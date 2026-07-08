議員來稿．霍啟剛｜赤裸裸政治干預體育　美政客讓世界盃失去尊嚴

來稿作者：霍啟剛議員



當破紀錄的48支球隊、數以百萬計的球迷湧向北美，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴高調形容今屆世界盃是「人類史上最偉大的盛會」，這場賽事卻從一開始已經蒙上荒謬的政治陰影，至32強賽事美國隊球員巴路官因被罰紅牌出場，國際足協竟在對比利時的關鍵比賽前夕破天荒地對其判處「停賽一場，暫緩一年執行」。媒體踢爆美國總統特朗普曾親自致電國際足協主席恩芬天奴交涉，可說是以政治干預體育最赤裸的操作。



作者霍啟剛是港區全國人大代表，第八屆立法會功能界別（體育、演藝、文化及出版界）議員，港協暨奧委會副會長。(葉志明攝)

強權政治凌駕國際體育規則

「體育」與「政治」分開，一向是國際體育界共同堅守的核心價值。筆者參與國際體育發展近20載，見證過無數次體育凝聚人心、跨越疆界的歷史瞬間；然而，今次世界盃除了將地緣政治操控推向歷史極致，更親手剝削了全世界球迷對足球運動最後的信任，對國際體育秩序造成了毀滅性的打擊。

賽場之內，球證的哨聲就是最高「法律」，不論你是國際足球巨星還是新秀，在紅牌面前一律平等。然而，特朗普的一通電話卻凌駕於國際足協的紀律規章之上，讓紅牌「暫緩執行」。這種特殊對待讓比利時隊全力備戰顯得諷刺，更徹底剝奪了弱勢球隊在國際賽場上珍貴的公平競技環境。如果主辦國可以憑藉政治與經濟實力，隨意扭曲比賽規則與懲處機制，那麼原本屬於普羅大眾的足球運動，將徹底淪為少數西方富裕階層與強權政客才能消費和操控的「政治騷」。

足球盛會被美單邊主義騎劫

事實上在美國單邊主義與「美國優先」的政治氛圍下，白宮近乎瘋狂地將今年世界盃政治化，開賽之初將國家安全標準無限放大，當成篩選、審查甚至羞辱其他國家代表隊的政治工具，徹底背叛了國際體壇的互信。

已晉級決賽周的海地、伊朗、科特迪瓦及塞內加爾等國，球員們雖然獲得美國限制入境行政令的豁免，但他們的同胞球迷卻被拒於國門之外；執法賽事的裁判與隨隊工作人員亦不例外，索馬里籍的非洲年度最佳球員裁判在機場被無情滯留並遣返，伊拉克的明星前鋒要遭受長達七小時的二次審查，而多名伊朗足協官員則直接被拒簽。由於美加墨在入境政策上各自為政、寬緊有別，同樣一場比賽，非洲球迷前往多倫多觀賽遠比前往費城容易，成為球迷觀看世界盃公的一大諷刺。

伊朗國家隊的遭遇，堪稱美國將體育徹底政治化的「代表作」，在美方軍事陰影與政治施壓下，伊朗隊被逼將訓練營設在墨西哥邊境，並只能在比賽當日入境美國，當晚立即離境不得過夜。史無前例的當日往返小組賽模式，嚴重剝奪了球員的基本休息權利與公平競技環境。

主辦大賽本應展現東道主的胸襟與氣度，美國卻將世界盃變成地緣政治的延伸戰場，用嚴苛甚至帶羞辱性的安排，來彰顯政治威權。面對鋪天蓋地的政治干預，國際足協也只能表示「遺憾」，恰恰折射出當前國際體育秩序在強權政治霸凌下的無奈與悲哀。

拒絕政治操弄守護體育淨土

體育之所以偉大和崇高，在於它讓不同種族、不同信仰、不同政治體制的國家，能夠在同一套規則下公平競技，在汗水與拼搏中建立友誼與理解。國際足協為了打擊比賽末段的拖延戰術，推出十秒換人新政；為了打擊種族歧視，嚴禁球員以手或球衣遮口。這些對公平與尊重的細微追求，對比美國大搞政治歧視、地緣封鎖與外交施壓的行徑，令人感到諷刺。

世界在變，政治在變，但體育運動團結人類的初心不應該變。當政客將體育擺在政治舞台的中心，世界盃彷彿失去了最純粹的靈魂。筆者深信，香港體育界以至全球所有真正熱愛體育的人，都渴望看到一個回歸體育精神初心的賽場。我們必須對這種赤裸裸的政治干預保持最高度的清醒與警惕，積極呼籲國際社會共同守護體育的純潔，拒絕政客的跨界操弄與強權的政治偏見。

筆者由衷希望兩年後的2028年洛杉磯奧運會，能夠真正摒棄政治干擾的雜音，秉持奧林匹克格言「更快、更高、更強——更團結」的初心。讓體育回歸體育，讓賽場重回純潔與公平，我們才能向世界繼續堅定地說好體育大同的故事，守護人類社會用百年時間建立起來的體育精神與文明底線。

作者霍啟剛是港區全國人大代表，第八屆立法會功能界別（體育、演藝、文化及出版界）議員，港協暨奧委會副會長。



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