來稿｜DSE劃清「資格」界線　還本地生公平教育環境

來稿作者：謝柏梁



2025年香港教育新政落地，為持續火熱的香港中學文憑考試（DSE）按下了規範化調整鍵。新規明確，享受香港本地生升學名額、相關資助與優惠權益的學生，由2028年開始，需具備兩年香港本地中學之學籍與居港就讀記錄。這一政策微調，攪動了大灣區乃至全國的升學格局，大批內地學生紛紛南下香港，插班求學，本地生與國際生的升學博弈，掀起了關乎教育公平、人才流動與區域融合的深層波瀾。



新政打破投機紅利

此次政策變革，本質是對香港教育資源泛化的精準糾偏。此前，香港依託DSE、IGCSE與A-Level考試難度較低、升學名校比例高、國際認可度廣的優勢，成為內地學子的升學捷徑。不少學生僅憑香港身份，無需在港就讀，無需在港居住、消費與接受教育，便可享受本地生超低學費、優先錄取等專屬福利，於是催生了大量「考試移民」現象。

從深圳、廣州等大灣區核心城市，乃至全國各地，眾多家庭借助人才簽證、受養人簽證獲取香港身份，讓孩子在內地隔空備考香港與國際高校認可的考試，變相擠佔香港本土教育資源，造成本地生與跨境考生的權益失衡。新政以學籍與就讀時長為硬性門檻，打破了「身份一證走天下」的投機紅利，讓本地生權益回歸本土就讀群體，重塑教育資源分配的公平底線。

政策落地引發的南下求學熱潮，是區域教育融合的必然趨勢，也暗藏教育選擇的理性迭代。長期以來，內地高考競爭日趨激烈，而香港DSE與國際課程考試體系相容國際課程體系，既能對接香港本地高校，也可申請海外名校，前者還適配內地升學管道，成為多元升學的優質選擇。新規出台後，隔空備考的路徑被封堵，內地國際課程學生、轉軌學子紛紛奔赴香港入校就讀。這股求學浪潮，不再是單純的「政策套利」，而是學生主動適配規則、接軌國際化教育的理性選擇，也讓香港教育從「遠程紅利」轉向「實景融入」。

開啟教育融合新階段

本地生與國際生的格局重構，並非壁壘對立，而是香港教育生態的優化升級。有人認為新規抬高了內地學子赴港升學門檻，實則不然。香港始終堅持開放的人才吸納理念，新規只是區分了「資格身份」與「就讀權益」，並未限制非本地生求學通道。對於真正深耕香港教育、願意融入本地校園的學生，無論本地生還是國際生，都能獲得公平的教育機會。反之，單純功利化的升學投機行為被約束，既能保障香港本土學生的教育權益，避免公共教育資源被無序消耗，也能篩選出真正認同香港教育模式、具備國際化素養的優質學子，淨化香港升學環境。

立足大灣區融合發展大局，這場教育波瀾更具深遠的示範意義。粵港澳大灣區的核心活力，在於人才、教育、資源的雙向流動。內地學子南下求學，既能吸收香港國際化、多元化的教育理念，拓寬學術視野，也能搭建起內地與香港文化交流的橋樑。而香港通過政策規範化調整，平衡了本土權益與對外開放的關係，既守住了本地教育的民生底線，也持續釋放教育開放紅利，助力香港打造國際化教育樞紐。

教育政策的迭代，從來不是限制發展，而是引導良性生長。2025年香港本地生與國際生新規引發的求學浪潮，在2026年達到高峰值，這在一定程度上終結了投機化升學亂象，開啟了規範化、高質量的區域教育融合新階段。升學之路從「鑽政策漏洞」轉向「憑實力紮根」，不僅讓香港教育生態更加公平健康，更推動香港與內地的教育資源互補、人才互通，為香港教育的高質量發展，注入持久動力。

本文作者為香港紫荊書院副校長，大學資深教授，中國戲劇文學學會名譽會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

