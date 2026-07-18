思匯｜香港如何服務國家雙碳制度建設？

來稿作者：姚俊業



筆者於上月在「01論壇」撰寫文章《借鑑「十五五」綠色發展邏輯：重塑發展方式需要共同參與》，從「十五五」看中國綠色發展的核心邏輯，指出綠色低碳已不只是環境政策，而是中國式現代化、高質量發展和國家治理能力現代化的重要組成部分。當這一邏輯進一步落實到雙碳工作時，關鍵問題便不再只是「目標是甚麼」，而是「制度如何建立、誰來執行、如何產生可衡量的成效」。



香港應「服務」國家綠色發展

進入「十五五」開局階段，國家雙碳戰略正由宏觀目標承諾，轉向更具體的制度建設和執行深化。這意味着，2030年前碳達峰、2060年前碳中和，不再只是長遠願景，而要逐步落實到地方政府、重點行業、企業營運、投資項目和產品供應鏈之中。未來的重點，是建立一套可執行、可衡量、可考核、可融資，並可與國際市場對接的雙碳制度體系。

這正是香港可以從「融入」國家發展大局，進一步走向「服務」國家發展大局的切入點。過去談香港參與國家綠色發展，往往集中在綠色金融、ESG披露和可持續投資。這些固然是香港的重要優勢，但當國家雙碳工作進入制度建設階段，香港的角色也應進一步提升：不只是綠色資金的提供者，而是連接資本、標準、數據、專業服務和國際市場的制度型平台。

換言之，香港可以由綠色金融中心，進一步發展為雙碳制度服務平台。這個平台的價值，不只在於協助項目融資，更在於促進規則銜接、機制對接和市場互信，協助市場判斷甚麼是真正有助低碳轉型的項目，如何建立可信的碳數據，如何對接國際披露要求，如何支援企業應對產品碳足跡和綠色貿易規則，以及如何在大灣區探索可複製、可推廣的低碳轉型實踐。

國家推進雙碳，不可能只支持已經完全綠色的項目，更需要協助鋼鐵、水泥、化工、航運、建築和交通等重點行業有序轉型。這正是轉型金融的重要意義。香港作為國際金融中心，可以協助建立更清晰的轉型金融標準、披露要求和風險評估框架，引導資金流向真正有減排成效、技術路徑清晰和治理安排可信的轉型項目，為高質量發展提供金融支撐。

碳數據已成國家市場競爭力

隨着國際市場愈來愈重視產品全生命週期排放，產品碳足跡已不只是環境議題，而是出口競爭力和市場准入問題。對許多內地企業而言，未來不但要提供產品，更要提供可信、可核查、可追溯的碳數據。香港在第三方認證、國際標準理解、專業服務和跨境商業網絡方面具有優勢，可以協助企業提升碳數據管理能力，服務中國企業更好參與國際市場競爭。

雙碳制度建設也需要大量基礎性工作，包括碳核算、氣候披露、綠色項目界定、轉型路徑評估、第三方核證和法律合規支援。這些並不只是技術工作，而是市場信任的基礎。香港若能把金融、法律、會計、工程、環境顧問和認證服務結合起來，便可以為國家雙碳工作提供高增值的專業支撐。

當氣候、貿易、金融和供應鏈規則加速融合，中國企業走出去需要面對的不只是價格和品質競爭，還包括碳邊境調節、可持續披露、產品碳足跡和綠色供應鏈要求。香港熟悉國際市場規則，又具備普通法制度、自由港地位、專業服務和國際網絡，可以協助企業理解和應對這些規則，減少轉型過程中的合規風險，並服務國家高水平對外開放。

香港要把優勢轉化爲服務能力

香港的制度優勢若要真正服務國家發展大局，不能只停留在概念層面，而要與內地產業場景結合。大灣區擁有完整製造業基礎、創新科技能力和龐大市場需求，是探索低碳供應鏈、跨境綠色金融、產品碳足跡、綠色物流和零碳園區的重要場景。香港可以發揮制度、資本和專業服務優勢，與大灣區城市共同建立可操作、可驗證、可推廣的示範項目。

這亦回應了「十五五」時期一個更重要的命題：香港如何由「融入」國家發展大局，進一步走向「服務」國家發展大局。融入，是把香港自身發展放入國家整體規劃之中；服務，則是更進一步思考香港可以在哪些具體環節，以自身所長回應國家所需。

對香港而言，服務國家雙碳制度建設，關鍵不在於另起爐灶，而在於把既有制度優勢轉化為可被國家和市場使用的服務能力。金融市場、普通法制度、國際會計和披露經驗、專業服務網絡、第三方認證能力，以及與國際投資者和企業的長期連接，都是香港可以發揮作用的基礎。若這些能力能夠圍繞碳數據、轉型金融、產品碳足跡、綠色貿易和大灣區試點形成更清晰的服務場景，香港便能更具體地回答「如何服務」國家發展大局。

要從單一功能轉向制度型平台

因此，香港下一步需要強化的，不只是個別政策措施，而是一套可對接國家雙碳制度建設的服務組合：以資本市場支持轉型項目，以專業服務提升碳數據可信度，以標準認證協助企業對接國際規則，以大灣區場景驗證低碳解決方案。這樣，香港的角色便會由單一功能，轉向更完整的制度型支撐。

當國家雙碳戰略由目標承諾走向制度建設，香港需要回答的問題也更加清晰：可以在哪些具體環節，以自身制度優勢服務國家高質量發展和雙碳制度建設？

答案不應只停留在提供綠色資金，而是要成為連接資本、標準、數據、專業服務和國際市場的制度型平台。這樣，香港的綠色發展便不只是融入國家方向，而是能夠以自身所長，為國家雙碳制度建設、區域協同發展和國際綠色競爭力作出更實質貢獻。

作者姚俊業是思匯政策研究所行政總監。



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