋的火山島國。佛得角的首次世界盃之旅，就此畫上句號。但沒有人會認為他們是失敗者。全場球迷起立，為這支「神奇球隊」送上經久不息的掌聲。



一支失業軍團的史詩級逆襲

佛得角，國土面積僅4,033平方公里，相當於三分之二個上海；常住人口54萬，不及中國一個普通縣城。這裏沒有職業足球聯賽，全國足協工作人員加起來只有10人，全年運營預算不足200萬美元。26名國家隊球員中，14人出生在海外，無一效力於本國聯賽，主力後衛皮科·洛佩斯甚至是主教練在招聘軟件上發掘的。就是這樣一支「雜牌軍」，在2026年美加墨世界盃上掀起了驚濤駭浪。

小組賽首戰，面對歐洲盃冠軍西班牙，佛得角用36%的控球率扛住了對手27腳射門，門將沃齊尼亞單場七次撲救，硬生生從鬥牛士手中搶下一分；次戰前世界冠軍烏拉圭，凱文·皮納用一記石破天驚的任意球世界波，打入隊史世界盃首球，二比二再拿一分；末輪戰平沙特，三連平的佛得角歷史性從小組突圍，成為世界盃史上國土面積最小的晉級淘汰賽球隊。

32強戰對陣美斯領銜的阿根廷，賽前沒有人看好他們。紙面實力差距懸殊到何種程度？阿根廷全隊身價是佛得角的十餘倍，美斯一個人的年薪就超過佛得角足協的百年預算。

但比賽的進程讓全世界目瞪口呆。第29分鐘，美斯挑射破門，阿根廷一比零領先。佛得角沒有崩潰，第59分鐘杜阿爾特小角度破門扳平比分。90分鐘戰罷，一比一，衛冕冠軍被拖入加時賽。加時賽第92分鐘，利辛度·馬天尼斯爆射再度超前；就在所有人以為比賽失去懸念時，第103分鐘，洛佩斯·卡布拉爾禁區外轟出無解世界波，皮球直掛死角，二比二！

邁阿密體育場瞬間死寂。轉播鏡頭捕捉到美斯雙手抱頭、目瞪口呆的神情——球王也被這支「神奇球隊」的韌性所震懾。

直到第111分鐘，阿根廷才憑藉角球造成的烏龍球以三比二驚險過關。整場比賽，沃齊尼亞貢獻八次撲救，封堵美斯單刀、拒絕刁鑽任意球、撲出近距離折射，用血肉之軀築起了嘆息之牆。這位40歲的老門將，世界盃前還是自由球員，瀕臨退役，社交媒體粉絲只有五萬；一夜之間，粉絲暴漲至1,946萬，成為全球球迷心中的草根英雄。

「這是我等待一生的巨浪。」賽後沃齊尼亞身披國旗，淚水混着汗水淌過臉頰，「我們來自小島，但我們的夢想和任何人一樣大。」

筆者認為，佛得角的故事之所以震撼人心，恰恰在於它的「不可能」。一支由失業老將、海外散兵、招聘軟件發掘的後衛拼湊而成的隊伍，沒有頂級青訓營，沒有高科技設備，有的只是對足球最原始的熱愛，卻能與世界冠軍纏鬥到最後一秒。這不是偶然的童話，而是一群人將血肉之軀鑄成城牆的結果。他們證明了：足球的勝負，從來不是資源的簡單疊加，而是信念、紀律與尊嚴的終極較量。

那座矗立在荒地上的「中國體育場」

很少有人知道，佛得角足球奇蹟的起點，是一座由中國援建的體育場。

在首都普拉亞北郊，曾經是一片荒蕪的鹽鹼地。2010年，中國政府無償援助的國家體育場項目正式動工，陝建華山國際工程公司的建設者們面對海島建材運輸難、高溫鹽鹼地質施工條件差、本地工人技能不足等重重困難，歷時三年終於建成這座佔地9.4萬平方米、可容納一萬五千名觀眾的現代化體育場。

2013年體育場正式交付時，時任佛得角總理內韋斯激動地說：「這是中國幫我們實現的夢想，佛得角國家體育場是獨立以來最大工程項目之一。」在當地人口中，它有一個親切的名字——「中國體育場」。

這座擁有國際足協和世界田聯雙重認證的專業球場，徹底改變了佛得角足球的命運。在此之前，佛得角僅有一個年久失修的舊體育場，國家隊每逢重大賽事只能遠赴海外租借場地集訓。正是在這座「中國體育場」，佛得角隊完成了世界盃外圍賽的全部主場比賽，十場外圍賽七勝兩和一負，力壓傳統強隊喀麥隆以小組頭名出線，其中主場五戰四勝一和零失球，鑄就了堅不可摧的魔鬼主場。

