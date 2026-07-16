來稿｜打開文化盲盒——年輕世代為何不願「成家立室」？

來稿作者：徐文超



「和富聯誼咖啡館（暑假特別版）2026」，邀請來自跨界別的夥伴齊聚一堂，彼此分享創新意見並建立跨平台的合作機會。當天最令人期待的環節，莫過於即場揭曉的「文化盲盒」討論環節。而我有幸擔任其中一桌的桌主，引導大家一起打開我們這桌的盲盒主題——探討「我們如何讓年輕一代重新看見建立家庭的正向價值，並感受到社會對家庭形成的支持？」



成家立室不再是必選項

與會者對這個議題都感到切身，而且覺得很重要。根據統計處數據，近年本港生育率持續處於低水平，「成家立室」從傳統的人生路徑，逐漸轉變為年輕人人生歷程中，眾多選擇的其中一個。過去20年，香港社會趨向從遲婚遲育演變至今時今日的不婚不育，近年每年新生嬰兒僅維持在30,000人左右的低谷。在本桌三輪跨界別對話中，與會者們從自身成長和專業出發，跨出社會直面年輕人的精神世界，深刻梳理出當前年輕世代不願成家立室的不同因素。

從個人層面來看，自由、沉重與範本的缺失是主要原因。不少青年坦言自己未能照顧好自己，更遑論負起照顧另一個生命或家庭的重任。加上現代社會極其多元與複雜，在婚姻之外，有太多不同的生活方式和自我實現的選擇。年輕人更傾向追求個人自由、個人意義與自我實現，成家立室不再是人生唯一選項。同時，年輕人普遍感到缺乏應付成家立室、處理婚姻衝突的抗逆能力。更令人遺憾的是，許多人因為經歷過不完整的家庭生活，在成長過程中沒有模範參考，因而對建立自身家庭缺乏信心。

改善氛圍樹立正確家庭觀

從社會環境而論，社會變局、經濟起伏與教育的焦慮則形成了重重包圍。當代世界充斥着太多的不確定性，讓年輕人難以作出長遠的人生規劃。在客觀條件上，他們難以維持穩定的生活，經濟未能完全獨立，置業意願低迷，又何來成家的願景？此外，社會離婚率高企，加上學習上的競爭文化，都令許多年輕人深感要教育好子女極其困難。不過，與會者也分享了一個有趣的觀察。近年，不少與會者的工作圈或生活圈中出現了零星早婚早育的現象，經彼此分析，發現「氛圍」是個重要的原因。我們發現，所處的工作群體中，如有彼此分享及交流家庭樂趣的氛圍；或有宗教信仰，而不少宗教十分推崇成家立室的家庭價值。這都會產生一個團體中的影響效應。

面對這個趨勢，我們該如何引導年輕一代重新看見建立家庭的正向價值？總結同桌的跨界別夥伴的意見，大家提出了兩大改善方向。首先是在校園與家庭教育中，從小培養孩子的抗逆力與正確的家庭觀。其次是發動社會工程，製造正面潮流，透過傳播與文化重塑，將成家立室包裝成一件正面、開心的事情，而非單純的負擔。

讓家庭成為親人之愛的溫床

討論過程中，我注意到一個值得深思的現象，在整整一個多小時的探討中，大家不約而同地從極理性的角度出發，談經濟、談責任、談壓力、談數據。然而，在這三輪關於家庭的討論中，我們對家人之間的愛，反而鮮有提及。這會不會正是當代社會年輕人不成家的最主要原因？如果我們只用計算機衡量婚姻，成家立室的性價比的確很低；假如我們只從AI生成結婚生子的輪廓，那只會是大數據整合而成的答案。但家庭的本質從來不是一條算式，也沒有參考答案。

席上，狄志遠博士的精闢回應，讓我當頭棒喝：「如果讓我再重新選擇，我依然會選擇成家立室，這正是我對愛的解讀。」家，是親人的愛的溫床。

從「文化盲盒」看到攜手可能

「我們如何讓年輕一代重新看見建立家庭的正向價值，並感受到社會對家庭形成的支持？」，這是個千絲萬縷的問題，也絕對不是我們在個多小時討論就能夠得到答案。但跨界別的討論，卻能帶來多角度的刺激。有與會者提及要從小教育下一代，然而，從事教育的我，反躬自問，在日常課程中，有多少內容刻意觸及家庭的正向價值？既然不同團體中的氛圍有助推動年輕人成家立室，團體中的領導者有沒有意識到自己有這義務？

在討論環節的最後，我籲請各位夥伴，將當天的思考帶回去，從自己的崗位出發，碰撞出更多可能－－讓年輕人對於成家立室，從原本大堆人生清單中的其中一個選擇，昇華為一個獨特而無可取代的人生歷程。這是一場跨越校園、家庭與社會的長遠文化重塑工程。「文化盲盒」討論環節既讓我們看到了社會上的各式挑戰，更重要的是看到了攜手合作的可能。

想一起打開更多社會文化的盲盒， 留意12月份的「和富聯誼咖啡館」！

作者徐文超是棉紡會中學副校長。



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