議員來稿．樓家強｜優化高齡司機駕駛政策　平衡職業生計市民安全

來稿作者：樓家強



原文網址: 彭意婷｜性罪行改革終於突破舊局 諮詢應以倖存者聲音為中心 | 香港01 /article/60366438?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral

近年涉及高齡職業司機的致命交通意外頻生，引起社會對其駕駛安全問題的廣泛關注。政府早前已就《道路交通（駕駛執照）規例》進行檢討，建議將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降至65歲，並將駕駛執照有效期改為「一年一檢」。筆者希望政府盡快落實修例，保障所有道路使用者，包括司機和市民的生命安全，亦兼顧職業司機的合理權益。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（立法會）

收緊高齡司機體檢

需兼顧開支與認知功能

日前運輸及物流局在回應筆者的口頭質詢時表示，運輸署去年第四季完成的體格評估試驗計劃反應正面，顯示擬議的醫療指引及體格檢驗證明書可行而實用。目前政府正敲定立法細節，今年7月會向立法會交通事務委員會報告進展，目標明年中落實修例。

收緊體檢要求的方向值得支持，但細節同樣不容忽視。首先，業界關注體檢開支會否增加司機負擔，以及不同診所的收費參差不齊。其次是單靠體檢並不足以全面評估司機的駕駛能力，認知反應能力和精神健康等同樣重要，因此筆者亦追問當局會否將相關範疇納入強制評估範圍，當局表示已制定涵蓋認知及運動功能評估的醫療指引，醫生可按需要進行特定的功能測試或作出轉介。期望當局持續優化醫療指引及評估內容，並因應實際運作經驗不斷優化，讓機制更為完善。

善用先進安全科技

雙管齊下加強保障

在優化體檢機制的同時，筆者認為政府應善用科技，提升高齡司機的駕駛安全。現時駕駛輔助技術發展迅速，建議政府積極與業界研究，進一步鼓勵新登記商用車輛安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），例如自動緊急煞車、車道偏離警示等功能，善用科技加強實時監控。

誠然，高齡司機即使通過體檢，其視覺或聽覺等感官機能難免隨年齡有所變化，應對突發事件亦有可能需要較長的反應時間。透過物聯網及智能感應技術，系統能在危機發生前適時發出警報，甚至在緊急關頭主動介入煞車，既能彌補生理機能的不足，亦能為高齡司機築起多一道科技防線，有效降低意外風險。

避免「一刀切」

分級駕駛權限值得探討

社會上有人呼籲為商用車司機設立年齡上限，筆者對此「一刀切」的做法持保留意見。局方數據顯示，香港65歲或以上的高齡司機佔比已由2015年的17%增至現時的34%，若設立強制退休年齡，勢必對業界人手造成衝擊。更重要的是，職業司機在高齡下仍然選擇繼續駕駛，各有其生活需要和經濟壓力，簡單以年齡劃線，令他們頓失收入來源，亦非應對超高齡社會的良策。

按年齡及體檢結果實施分級駕駛權限，以更具彈性的方案應對高齡職業司機問題是其中可行的路徑。例如可以參考部分國家做法，限制高齡司機可駕駛的車輛類型和駕駛時段等，讓身體狀況許可的司機在安全可控的環境下繼續服務。樂見政府表示，會按風險為本原則，綜合考慮多項因素，持開放態度研究不同建議並聆聽公眾意見。期望當局積極探討，在保障道路使用者安全的同時，亦顧及業界的實際運作需要。

積極吸引新血

長遠應對司機高齡化

長遠而言，要從根本解決商用車司機高齡化的問題，必須吸引更多年輕人入行。樂見當局已透過多項措施鼓勵新人投身運輸行業，包括放寬申請商用車輛駕駛執照的申請資格、推出專線小巴就職掛鈎駕駛培訓計劃，以及優化的士筆試等。筆者期望當局持續檢視相關措施的成效，進一步改善職業司機的薪酬待遇和優化工作環境，吸引更多新血入行。

道路安全至關重要，但高齡司機的生計與生活保障同樣不能忽視。未來，筆者將繼續與業界保持緊密溝通，深入了解前線司機的實際困難與需要，並在立法會層面全力協助政府優化政策，確保新例既能切實保障市民的出行安全，亦能兼顧行業的務實運作，最終達至保障市民及司機安全、保障行業可持續發展的多贏局面。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