交付不是終點。自2015年起，中方先後派出多批技術專家組駐場運維，升級消防、照明、轉播系統，同步培訓當地技術人員。時至今日，仍有11名中國工作人員常駐場館，負責燈光、草皮、音響等全部技術保障工作。佛得角足協副主席保羅·山度士坦言：「沒有這座體育場，我們不可能在家門口打完外圍賽，更不可能創造今天的歷史。」

中國印記遠不止於此。多年來，中國為佛得角援建了兩座現代化醫院，常年派駐醫療隊提供診療服務；華人商圈深度參與當地體育產業，市面上絕大多數國家隊球衣都由華商供應；佛得角大學的孔子學院裏，愈來愈多年輕人通過中文了解中國，也通過足球連接兩國友誼。可以說，那座由中國援建的球場，不僅是鋼筋水泥的建築，更是佛得角足球夢想的孵化器——它讓一個小國相信：我們也值得擁有世界級的舞台。

世界盃期間，佛得角足協副主席和駐華大使多次公開表示，計劃在世界盃結束後安排國家隊來華，與中國男足進行一場國際友誼賽。這不是普通的商業比賽，更像是一次「報恩」——感謝中國在佛得角足球最艱難的時刻，托舉起了他們的夢想。

這段被埋沒的往事值得每一個中國球迷深思。我們援建的球場，托舉起了一個54萬人口小國的世界盃夢想；而我們自己的足球夢想，卻在擁有14億人口、無數豪華場館的土壤上遲遲無法開花。佛得角人把那座球場稱為「中國體育場」，對他們而言，那是奇蹟的起點。對我們而言，它應該成為一面鏡子——不是我們沒有能力建造舞台，而是舞台建成之後，真正登場的主角，必須由一套健康的制度選拔出來。

國足與港足的改革倡議書

佛得角的故事刷屏之際，無數中國球迷在感動之餘，心中五味雜陳。

就連《環球時報》前總編輯胡錫進也在微博發文，呼籲中國男足向佛得角看齊，能打入世界盃正賽並有精彩表現。他感慨道，中國如今非常強大，但偏偏就是足球不行：「14億人口的中國，男足要多窩囊有多窩囊……把國人憋壞了，快憋出『足球抑鬱症』了。」胡錫進更向男足喊話：「給我們一張堂堂正正的門票，別讓我們總是做場外觀眾，在門口兜售小旗子、小零食。」他直言，誰能幫助中國觀眾掙來世界盃的門票，「就將是國人心目中的時代英雄，是中國輿論場的驕傲和男神們。」

一個54萬人口的小國，沒有職業聯賽，足協只有10個人，預算不到200萬美元，首次參加世界盃就殺入淘汰賽，硬撼衛冕冠軍到最後一秒；而我們擁有14億人口，中超聯賽巔峰期投入百億，卻連續20多年無緣世界盃，連亞洲區12強都成了奢望。港足身處國際化都市，有完善的場地與百年球會底蘊，卻同樣面臨青訓斷層、聯賽萎縮的困境。

差距從來不在人口，不在金錢，而在足球發展的底層邏輯。佛得角的奇蹟，恰恰為深陷困境的中國足球、香港足球，提供了一面最清晰的鏡子。

捨棄金元幻夢：回歸足球底層規律

佛得角告訴我們，足球從非燒錢競技，而是長期體系工程。他們沒有天價外援、奢華配套，僅靠穩固防守反擊彌補硬實力差距；深耕海外僑民人才網絡，凝聚散落歐洲的球員；足協架構精簡高效，杜絕冗員內耗。

反觀國足，過往數年深陷金元足球迷思，天價轉會、高額獎金、盲目歸化一齊上馬，資金海量投入，青訓根基卻持續弱化；港足亦存在資源分配失衡，基層青訓撥款不足，本土聯賽影響力逐年下滑。

改革倡議：大幅削減足協行政開支，七成預算傾斜校園、社區青訓；財務數據全公開，接受全民監督；拋棄短期衝成績的政績思維，制訂十年長遠發展藍圖堅持落地。

深耕基層青訓：扎根校園社區沃土

佛得角孩童憑一塊空地、一顆皮球便能享受足球，這份純粹熱愛是運動發展的根基。反觀兩岸，青少年註冊球員規模遠不及歐洲小國，踢球人口基數嚴重不足。

改革倡議：

· 國足：將足球納入義務教育常規課程，全國中小學配套球場與專業教練；打通校園足球與職業青訓升學通道，消除家長「踢球誤學業」顧慮；大力鋪設社區球場、業餘聯賽，擴大足球人口。

