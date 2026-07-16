來稿｜輸了賭局，贏了公關——挪威航空為香港旅業上了一課

來稿作者：黎天恒博士



香港時間7月12日清晨，世界盃八強賽中，英格蘭以2比1淘汰挪威，挪威航空迅速在社交平台「找數」：Instagram頭像換成英國航空標誌，帖文寫上「It's coming home」，再向對手送上祝賀；其後更推出48小時限時優惠，涵蓋往來英國與挪威的航線。



輸掉一場球賽，成為賣機票的理由

這場賭局的賭注很小，社交反應卻很大。截至香港時間2026年7月13日下午5時，挪威航空最初的挑戰帖文錄得約32.1萬個讚好和1.1萬則留言；賽後換上英航標誌的「找數」帖文，更錄得約102.5萬個讚好和3.2萬則留言。社交平台的數字未能證明機票銷售增加，卻顯示當賽果、品牌性格與旅遊產品接得上，一場球賽可以在終場後繼續發酵。

香港近年舉辦多項體育、文化和娛樂盛事，活動開始前的海報、倒數、宣傳活動和旅遊套票都愈來愈完整。兩家航空的互動提出了另一個問題：當活動出現爆冷賽果、破紀錄時刻或場外話題，香港有沒有能力立即接住？

一趟倫敦之行，把挑戰變成賭約

挪威航空最初在Instagram向英國航空下戰書：哪一方的國家隊落敗，相關航空公司便要將社交平台頭像換成對方標誌一天。

英航初時以英式幽默回應，提醒挪威航空不要參與一場贏不了的賭局，又以「Nor-way」作文字遊戲，卻沒有清楚表明是否接受條件。挪威航空沒有任由話題冷卻，接連在社交平台追問，後來更派社交媒體團隊成員前往倫敦。雙方人員見面握手，將網上的唇槍舌劍落實成一項人人看得明的約定。這趟倫敦之行本身也成為另一段社交內容。

挪威航空在英航未明確答應時派人追到倫敦，這一步比任何幽默帖文更值得研究：前線團隊可以把一個社交想法升級成跨公司承諾，管理層亦能在賽前完成所需授權。終場哨聲一響，換標誌、發布帖文和推出限時優惠才能迅速接上。

馬來西亞航空其後在留言區笑稱，不少航空公司要花六個月、經過14次審批，才可以更換一個標誌。這句玩笑正好說中大型機構的難處。社交媒體人員可能看見機會，品牌部門擔心形象，法務部門關注商標，營運部門則要確認優惠能否兌現。等所有會議開完，話題往往已經「過氣」。

賽果一出，旅遊推廣接「波」

挪威航空的限時優惠還有一個值得留意的地方。比賽在邁阿密舉行，優惠卻回到航空公司的實際航線。挪威航空借英挪對賽的餘溫，把注意力帶往英國與挪威之間的旅程。賽果由新聞變成下一程旅行的理由。

挪威航空本身掌握航班庫存。香港若要令旅客多留一晚，便要同時接駁酒店、回程航班和下一場門票，牽涉數家企業及不斷變動的庫存。資料散落在不同企業手上，旅客卻要在散場後幾分鐘內作決定。AI行程助理可以在這裏派上用場。

以一項在港連續數日舉行的國際賽事為例，預先登記接收盛事通知的旅客，可以在所支持的隊伍晉級後收到一組可行方案：多住一晚要多少錢、回程可改到哪一班航機、下一場還有沒有門票。旅客毋須逐個網站搜尋，也不用在散場路上一邊走、一邊打電話查詢。

發送賽果通知，一般自動化已經可以完成。AI較有價值的工作，是按照旅客原有行程，重新配對機票、酒店和門票庫存。酒店、航空公司及主辦方可以在開賽前訂好適用名額、價格範圍、參加資格和改期規則。賽果揭曉後，AI再按即時庫存整理兩至三個可行方案，清楚列出新增費用。前線人員毋須逐宗批准，工作重點放在庫存異常、行程衝突、退款爭議和其他例外情況。

同一個賽果也會傳到海外。已訂閱賽事資訊的海外球迷看到隊伍晉級，可以按出發城市、語言和航班供應，收到來港機票、下一場門票及住宿選項。眼前的一批旅客可能多留一晚，海外的另一批旅客也可能臨時起行。

盛事在哪裏，反應就跟到哪裏

啟德一場球賽可能爆冷，會展一項國際展覽可能出現臨時發布，紅館一個演唱會可能宣布加場或Encore。表演者散場後在香港街頭吃宵夜的一張照片，也可能突然改變旅客翌日去哪裏。盛事帶來的話題不會停留在場館內，旅遊業的反應也要跟上。

香港的票尾優惠、延長營業時間和酒店套票，通常在活動前已經定好。真正的考驗出現在賽果揭曉、臨時加場或話題突然升溫的一刻。主辦方負責決定何時啟動，酒店和航空公司預留名額及價格範圍，票務平台準備下一場門票。爭議出現時，當值負責人有權立即按停。

成效也要留下紀錄。每項即時優惠可以使用獨立連結或代碼，追蹤多少旅客查看航班、完成改票、延長住宿或購買下一場門票。讚好數字反映話題有多熱；行程和訂單的改變，才顯示旅遊業有沒有接住這股熱度。

下一場香港盛事結束後，旅客走出場館、返回酒店或前往機場之前，手機上會否出現一個值得他改票、多住一晚的方案？旅客有沒有改動行程，就是最直接的答案。

作者黎天恒是聖方濟各大學廖湯慧靄商業及款待管理學院助理教授。



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