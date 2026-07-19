嘉道理農場暨植物園｜為香港農地留一個未來

來稿作者： 嘉道理農場暨植物園



北部都會區被視為香港未來發展的重要引擎，肩負增加土地供應、推動經濟轉型及深化香港與大灣區融合等使命。政府亦多次強調，北都發展將以自然保育及城鄉共融為核心原則。但在這個願景背後，一種日益明顯的政策張力正逐漸浮現。那些本可支撐北部都會區成為綠色、可持續及宜居城市的地景―那些碩果僅存的農地，如今可能因擬議中的專屬法例而面臨更大的發展壓力。如何在追求發展速度與推動綠色經濟之間達致平衡，將是北都進程中必須處理的關鍵課題。



農地維護低地生態網絡

過去大半個世紀，糧食安全和經濟發展一直是香港面對的主要挑戰。當時不少人靠耕作維生，塑造了香港的鄉郊景觀，也為其後的經濟發展奠定基礎。現時香港經濟已高度依賴服務業，全港農場數目不足2,500個，當中不少由兼職農戶經營，活躍耕地面積僅佔全港土地約0.6%。

然而，在經濟發展以外，氣候變化亦已成為當今社會必須面對的新挑戰。香港的天氣愈來愈炎熱、潮濕及多變，城市宜居性正受到日益嚴峻的威脅。在此背景下，農地的重要性比以往任何時候都更為突出。過去，香港社會普遍將農地視為糧食生產的場所，但實際上，其價值遠不止於此。農地及其周邊鄉郊環境維繫着香港少數仍然存在的低地生態網絡，守護生物多樣性；農地亦能調節水文循環，發揮「海綿城市」作用，有助減輕氣候變化帶來的影響；農業景觀亦承載着深厚的文化及社會價值，保存鄉郊歷史與傳統，維持農戶生計，並為高度城市化的香港提供珍貴的綠色空間。

事實上，農地保育本身亦是政府既定政策方向。《漁農業可持續發展藍圖》明確指出，優質農地需要保護，並提出設立「農業優先區」，以助保障這些農地作長遠農耕用途，並推動城鄉共融。但是，問題在於時序。農業優先區機制至今仍在整理階段，尚未正式落實。另一方面，政府正計劃透過專屬法例，簡化北部都會區的城市規劃程序，並延長臨時用途的期限，以加快北都發展。這帶來一個明顯風險：在保護機制落實之前，一些極具價值的農地或已被改變用途。

優質農區面臨政策真空

同樣令人關注的是，部分位於或鄰近北都新發展區的優質農區，如沙嶺、大埔田、山雞乙、李屋、馬草壟及周田等，均未被納入農業優先區框架之內。換言之，一些香港最具價值及保存最完整的農地，正面臨一個政策真空——既缺乏長遠保護，又同時面對日益增加的發展壓力。

保護農地並非與發展對立，而是實現北部都會區願景的重要基礎。我們需要的並非抗拒發展，而是更妥善地安排發展與保育農地的先後次序和整合方式。在加快規劃程序之前，農地保護措施必須率先到位。此外，臨時用途亦必須受到嚴格監管；維持較短的使用期限，有助確保有關用途真正屬於臨時性質，從而減低農地遭長期佔用和退化的風險。

同時，社會亦需要區分不同的農業發展模式。部分「高科技農業」項目如環控水耕溫室，雖然具吸引力，但實際上可能帶來不可逆轉的環境影響，包括土壤退化及水文系統受損。因此，這類發展不應設於適合以土壤作耕種的農地之上。從經濟角度而言，相關高科技農業設施在內地發展，亦可能更具成本效益。

建設綠道網絡踐行自然為本

政府近年積極推動「以自然為本的解決方案」及「海綿城市」概念。其實，若能有效保留現有農地及設立綠道，本身已能為這些政策目標作出重要貢獻。北部都會區為香港提供了一個重新定義城市發展模式的難得機會，它可以展示經濟發展與自然保育並非互相排斥，而是能夠相輔相成。但這種平衡並不會自動出現，而是需要清晰的政策優次，合適的推行次序，以及堅定的執行決心。如果香港真正希望建設一個具韌性、可持續及宜居的未來，就必須在土地被發展之前，先確保其綠色基礎得到妥善保障。因為一旦農地消失，便難以復原。

北部都會區的農地能為社會帶來多重價值，包括提供綠色休憩空間、推動社區參與及食農教育、維護生物多樣性、吸收碳排放，以及創造多元就業機會等。因此，農地理應成為北都整體規劃的重要組成部分。

為實現這個願景，嘉道理農場暨植物園亦已建議設立一個綠道網絡，作為融合農業、生態保育及文化遺產的未來藍圖。這個構想描繪了一個兼顧經濟發展、氣候挑戰與提升生態韌性的未來願景―在這個未來之中，農業仍然會繼續在香港發揮重要而不可或缺的作用。

嘉道理農場暨植物園是香港一個環境保育教育中心及植物園，致力提升大眾對生態及永續生活的關注。



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