· 港足：依托國際化優勢對接歐洲頂級聯賽青訓體系，推動青年球員留洋；完善本地聯賽升降級機制，提升競爭氛圍；聯動大灣區打造跨境青年聯賽，拓闊年輕球員比賽視野。

革新選拔機制：用人唯才，杜絕裙帶

佛得角奇蹟給中國足球最沉痛的一記耳光，正在於人才選拔。他們的主教練可以在招聘軟件上發掘後衛，可以在歐洲各個角落尋找有血緣關係的球員，選人的唯一標準是「你能不能踢」，唯才是舉，不問出身。而我們的國足選拔，長期被詬病為「圈子文化」的溫床——看關係、看出身、看誰的人脈廣，很多有天賦的球員因為沒有背景、不屬某個利益派系，連入選集訓名單的機會都沒有。港足同樣存在類似的裙帶問題，球會勢力角力往往凌駕於競技水平之上。

這是最必須打破的銅牆鐵壁。

改革倡議：

第一，確立「唯才是舉」為選拔最高準則：國家隊每一個位置的人選，必須以客觀數據和實戰表現為唯一依據，徹底杜絕「關係戶」、「人情名額」和利益交換。建立獨立的選拔監督委員會，由退役名宿、技術專家、媒體代表共同組成，對每一期集訓名單進行公示和問責。

第二，建立公開透明的選拔機制：引入第三方技術評估系統，以跑動距離、衝刺次數、傳球成功率、防守覆蓋面等硬指標量化考核；推行「球探制度」，深入基層學校、社區和低級別聯賽發掘人才，不放過任何一個被埋沒的天才。

第三，打破地域與球會壁壘：建立全國統一的青少年人才數據庫，任何球員只要數據達標，無論來自豪門球會還是業餘校隊，都有資格進入國家隊視野。港足方面，必須打破幾大球會壟斷選拔話語權的局面，讓真正有實力的球員不受派系限制，公平競爭代表隊席位。

第四，引入競爭與淘汰機制：國家隊不再是「鐵飯碗」。每期集訓引入末位淘汰，表現不達標、態度不積極的球員即時清退，讓每一個穿上代表隊球衣的人都帶着「為尊嚴而戰」的緊迫感和榮譽感。

明晰自身定位：務實耕耘不盲目追高

佛得角清晰認清自身短板，堅持防守反擊的簡單戰術，不執着華麗控球，憑一套成熟體系逼平歐洲勁旅。

反觀國足多年戰術路線搖擺不定，輪流照搬各國風格，最終丟失自身特色；港足亦需放下「雖敗猶榮」的自我安慰，樹立全力爭勝的競爭思維。

改革倡議：結合東亞球員身體、技術特點定型專屬戰術體系並長期堅守；國足立足亞洲賽場，以穩定衝擊世界盃為階段目標，摒棄不切實際的高遠幻想；港足發揮小快靈優勢深耕東南亞賽事，循序漸進衝擊亞洲頂級行列。

巨浪之下，沒有旁觀者

佛得角的故事之所以動人，因為它證明了一件事——足球的世界裏，從來沒有天生的弱者。只要方向正確、腳踏實地，小國也能創造奇蹟，草根也能比肩神明。那座矗立在普拉亞北郊的「中國體育場」，托舉起了佛得角的足球夢想。而我們自己的足球夢想，終究要靠我們自己去實現。54萬人能做到的事情，14億人沒有理由做不到。

佛得角這股「巨浪」已退去，但它留下的迴響，應在我們耳邊長鳴。正如胡錫進所言，國人已被中國足球「憋壞了，快憋出足球抑鬱症了」，這份集體焦慮的出口，歸根究底不在於等待某個天降英雄，而在於制度的徹底革新。核心從來不是錢、不是場地、不是人口，而是八個字：用人唯才，拒用人唯親。唯有打破利益的樊籠，讓真正有本事、有血性的人站上舞台，中國足球和香港足球，才有可能等到屬於自己的那道巨浪。

沃齊尼亞說，這是他等待一生的巨浪。而我們的巨浪，不是等來的，是幹出來的。現在，就是我們捲起褲腳、迎浪而上的時刻。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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