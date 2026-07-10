仲點論政｜知識就是硬貨幣

仲點論政｜劉仲恒醫生



上個月，國際高等教育評鑑機構QS公布「2026年QS世界大學排名」，本港高等學府成績亮眼：全港共有九所大學上榜，其中五所躋身全球百大。當中表現最突出的香港大學，較去年一舉攀升六位，位列全球第11名，超越內地知名學府北京大學（第14位）、清華大學（第17位）。



若有人認為大學排名僅屬學界成績，學術發展與社會其他範疇毫無關聯，便是大錯特錯。大學從非獨立封閉的體系，而是培育人才的搖籃；學生在校訓練批判性思維，設計突破固有框架的解決方案。由此可見，大學是孕育新觀念、新商機的沃土，與當下及長遠經濟發展密不可分。

大學與城市更是唇齒相依、緊密綁定。縱觀全球，一流大學多坐落於城市內或緊鄰市區，荷蘭便是典型例子：超市貨架上隨處可見荷蘭乳製品，乳業是該國國際貿易支柱，直接貢獻最少8%的貿易順差。筆者造訪荷蘭時，曾參觀專攻食品生產、農業與環境科學的瓦赫寧根大學。正因為這所院校長年深耕相關領域研究，荷蘭湧現大批具備食品專業背景的創業團隊與青年企業家，聚焦乳製品等食品產業，以學術人才為產業注入全新動能。

這套「大學牽動城市產業」的邏輯同樣適用於香港。本地頂尖高校能為城市搭建獨特創新生態，成為匯聚全球精英人才的樞紐，持續為香港長遠發展注入動力。

科學研究是知識進步的核心驅動力，而大學在催生創新研究上扮演舉足輕重的角色：既是探索新知、激發前沿構思的平台，亦是培育創意與專業人才的基地。

城市憑藉空間集聚效應，營造利於知識研發、技術擴散的環境。多數情況下，大學兼具知識傳播與科研成果轉化雙重功能：城市為大學提供發展土壤，城市規劃、產業升級亦可借鏡大學的研究成果；與此同時，大學亦離不開城市——城市完備的經濟基底，能把校園內的創新理論轉化為實質經濟效益，高校與整座城市從中雙贏。因此，大學與城市自始至終在經濟、社會發展路上互補共生。

由此可見，若要建構並維持長遠繁榮的社會，大學與城市必須緊密合作，成為彼此最佳夥伴。大學持續培育城市未來建設人才，足證城市知識積累與經濟社會繁榮密不可分，知識就是城市的硬貨幣。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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