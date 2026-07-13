立法會議員．鄧銘心｜寵物餐廳啟動「銀髮經濟」轉型

來稿作者：鄧銘心議員



香港正在靜靜改變。以往在公園裏多見到推着嬰兒車的年輕爸媽，而現在更多的是推着寵物手推車、或是牽着活潑狗狗的朋友。隨着香港生育率放緩，這群可愛的「毛孩」早已不再只是小眾寵物，而是深入千家萬戶，成為我們不可或缺的家庭成員。



作者鄧銘心是第八屆立法會選舉委員會界議員，工程師。（直播截圖）

作為一名長期關注社會福祉與經濟發展的立法會議員，我一直非常支持推動「人寵共融」。最近有一個令全港狗主振奮的消息：食環署已抽出首批約1,000間「獲准許狗隻進入的食肆」名額，在2026年7月9日正式生效。這不單是政策上的突破，更是香港邁向文明、包容社會的一大步。

我們常說「銀髮經濟」，大家首先想到的可能是醫療或安老設施，但其實「寵物陪伴」是振興銀髮經濟中極具潛力的一環。現在許多年輕人忙於工作，家中的長者退休後，面對空巢期的孤獨，寵物便成了他們最好的精神寄託。寵物極具靈性，尤其是狗狗，牠們對主人的忠誠與情感回饋，是任何電子產品都無法取代的。對於長者而言，養狗能強迫他們保持活動量，每天定時散步、社交，既能重拾生活重心，更能提升心理健康和情商指數（EQ）。當長者願意帶着寵物出門消費、用餐，這不僅僅是個人的生活樂趣，更帶動了寵物食品、用品、美容以至醫療等一系列產業鏈。

然而，要讓社會大眾全面接納寵物，單靠熱情是不夠的，必須建立在「尊重」與「自律」的基礎上。政府推出的「寵物友善食肆」牌照加註計劃，就明確設立了六大法定規定，包括必須繫上牽繩、不可放在餐桌上、不可共用餐廳餐具，以及具攻擊性的狗隻禁止進入等。這些規定並非限制，而是保護。我們必須明白，社會上仍有一部分市民對動物感到恐懼或不安。狗狗興奮時會吠叫或用手掌拍打，這在狗主眼中是友誼的表達，但在怕狗的人眼中，卻可能是驚嚇。因此，我建議當局在開放牌照的同時，應加強宣傳教育，讓公眾了解狗狗的習性——吠叫有時只是牠們「說話」的方式，而非攻擊的前奏。只有消除恐懼，才能產生包容。

另一個經常引起社會矛盾的焦點，是公眾地方的衛生問題。坦白說，絕大多數的狗主都非常有公民意識，出門必備「水樽、報紙、膠袋」三件寶。但其實也有一個現象，就是不少中產家庭平時忙碌，遛狗的工作往往交由「工人姐姐」代勞。遺憾是部分姐姐可能對環境衛生意識不足，或者純粹為了趕快完成任務，在狗狗便溺後處理得未夠徹底，例如沖洗水量不足，或遺下排泄物便離去。這不僅污染環境，更令其他市民對寵物產生厭惡感。

事實上，這是一個「自律」與「教育」的問題。作為主人的，有責任監督並教導家傭正確的清理程序。同時相關部門除了加強宣傳，執法人員應在黑點加強巡邏，先給予警告，若情況未有改善，應考慮制定更清晰的罰則，懲處不守規矩的行為。狗狗是家人，我們絕對不希望自己的「親人」被視為污染源。

實現真正的「人寵共融」，筆者認為要分三步走：第一步開放空間：寵物餐廳的試行是良好的開端，未來我們應爭取更多公園、交通工具適度開放。第二步社會教育：透過宣傳改變大眾對寵物的誤解，讓社會明白狗狗是人類最好的忠僕與朋友。第三步嚴謹自律：主人必須做好榜樣，並落實對家傭的教育，確保寵物活動不會影響公共衛生。只要每個人都多走一步，多一份體諒與自律，相信香港的社會空間將不再受限。寵物不單是年輕人的小寶貝，更是長者的好伴侶。讓大家攜手推動這份溫情經濟，使香港成為一個真正人寵共歡的溫暖之都。

作者鄧銘心是第八屆立法會選舉委員會界議員，工程師。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

