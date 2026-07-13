立法會議員．方國珊｜築牢職安健防線——由事後懲處轉向事前預防

來稿作者：方國珊議員



近年本港建造業工業意外宗數雖由5年前逾3,000宗回落至約2,400多宗，但致命事故仍居高不下，2025年更錄得21宗。吊運倒塌、密閉空間中毒等高危工序，依然是懸在工友頭上的利刃。社會共識日益清晰：職安健工作必須從「事後追究」邁向「事前預防」。唯有制度、執法、科技與文化多管齊下，方能告別「以命換進度」的悲歌。



作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員。（廖雁雄攝）

嚴管高危工序補好短板

政府近期將吊運作業納入規範化管理，並修訂《安全使用塔式起重機工作守則》，可謂切中要害。新規要求加裝視像及警報系統、強化結構檢測，並規定吊索工及訊號員須完成認可培訓方可上崗。針對過往多宗天秤倒塌事故暴露出的設備失檢、管理混亂等短板，清晰的作業守則配合定期巡查，有望堵住漏洞，全面提升工地安全水位。

完善制度只是第一步，提升執法質素更為關鍵。除增加巡查密度外，亦應公開巡查重點與整改要求，實現精準防控。面對建築地盤、海上工程及工廠作業等不同場景的風險差異，政府須持續檢視巡查策略，尤其要盡快更新多年未曾修訂的安全指引，確保法規與現代施工模式接軌，避免制度滯後。

科技賦能不能流於形式

科技是提升職業安全健康水平的關鍵驅動力。政府計劃於今年下半年試行無人偵測車，監測密閉空間的有害氣體，並運用無人機巡查高空設施，以減少人員涉險作業。此外，部分公營房屋地盤已試行AI遙控天秤、智能吊鈎等科技吊運方案，操作員可在地面遙控設備，由系統自動規劃路徑並偵測人員誤闖，從而降低吊運工序風險。

值得一提的是，土木工程拓展署已在洪水橋／厦村新發展區應用小型無人機執行吊運任務。該技術由工程團隊與香港科技大學聯合研發，旨在減輕工友高強度搬運負擔，防範高空及重型吊運風險，助力香港建造業推進低空經濟與智慧工地建設。隨着智慧工地日益普及，當局亟需進一步釐清技術標準與責任歸屬，確保警報即時響應、風險及時處置，讓科技切實成為安全管理的利器，而非流於形式的「花瓶」。

評標機制改革撬動市場

在激勵機制方面，發展局建議將承建商安全表現納入工務工程評標制度，透過加分扣分機制，將安全紀錄與投標資格掛鈎。發展局指若投標者1年內無嚴重工業意外可加1分，發生致命意外扣1分，2分之差可令中標機會降低約20%。

此舉值得肯定。安全不應僅是合約附款，更應成為企業競爭力指標。當局應完善評核準則，提高透明度，向市場傳遞「安全即優勢」的明確信號，形成良性循環。

凝聚共識完善復康支援

除了前端預防，後端支援同樣重要。當局應研究整合公私營醫療資源，優化工傷僱員的復康安排，助其早日重返崗位。同時，面對工作期間猝死等新挑戰，政府須持續檢視法定職業病名單，確保保障網隨時代進化，為工友提供堅實後盾。職安健不能單靠法例、罰則或科技，根本在於建立安全文化。安全教育應從校園紮根，企業管理層更須將工友生命置於進度之前。只有政府、業界及工友三方合力，凝聚「安全第一」的共識，將預防措施落到每一個施工細節，才能讓每一位工友平安上班、安心回家。

作者方國珊是立法會議員、消防及安全工程碩士。



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