湯修齊｜價值觀教育是學校、家庭與社會的「協奏曲」

來稿作者：湯修齊



在瞬息萬變的時代，複雜的社會環境、海量網絡資訊，以及生成式人工智能的迅速發展，為青少年帶來機遇與挑戰。青少年正值人生觀和價值觀形成的關鍵階段，若缺乏正確價值觀、獨立判斷力和清晰的道德界線，便容易誤入歧途。價值觀教育正是幫助他們建立品格的重要基礎，而這項工作必須由學校、家庭與社會共同推動，像一首彼此配合的「協奏曲」。



價值觀教育三方缺一不可

為回應時代需要，今年4月公布的《價值觀教育課程架構》以「立根中華、聯通世界、擁抱未來」為方向，兼顧文化傳承、國際視野與未來發展。這個全面的課程架構回應了社會對青少年價值觀教育的關注，也為學校提供了清晰可行的實踐方向。

價值觀教育的落實——學校、家庭與社會三方缺一不可。學校負責系統教導，家庭提供身教與支持，社會則提供實踐機會與資源。三者互相配合，促進學生全面成長。我作為家庭與學校合作事宜委員會前主席、香港道教聯合會（道聯會）多間中小學的校董、香港善德基金會常務副主席，以及香港吸煙與健康委員會主席，多年來親身體會到「家、校、社」合作對價值觀教育的關鍵作用。我嘗試透過善德基金會安排中小學生參與不同主題的內地考察與交流活動，讓學生從科技創新、國家安全、文化保育、綠色生態與可持續發展等全球共同面對的課題切入，體會和理解「人類命運共同體」深意；又推動道聯會屬校與家長合作推廣「無煙家庭」理念，由學生向家人傳遞健康生活信息。

這些經驗說明，價值觀教育若能結合學校、家庭與社會的力量，便能產生協同效應。我深切體會到，只有將學校教育、家庭的親情關懷，以及社會團體的資源平台有機結合，才能讓正確的價值觀扎根於青少年的心中。

學校是「首席演奏者」

在這首「協奏曲」中，學校是「首席演奏者」，肩負規劃與系統教導的重任。依據「中央課程，校本規劃」及「有機結合、自然連繫」的價值觀教育課程規劃原則，道聯會屬校把價值觀教育的學習內容和情境融入日常教學：例如中文科透過經典篇章傳揚孝道與誠信；同時透過全方位學習、服務學習或探訪活動，讓學生在體驗和人際互動中實踐仁愛、尊重、敬老揚孝等正確價值觀。此外，學校致力於營造正面的學習氛圍，讓價值觀教育潤物細無聲地滲透校園的每個角落。

家庭是同行者與守護者

家庭則是「協奏曲」中穩定而深厚的「低音部」，是孩子個人成長和發展，乃至社會穩定的基石。家長首先是孩子的「身教示範者」，子女往往從父母的待人處事、面對衝突及困難，或使用電子產品的模式中學習價值判斷和抉擇。在社交媒體和人工智能普及的今天，家長也應成為子女的「同行者」，陪伴他們辨識資訊真偽、保護個人私隱，作出合法和合乎道德倫理的行為。同時，家長也是孩子身心健康的「守護者」，幫助孩子建立自信、抗逆力和良好的人際關係。家長更應擔當「積極參與者」，主動了解學校，踴躍參與家長教育與親子活動，並與學校保持良好溝通。

社會團體是強大支援網絡

社會團體猶如「協奏曲」中多變的「管樂與敲擊聲部」，不僅是學校教育體系的補充，更賦予價值觀教育生命力，為學生提供實踐平台與資源支持。以香港善德基金會及香港吸煙與健康委員會為例，前者推動義工服務、職場體驗、文化交流及環保行動，讓學生在真實情境中多角度鞏固和內化價值觀，讓學習變得更立體；後者則透過禁煙宣傳和無煙生活比賽，提供了「做中學」的場景，豐富價值觀教育的模式，具體落實健康生活教育。這種跨界別的協作，在整個社會營造出正面積極、關愛互助的良好氛圍，形成了強大的社會支援網絡。

價值觀教育是一項長遠而重要的工程。學校的專業引導、家庭的身教、關愛與守護、社會的支持和參與，三者缺一不可。只要「家、校、社」攜手合作、方向一致，便能培育出立根中華文化、具國際視野、勇於迎向未來的新一代——這正是《價值觀教育課程架構》的初心，也是社會對下一代的共同期望。

作者湯修齊是家庭與學校合作事宜委員會前主席。



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