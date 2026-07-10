來稿｜統一香煙標準包裝莫急就章

來稿作者：陳鏡坤



全體立法會議員本月上京，尤其提到對議員的着裝要求，這固然是花絮，卻亦折射出一個趨勢：當香港邁向良政善治的新時代，對治理體系中的各級成員有更多規管可謂大勢所趨。然而，規管的意義不在於表面的整齊劃一，而在於施政者能否拿捏分寸、權衡輕重。立法會議員的核心職責，始終是捍衛審議法案的專業性，尤其對於具爭議性的法案，更須展示出接地氣、通民意的一面。巴士安全帶和垃圾徵費等政策失誤，正是因為沒有充分聽取民意而倉促上馬，最終不得不撤回，今後斷不能再重蹈覆轍。



近日，傳統吸煙產品統一標準包裝限制的討論日趨熾熱。控煙固然是社會共識，然而政策工具的選擇、推行節奏如何拿捏，往往決定了一項良好意圖最終是造福社會，還是衍生更多難以收拾的副作用。中央近年一再提點官員須糾正「錯誤政績觀」。當前「統一標準包裝」的爭議，正正考驗特區政府能否展現「良政善治」應有的智慧與擔當——摒棄急於求成，堅持循序漸進；否定一意孤行，選擇從善如流。

規管印刷已可減少吸引力

細究醫務衞生局現時提出的「統一標準包裝」方案，實際上涵蓋了兩個性質截然不同的規管範疇。其一是「印刷範疇」，即規管煙包上的字體、文字及顏色等視覺元素，目的在於減少品牌推廣對消費者的吸引力。此類措施在國際上已廣泛實施，英國、加拿大、新加坡等多個市場早已推行類似規定，運作成熟，成效獲普遍認可。其二是「物理特徵範疇」，包括規定煙盒尺寸大小、硬紙板及內層物料等，規管可謂巨細無遺，影響卻非常深遠。值得留意的是，此類「物理特徵」規管在全球主要市場中，目前僅澳洲全面實施，而澳洲的控煙現況，恰恰是一個警號而非典範。據報販業界反映，相關規定一旦落實，市面上超過四成的現有合法產品，包括大盒裝粗煙、幼煙及軟包煙，將因不符合新訂尺寸及形狀標準而被迫從合法市場下架。因此，業界對「物理特徵範疇」的反對聲音最為強烈。

若當局目標是「減低煙包吸引力」，則「印刷範疇」本身已能有效達至此一目的。規管煙包上的字體、文字及顏色，已令所有品牌無法透過包裝設計進行任何品牌推廣。事實上，政府在較早前處理其他控煙措施時，早已展現了分階段處理的智慧。例如在「加味煙」問題上，當局並未一刀切將所有加味煙全禁，而是先行禁止爭議較小、影響較少的「果味煙」，待禁令落實一段時間、觀察到實際成效及市場反應之後，才進一步研究是否將「薄荷味煙」一併納入規管範圍。這套分開處理的做法行之有效，社會反響亦相對溫和。

澳洲前車之鑑警惕黑市失控

當局絕對可以借鑑相關經驗，將「印刷要求」與「物理特徵要求」分拆處理。也就是說，先讓爭議較少、已達成社會共識，且對減低香煙產品吸引力有明顯作用的「印刷要求」率先通過並落實；至於爭議較大的「物理特徵要求」，則應預留充足時間進行全面的風險評估及持份者諮詢，待各界意見充分表達後，再決定是否需要提交審議。這樣既避免了「行政急就章」的弊病，也能避免議員在審議過程中因當局理據不足而頻頻質疑的尷尬場面，同時向社會證明控煙政策能夠平穩落地、循序漸進，政府亦願意聆聽民意、從善如流。

值得深思的是，國際經驗已多次證明，過於嚴厲的控煙措施往往適得其反。澳洲是全球最早實施香煙平裝法的國家之一，其後更陸續施加包括規限煙包尺寸等「物理特徵」在內的嚴苛規管。然而，澳洲官方數據顯示，當地非法煙草市場急速膨脹，2025年的調查更指出有超過八成尼古丁用家選擇使用走私煙草或違法電子煙產品。嚴厲的規管非但未能有效降低吸煙行為，反而將大量消費者推向黑市。這究竟是控煙的勝利，還是治理的潰敗？

分階段推行是智慧不是退縮

至於香港，海關數據顯示，2025年私煙案件高達29,037宗，按年上升36%，佔海關部門整體執法案件的75%。若再強行通過規管「物理特徵」的措施，進一步壓縮合法市場的空間，恐會令更多煙民轉投私煙。正如業界所憂慮，私煙市場份額勢必進一步擴大至七成以上。這不但打擊合法報販的生計，更令政府損失可觀的煙草稅收，同時為社會治安帶來不可承受的風險。良政善治，豈能以治安與民生為代價，去換取一紙包裝上的「整齊」？

​先落實規管「印刷要求」，「物理特徵要求」則延後從長計議——這不是退縮，而是智慧；這不是軟弱，而是負責任。減低煙包吸引力，管印刷部分已可達標，達標何必「超標」？分階段執行，在落實規管「印刷要求」後檢討成效及副作用，才決定是否、如何、何時落實其他規管，方為穩妥之道。

作者陳鏡坤是南區工商業聯合會會長。



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