來稿｜長沙女副處長霸佔市民車位　折射公職人員「私德」治理痛點

來稿作者：田暢



湖南長沙近日發生的一宗小區車位糾紛，迅速成為輿論焦點。一名業主花費8萬元購得的產權車位，被一輛紅色轎車長期佔用。車主留假電話、謊稱出差拒不移車，甚至多次報警反咬一口。事件發酵後，涉事車主身份曝光，為長沙市體育局產業處副處長。官方成立聯合調查組介入，經六次調解，這位彭姓女子最終當面及書面道歉並作出補償，長沙市體育局決定對其停職處理，同時長沙當地的紀檢監察機關也同步核實。



公職人員讓民事糾紛升級為公信考驗

此案看似「小事」，卻戳中許多人心中的痛點。內地央視網等官媒直言，公職人員連「不霸佔車位」這個最基本道理都不守，老百姓如何相信其能秉公辦事？私德失範，在公眾視野下很容易放大為對公權力的質疑。 在內地社交媒體上，更有官方學者指出「小惡難懲」的維權困境——合法渠道不通暢時，守法公民易被逼向極端，如車位業主閔先生最終安裝水泥立柱和U型鋼管封堵車輛，雖一時解氣，卻也踏入法律風險邊緣。

值得注意的是，官方《情況通報》在文字運用上頗具技巧：同樣是阻擋車輛，對業主用「堵住」，對涉事方男友則用「停在」；同樣是解釋行為，對彭某某用「稱」，對業主用「聲稱」。這些微妙差異，以及對關鍵對質細節（如業主聲稱偶遇車主取物）的弱化，引導讀者共情方向，顯示內地官場中「材料」寫作的嫻熟，卻也暴露回應輿論時的謹慎與藝術。

類似停車糾紛在內地多個省份時有發生，深圳等地曾出現涉及公職關聯方的車位爭議，根源往往在於車位權屬不清、物業管理缺位，以及城市停車資源緊張。但當公職人員卷入，事件性質便從民事糾紛升級為公信考驗。

借鑑香港法律框架與高效調解

在「為人民服務」的定位下，私德從來不是純粹私事。這名彭姓女子在事件中，撒謊拖延、依賴身份的做法，不僅損害個人形象，更影響到當地政府的公信力。停職處理是積極一步，但後續政務處分與長效教育機制需跟進，才能避免被認為是「雷聲大雨點小」。

其次是糾紛化解機制的效能。事件歷經「六次調解」才收場，耗費大量行政資源。若能完善物業強制處置權或社區調解平台，或可讓產權人無需「自力救濟」。這與香港強調法治、程序正義的傳統形成對比——在港，類似民事糾紛多依賴清晰法律框架與高效調解，減少社會矛盾激化。

第三是透明度與輿論監督的重要性。社媒時代，信息傳播加速，官方回應必須更注重事實完整性和公正性。通報若過多采用文字遊戲，反而可能加劇公眾疑慮。長遠而言，提升治理透明度，是重建互信的關鍵。

於此同時，內地多個省份都在開展「樹立正確政績觀整頓教育工作」，若能以此案為鑒，將輿論壓力轉化為制度優化——讓守規者權益得到切實保障，讓違規者及時付出代價——則不僅能紓解民生怨氣，更能為高質量發展注入穩定基礎。

長沙此案最終以和解落幕，但留下的思考遠未結束。唯有從小處嚴起，從細節抓牢，公權力才能真正贏得民心。

作者田暢是中美外交與公共政策領域撰稿人。



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