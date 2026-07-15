來稿｜胚胎樣本出錯的考驗——重塑生物醫藥產業的監管機制

來稿作者：王妮娜博士



香港「希愈生殖醫學中心」近日（7月7日）被爆出胚胎活檢組織樣本出錯，不少市民在社交媒體上一邊調侃生物技術、一邊表示恐慌。曾接受人工受孕並誕下兒子的民建聯立法會議員林琳在電台節目中說感到震驚，自己及身邊人工受孕的朋友都擔心誕下的兒女非「親生」。截至目前，監管部門在第一時間已公佈相關處理措施，給患者吃了一顆定心丸；但後續還得有資訊發佈以便讓公眾跟進事件發展。事實上，這不僅是一起醫療與合規風波，更是一次考驗——當局如何強化公眾對輔助生育等生物技術的監管信心？須知道，建立有效應對機制，事關香港生物醫藥產業長足發展。



以公開透明重建生物科技信心

隨着香港建設國際創科中心，加快發展人工智能和生物科技，監管機構和科學家們將面臨更大的公眾溝通挑戰。希愈生殖醫學中心胚胎出錯就是一個警鐘。有關當局與涉事機構如何以透明的進度更新、通俗的科學轉化、包容的公眾參與以及主動信息發布，妥善解決當前公共關係危機，將決定香港能否藉此機會向公眾普及生物科技知識，彰顯監管的專業與嚴謹。香港打造國際生物醫藥與科技創新中心，離不開兼具理性和信任的民意基石。

遵循「透明、誠實」原則，建立追溯軌跡。在面對敏感的決策與科學事件時，缺乏透明度容易滋生暗箱操作的陰謀論，這種體驗在新冠病毒流行期間，公眾圍繞疫苗引發的恐慌和猜測是前車之鑒。相反，如實公佈推理過程與數據能給公眾判斷提供可見軌跡。及時公佈政府與監管機構階段性調查情況是關鍵。衞生署和人類生殖科技管理局在後續調查中，應及時、定期向公眾公佈調查進度和核心發現。即使調查仍在進行中，也應明確告知公眾目前的「已知」與「未知」，避免公眾因信息真空而產生對整個輔助生育行業的恐慌。 希愈生殖醫學中心應主動公開其內部調查小組對運作流程的覆核結果。同時，作為協作方的香港中文大學診斷中心，也可發揮專業優勢，向公眾解釋新聞報道中「原胚胎安全」與「樣本異常」之間的科學邏輯，消除技術誤解。

通俗科普與公眾參與雙軌並行

生物科技涉及的名詞往往讓非專業領域的大眾一頭霧水。如何將「技術術語」轉化為公眾可理解的科學傳播，會讓公眾對技術發展過程中發生的意外有更客觀和全面的認知，避免因單一偶發事件而全面否定技術的價值。以此次事故為例， 胚胎植入前遺傳學篩查（PGT）和細胞活檢（Biopsy）對普通市民而言是高深莫測的生物技術。信息發布不應充滿冰冷的醫學術語。相關專家應站出來，利用圖解或通俗語言解釋：為什麼「送檢細胞樣本出錯」並不等於「液氮庫內的原胚胎被調亂」。明確界定「檢測樣本」與「嬰兒個體」的區別，將大眾的恐慌限縮在「行政與操作流程出錯」的理性範圍內，而非擴大為對「複製人、調包嬰兒」等科幻式生物倫理的焦慮。

學術界和政府若將科學視為「精英專屬」，會削弱公眾對科學建議的合法性認同；而讓利益相關者參與其中，能讓決策和調查更有社會根基。相關機構在優化《日間醫療中心實務守則》或生殖科技監管政策時，不應僅限於官員與學術專家的閉門會議。應主動邀請曾接受或正計劃接受人工受孕服務的家庭、相關病友互助組織、以及婦女權益團體參與諮詢。聆聽他們的擔憂（如對24小時呈報機制的看法、對基因鑑定安排的訴求），並在信息發布中回應這些核心關切，讓公眾看到監管制度在因應民意持續優化。

主動發布資訊抵禦虛假謠言

主動發佈信息，遏制虛假信息蔓延。有研究表明，現代民粹主義者擅長用密集的爭議新聞「淹沒信息空間」以製造混亂，科研與管理社群必須反其道而行之，用可信、易懂的科學事實主動佔領社交媒體渠道。人工受孕及生物醫療在香港具有龐大的潛在需求。事件發生後，傳媒、衞生署官方社交平台等應聯合本港大學醫學院，主動推出關於「現代輔助生育技術的監管與安全網」系列科普。用負責任的科學新聞與權威發布，對沖網絡上可能出現的謠言與誇大之詞，向市民傳遞一個清晰的信息：香港的生物技術監管底線是嚴格的（正如衞生署對違反24小時呈報體制的迅速執法），個別事件的暴露正是制度安全網在發揮作用。

人們往往更傾向於支持並捍衛那些他們曾參與建立的科學建議。未來香港高校中的科學家需要以嶄新的方式開展更多的公眾和政策參與。尤其是在假信息繁殖較快的社交媒體上，研究界需要拓展信息管理方式，對假消息及時做出回應，用可信、易懂的科學事實主動佔領信息空間。

這是一個技術驅動的世界。公眾將發揮前所有未的重要角色，普通民眾雖然不是實驗室裏的科學家，但他們身在其中、塑造未來。長遠來看，包容性的流程能幫助重建對治理與學術機構的信任，並推動知識生產與決策民主化。但首先，學術和政策精英們需要信任公眾。

作者王妮娜是傳播學博士，在兩地擁有多年金融機構和上市公司管理經驗。



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