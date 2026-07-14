來稿｜當生命淪為發洩與娛樂的工具——我們如何成為下一代的榜樣？

來稿作者：陳仲邦



近日，網絡與新聞之中頻頻出現令人痛心的殘酷畫面。在內地，流浪犬「旺旺」一家慘遭滅門虐殺；同樣在內地的夜市裏，一塊被圍起的空地上，大人小孩正興致勃勃地參與套圈圈遊戲，而他們的目標，是那些瑟縮在狹小空間裏、眼神充滿驚恐的小動物，贏得遊戲的人，最終會帶走一隻「彩繪龜」——背殼被印上卡通圖案的巴西龜。鏡頭轉回香港，去年亦發生了一宗菲傭在無情宣洩下，殘酷虐殺貴婦犬的悲劇。



這三宗事件發生在不同的地域，涉及不同的背景，但背後同樣是同理心的崩壞——生命被完全商品化、工具化，以及公眾對虐待生命的冷漠與麻木。

當我們把活生生、懂得恐懼、擁有情感的生命，當成夜市裏博取一時歡愉的玩具；當我們在面對現實生活的壓力和不滿時，選擇將痛苦強加在毫無反抗能力的弱者身上，任意摧殘他們的生命——這個社會的同理心，究竟已經退化到甚麼地步？

更讓人感到無力與悲哀的是，在許多同類事件中，施暴者往往因為年齡、身份或法規上的漏洞，最終得以輕判了事，甚至不了了之。當法律未能給予弱小生命應有的尊嚴，當懲罰的力度未能彰顯事件的嚴重性，社會大眾便會逐漸產生一種致命的心理麻木，認為「那不過是一隻狗、一隻龜，沒甚麼大不了」。這種集體的冷漠，才是最深沉最潛藏的危機。

倘若整個社會都失去了同理心，倘若體制與法律的步伐總是嚴重滯後，我們究竟該如何去教導下一代「愛護動物、尊重生命、無分種類」？

教育從來不是教科書上死板的知識，而是身為成年人的身教。要扭轉這種對生命的漠視，我們必須從日常生活的實踐開始：

首先，我們必須堅決拒絕消費生命。在帶領孩子逛夜市或旅遊時，若看見任何以活體生命（如彩繪龜、撈金魚、套鴨子）作為噱頭的娛樂遊戲，大人應率先拒絕參與，並嚴正地告訴孩子：生命不是供人玩樂的工具，更不是用來炫耀的獎品。

其次，我們必須培育孩子對弱者的同理心。面對體型、力量比自己弱小的生命，強者的責任是予以保護，而非施加凌虐。今天孩子若習慣了對弱小生命的痛苦冷眼旁觀，明日他們面對身邊的同儕時，同樣可以變得冷酷無情。

一個文明社會的進步程度，往往取決於這個社會如何對待最弱小的生命。虐殺與消費生命的人，傷害的從來不單單是流浪犬「旺旺」一家，以及那一個個無辜的生命，更是泯滅了整個社會的人性。

作為動物救援組織的創辦人，我深知前路漫長且充滿阻力。但為了我們的下一代不至於生活在一個冷血、麻木的世界裏，我們絕對不能習慣冷漠。請與我們一起拒絕活體遊戲，向所有虐待生命的行為說不。這不只是為了捍衛生命的尊嚴，更是為了拯救我們自己和我們的下一代。

作者陳仲邦是動物救援組織「龜途」及「動物歸途」創辦人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

