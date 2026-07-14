來稿｜幼吾幼以及人之幼——從取消學生津貼看教育福利溫度

來稿作者：謝柏梁



「幼吾幼以及人之幼」是孟子的千古箴言，勾勒出社會溫情治理的理想圖景。孩童是社會的未來，守護每一個孩子的成長，是公共政策最質樸的底色。《2025年財政預算案》公布新學年起取消全港中小幼學生每年2,500元的普惠津貼，這項旨在每年節省20億財政開支的政策調整，引發社會廣泛熱議。此番變革，並非簡單的財政節流，更讓我們深思新時代社會福利治理的真諦：普惠善意需精準落地，護幼初心當始終堅守。



財政理性與民生溫度的平衡

取消普惠學生補貼，是香港應對財政現狀、優化資源配置的務實抉擇。近年來香港面臨財政赤字壓力，普惠式2,500元津貼覆蓋全港近80萬名學生，無需資產入息審查，雖惠及廣泛，卻也存在資源「水浸」問題，不少家境優渥的家庭亦可申領補貼，確實有造成公共資源分散的部分情況。

但是節流並非目的，提質增效、精準護幼才是政策調整的核心初衷。政策優化不能脫離民生溫度，「幼吾幼以及人之幼」的核心，是兼顧公平與普惠，守護普通家庭的育兒底氣。2,500元津貼看似數額有限，卻切實減輕了無數普通家庭的教育負擔，可用於購置教輔資料、支付課外活動費用，是貼合民生的細微暖意。對於中產及基層家庭而言，日積月累的補貼是緩解育兒壓力的重要支撐，驟然取消難免帶來生活壓力。公共政策的價值，從來不止於財政收支的數字平衡，更在於守護民生福祉、維繫社會溫情。一味追求節流增效，忽視普通民眾的細碎訴求，便會讓惠民政策失去原本的溫度。

從普惠撒網轉向精準兜底

真正的善治，是在財政理性與人文關懷之間找到平衡，讓護幼善意精準抵達每一個角落。香港此番政策調整並非徹底取消教育幫扶，而是保留多項針對性資助計劃，為困難學生提供專項支援，實現從「普惠撒網」到「精準兜底」的轉型。這恰恰印證了仁愛治理的真諦：真正的「幼吾幼以及人之幼」，不是無差別的資源派發，而是因材施教、按需幫扶，不讓貧困阻礙任何一個孩子的成長，也不浪費公共財政的每一份力量。

政策調整將抑制感恩之心

但是政府的此番調整，是否真正達到了教育扶貧的初衷，是否真正關愛到了困難學生呢？從一年來的實際情況來看，並非如此，基本上是對以往香港教育這一暖心政策的整體廢棄，也使得孩子們對這所國家大都市的感恩之心會有所抑制。朝令夕改，並非仁政之所為；對標發達國家減免乃至豁免學生學費的做法，香港還有漫長的道路要走。

民生無小事，枝葉總關情。香港學生補貼的調整，是城市治理升級的縮影。財政節流是發展所需，民生溫度是治理之本。堅守「幼吾幼以及人之幼」的初心，以溫情兜底守護少年成長，方能讓公共政策既有精打細算的理性，更有體恤民生的溫情，讓每一位孩童都能在社會的庇護下向陽成長。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，中國戲曲學院戲文系原主任，上海交通大學中文系原主任。



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