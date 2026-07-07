楊莉珊｜從「全面、系統、整體」看105周年黨慶講話的政治邏輯

來稿作者：楊莉珊



7月1日，人民大會堂，中共成立105周年慶祝大會。習近平總書記講話全文次日發布，五日後《新華社》再發評論，把講話中「五個必須」之首——「必須堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略」——與「黨的領導必須是全面的、系統的、整體的」這條主線扣在一起，會發現這次105周年說法，理論分量看起來要重。



「黨的領導是全面的、系統的、整體的」這句話，最早在中共二十大報告中以規範表述出現，此後反覆被引用。「全面」指的是領導內容的覆蓋面——經濟、政治、文化、社會、生態「五位一体」，再加國防軍隊、祖國統一、外交工作、黨的建設，一個不能少。「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的」是這句的老版本，新版本更強調「體現到各方面」。

「五個必須」就不只是口號序列：第一個「必須堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略」是方向，而方向要守住，前提就是「必須堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導」。後面四個「必須」（依靠人民、應對風險、人類命運共同體、全面從嚴治黨）則是展開。邏輯鏈很清楚：理論路線方略 → 黨的領導全面系統整體 → 各領域各環節落實 → 五個必須分頭推進。

把中共誕生放回「偉大覺醒」的大背景，把成就按革命、建設、改革開放、新時代四個時段鋪開，再把毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」、科學發展觀、新時代中國特色社會主義思想一路串成「一脈相承又不斷迭代」的意識形態譜系。還有，對毛澤東、周恩來、劉少奇、朱得、鄧小平、陳雲，以及2022年去世的江澤民，都用「深切懷念」四字並列——這在105周年這個節點，是刻意做的代際銜接。

2026年很年份——它是「十五五」開局之年，是建軍一百年目標的倒計時中段，也是本世紀中葉「第二個百年」奮鬥目標上半場的收官衝刺期。在這個節點把「黨為什麼能」歸結為六條「優秀特質」（追求真理、植根人民、擔使命、順潮流、敢鬥爭、強自身），再壓上「五個必須」，本質上是給新一輪五年規劃周期做政治定調：方向不會變，但執行要更實。

放在香港語境解讀這篇講話，最有意思的是港澳那段。新要求有三點：提升依法治理效能、促進經濟社會發展、支持港澳更好融入和服務國家發展大局。第三點是銜接「十五五」的關鍵。

筆者在2026年3月全國「兩會」期間談到，香港首次制定自己的五年規劃、主動對接國家「十五五」，標誌着特區治理邏輯的轉變——用「頂層設計」補「自由市場」長遠戰略不足的短板，把國家所需與香港所長緊密結合。

筆者也提到「北部都會區」和河套深港科技創新合作區的「一區兩園」模式，認為要打通大灣區人才、資金、數據通道，讓香港五所世界百強高校的科研優勢依托內地市場轉化；同時香港作為全球最大離岸人民幣業務中心，要用金融優勢給科技企業對接國際資本。筆者也明確指出：「香港的五年規劃必須與國家戰略同频共振，未來不僅要鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，也需在科創、綠色金融等領域開闢新局面。」

在黨中央「總攬全局、協調各方」的棋局裏各展其長。所謂「整體」的意思是，香港工商界、青年、專業服務者要對接的不只是「內地市場」，而是「國家發展戰略」這個整體——正如筆者曾說商會要做政策「翻譯官」，幫港商準確理解「十五五」。

105周年講話最後落到青年和「本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國」的第二個百年目標。從1921的50多人到今天逾1億黨員、14億人口大國的執政黨，再到「人類命運共同體」、「中國式現代化拓展發展中國家路徑」，敘事半徑已經從「救中國」走到「治中國」再走到「給世界提供中國方案」。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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