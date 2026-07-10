來稿｜青年服務不能止於「一時熱鬧」

來稿作者：何琇磊



青年就業是民生福祉的核心議題，更是城市長遠發展的人才根基。近年政府持續加碼青年支援，由持續進修基金、各類交流考察、職涯規劃與國情教育項目，資源覆蓋廣泛、服務維度多元。然而政府數據顯示，2021至2025年間15至24歲「尼特」（非在職、不在學或不在培訓）青年比率長期徘徊於6%至7%，結構性就業難題仍然未解。



服務未轉化成職業成長和向上流動

在筆者看來，本港的青年服務恰如豆科植物的生物「固氮效應」：空氣中游離的氮氣本無法被作物直接吸收，豆科植物透過根部的根瘤菌將其聚攏轉化，成為滋養生長的關鍵養分。當下各類青年活動與服務，已完成了「聚人」的第一步——將分散的青年活力、成長潛力有效聚攏，既是凝聚社群、豐富生活的載體，也在拓闊青年眼界、厚植家國情懷上發揮了不可替代的基礎性作用。但目前不少公共投入仍止步於「固氮聚人」階段，聚攏的活力未能充分轉化為職業成長的動能、向上流動的養分，相當於捕獲的氮素只停留在根部，未能輸送到莖稈與果實之中，公共投入的綜合效能未能充分發揮槓桿作用。

首先，青年服務需從「視野拓展」走向「成長閉環」，設立跨部門協調機制強化資源聯動。現時本港面向青年的交流團、產業探訪、生涯規劃類活動數量充沛，年輕人參與其中能增長見識、拓展格局。但不少活動止步於「看過、聽過、參與過」，與崗位對接、技能落地、創業扶持等實質成長路徑的銜接不足，年輕人開闊眼界後，往往缺乏順暢渠道承接後續發展需求，熱度隨活動結束一同消散。

宜設跨部門統籌組打破「一時熱鬧」

若能設立跨部門青年發展協調工作小組，統籌民政、勞工、教育、創科、數字政策等不同範疇的青年服務資源，建立常態化的資源共享與聯動機制，效能將大幅提升。例如數字政策辦公室的數碼科普、科技體驗資源，可透過工作小組與青年活動網絡常態化對接；產業考察類活動同步對接企業見習崗位與招聘通道；國情交流類活動同步配套內地就業創業資訊。讓「拓眼界」與「促發展」形成完整閉環，青年服務才不止於一時熱鬧，更能真正托舉青年成長，把「固氮」聚攏的養分，轉化為支撐向上流動的實實在在的動力。

其次，破解結構性錯配，需平台優化與企業革新雙向發力。新一代青年成長於數字經濟時代，除專業知識外，普遍掌握AI應用、內容創作、文創設計、活動策劃等多元新興技能；與此同時，他們對工作價值、彈性空間、發展氛圍有更高訴求，對朝九晚五、唯學歷是舉的固化用工模式適配度相對較低。但市場端仍普遍沿用學歷導向、制式全職的傳統招聘邏輯，最終形成「企業找不到合適人才、青年找不到適配崗位」的雙向錯位。

事實上，本港現行勞動保障與強積金制度已覆蓋兼職、短期合約等多元用工形態，近年生效的「連續性合約」新規更進一步放寬了門檻，為靈活就業築牢了制度底座。

兩招釋放靈活就業與銀髮服務潛能

在此基礎上打破僵局，可從兩端着手。一是借助本港現有的靈活就業對接APP，政府透過政策引導與資源支持，推動平台完善技能展示、項目對接、彈性崗位撮合等功能，打破單一依賴學歷、年資的傳統篩選框架，讓青年的新興技能可直觀呈現，也讓企業的項目制、短期合約等多元用工需求有規範發布渠道，精準匹配供需兩端；同時可鼓勵青年創新創業開發垂直領域的就業對接平台，政府配套相應孵化扶持，讓年輕人以自身需求為出發點，打造更適配新世代就業形態的服務載體。二是引導企業革新用人理念，在保障崗位核心能力達標的前提下，適度放寬學歷與制式資歷門檻，更看重青年的學習能力、創新潛力與執行素養，並行探索彈性工時、項目制協作等靈活模式，為新世代技能與特質提供發揮空間。

再者，可盤活銀髮專業經驗，為青年成長補足行之有效的智力支撐。本港擁有大批退休專業人士，涵蓋會計、法律、工程、教育、社工等多個領域，他們行業積澱深厚、人生閱歷豐富，且時間相對充裕，是寶貴的社會智力資源。現時青年在職業規劃、創業實踐中，往往缺乏接地氣的實戰經驗指引，而退休前輩的餘熱也缺少順暢的發揮渠道。依託現有青年服務與社區網絡，搭建輕量化的代際經驗傳承對接平台，讓有意願的退休專業人士為青年提供職業諮詢、創業指導、項目顧問等支持，既能幫年輕人少走彎路、補足經驗短板，也能落實「積極樂頤年」的理念，促進代際互助、實現雙向受益。

本港數萬名尼特青年，從來不是社會負擔，而是一批暫時被錯置、尚未激活的潛在人才紅利。青年向上流動的通道越順暢，香港的發展底氣就越充足。破解青年就業困局，從來不是單方面要求年輕人「適應職場」，也不是政府單向投放資源便能見效。唯有透過跨部門協同優化服務銜接、企業更新用人思維、市場平台打通供需壁壘、社會凝聚多元合力，才能讓新一代人盡其才、各展所長，為香港由治及興注入源源不斷的青年動能。

作者何琇磊是大灣區資深金融從業者，民政事務總署「地區青年發展及公民教育委員會」委員。



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