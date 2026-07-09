來稿｜中國潛射戰略導彈試射　展示全面戰略核打擊能力

來稿作者：楊華勇



2026年7月6日，中國海軍一艘戰略核潛艇向太平洋海域試射一枚攜帶訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。這一事件引發了國際社會的廣泛關注和部分國家的批評。然而，從中國維護國家安全、展示戰略力量以及地區穩定的角度來看，此次試射是必要且合理的。



此次試射符合國際慣例

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上明確表示，此次試射是例行的軍事訓練活動，不針對任何特定的國家和目標，事先已向有關國家作出通報，符合國際法和國際慣例。事實上，中國每年都會進行常規的軍事訓練，這是保障國家軍事安全和提升軍隊戰鬥力的重要舉措。向有關國家進行通報，體現了中國作為負責任大國的態度，也符合國際社會對於軍事活動的規範和要求。

從國際法的角度來看，各國都有權利進行國防建設和軍事訓練，以維護自身的主權和安全。中國作為主權國家，有權自主決定自己的軍事訓練計畫和方式。同時，中國一貫主張通過對話和協商解決國際爭端，反對任何國家干涉中國的內政。此次試射是在公海進行的，不涉及任何國家的領土和領空，不會對其他國家造成任何威脅。

展示全面戰略核力量

此次試射的潛射戰略導彈是中國海陸空「三位一體」戰略核力量中的海基核力量，也是二次核反擊的中堅力量。巨浪-3（JL-3）導彈射程可達12,000公里，能夠攜帶包括核彈頭在內的多個彈頭。它的成功試射，標誌着中國海基核力量取得了重要進展，使中國擁有了更全面的戰略核打擊能力。

國家的核心利益是每個國家進行軍事建設的根本目的。中國的核心利益包括國家主權、領土完整、國家安全和經濟發展等。在當今複雜的國際環境下，中國面臨着各種安全威脅和挑戰。展示強大的戰略核力量，是中國維護國家核心利益的必要手段。通過試射潛射戰略導彈，中國向外界展示了自己的核威懾能力，能夠有效地遏制其他國家的核訛詐和核威脅，確保國家的安全和穩定。

旨在維護地區和平穩定

中國此次試射潛射戰略導彈，也對美國及其盟友形成了威懾。美國長期以來在中國週邊地區進行軍事部署和軍事演習，對中國國家安全構成了嚴重威脅。中國通過展示海基核力量，向美國及其盟友表明，中國有能力維護自己的國家安全和地區穩定，不會容忍任何國家對中國核心利益的侵犯。

同時，此次試射也對日本、澳大利亞和紐西蘭等國的軍事擴張行為進行了回應。這些國家近年來不斷加強軍事力量，試圖在地區事務中發揮更大的作用，給地區和平穩定帶來了不穩定因素。中國通過試射潛射戰略導彈，向這些國家表明，中國有能力應對他們的軍事威脅，維護地區的和平與穩定。

國際社會應理性看待

對於部分國家的批評，中國應該以理服人，呼籲國際社會理性看待此次試射。一些國家之所以對此次試射表示批評，可能是出於政治目的或者對中國的誤解。中國應該通過外交渠道向這些國家解釋此次試射的目的和意義，消除他們的誤解和疑慮。同時，中國也應該加強與國際社會的溝通和交流，增進相互瞭解和信任。通過加強國際合作，共同應對全球性挑戰，如氣候變化、恐怖主義等，可以營造一個更加和平穩定的國際環境。

中國軍事發展是和平發展的保障。中國一直堅持走和平發展道路，堅持自衛防禦的核戰略。中國的軍事發展是為了維護國家的主權和安全，而不是為了對外擴張或威脅其他國家。中國的軍事力量發展是在國際法和國際準則的框架內進行的，符合中國的國家利益和國際社會的共同利益。

和平發展離不開軍事力量

從歷史的角度來看，中國的和平發展離不開強大的軍事力量作為保障。只有擁有強大的軍事力量，中國才能有效地維護自己的國家主權和領土完整，才能在國際舞台上擁有更大的話語權。同時，中國的軍事發展也有助於維護地區的和平與穩定，為地區國家的經濟發展和社會進步創造良好的環境。

中國海軍戰略核潛艇試射潛射戰略導彈是一次例行的軍事訓練活動，具有重要的戰略意義。它展示了中國全面的戰略核力量，維護了國家核心利益，對美日澳等國的軍事擴張行為進行了威懾，同時也回應了部分國家的批評。中國應該繼續加強軍事建設，提高軍隊的戰鬥力，同時加強與國際社會的溝通交流，宣導和平、合作、共贏的國際關係。在國際社會中，中國應該發揮更大的作用，為維護世界和平與穩定做出更大的貢獻。

作者楊華勇是全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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