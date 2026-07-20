來稿｜幼稚園增加學費是生路還是絕路？

來稿作者：溫志倫



每年7月至8月，正是教育局審批新學年學費調整的時期。除了直資學校外，會調整學費的以幼稚園為主。教育局的資料顯示，在本港約700所參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，459所已遞交新學年的學費建議。其中122所的學費將維持不變、1所申請調減學費、336所申請調升學費。至於沒有參加計劃的幼稚園，128所申請在2026/27學年調升學費，40所維持學費不變。面對持續通脹，學校亦需要為老師調整薪金，所以普遍幼稚園都會透過調整學費來增加收入。但隨着少子化的情況越來越嚴重，調整學費獲得的額外收入能否應付傳統營運開支呢？同時，入學人數持續下跌，會為幼稚園帶來什麼的衝擊呢？一群默默耕耘，盡忠職守的老師又能否獲得他們應有的回報呢？



調升學費或催生惡性循環

幼稚園往往需要調整學費，以達致收支平衡。值得探討的是，為何較多數的幼稚園需要申請增加學費呢？這種現象與教育局公佈的幼稚園（K1-K3）學位空缺數據有何關聯呢？學位空缺資料中顯示，現時較多數的幼稚園仍然存在學位空缺的問題。出生率持續低迷，直接導致入學率下降。當校舍使用率不足的時候，相關的租金資助就會按比例下降。換言之，學校需要承擔的租金開支壓力隨之上升。

面對沉重的租金壓力，通過增加學費來維持優質的辦學質素，便成為不少幼稚園的選擇。即使租金的壓力得以舒緩，教師薪金和其他經常性開支又如何呢？其實，增加學費不是唯一的出路，並且在增加學費後亦會削減本身在區內的競爭力。

延伸校舍出租政策至幼稚園

對於資助中小學而言，教育局設有資助學校校舍出租收費指引。相關的指引中提及，津貼學校能夠提供場地給予不同團體進行活動，亦清楚界定豁免收費及可提供收費優惠的情況。若能善用學校的空間資源以賺取補貼的方式，會否適用於香港的幼稚園呢？在各方面的財政壓力下，幼稚園的經營舉步維艱。如果教育局能夠將相關的安排延伸至幼稚園，相信能夠為業界帶來一線的曙光。

通過租用校舍來增加收入的主要目的是補貼學校現時的營運資金不足。雖然本港的幼稚園面積空間不大，但卻相對中小學更接近民居。幼稚園可以通過與不同地區組織合作，善用非上課時段的校舍空間，開拓額外收入來源。

租用校舍收益應用於學童

透過建立新制度，可主動優化現時租用校舍的收費指引，能更貼近幼稚園的需要。本港幼稚園較為彈性和靈活，在取得額外場地收入後，應堅守以兒童為本的理念。相信額外的租金收入，可協助補充租金帶來的壓力，有效地避免較大幅度的學費調整。同時，亦可應用於校舍維修和裝修上，優化學生所使用的相關設施。

更重要的是，必須為一班充滿愛心的幼兒教育工作者，提供合理的薪酬調整。出租校舍從來都不是為了謀取暴利，更重要是為地區提供優質的學前教育服務。特別是對於租用商業處所經營的幼稚園，更需要妥善平衡額外收入與原有租金開支，保持穩健的收支平衡，這才是政策的核心原意。

作者溫志倫是香港教育工作者聯會理事，香港政協青年聯會政策研究及培訓委員會副主任。



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