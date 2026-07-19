來稿｜如何安得宿舍千萬間，大庇香港學生俱歡顏？

來稿作者：謝柏梁



日前在香港萬豪酒店，看到熱情向港生招賢的英美澳加等諸多國際中學與大學，都標明有完整的寄宿體系，不覺為之心動。我也曾多次推薦學子們到歐美讀書，因為許多學校都有較方便的學生宿舍，這也是書院文化的一部分。反觀具備全球5所最佳百名高校和較佳中學教育的香港，在提供學生宿舍方面一向被羞於提及，在建設上一直舉步維艱，在抽籤上一直都抱持苦賭心態。



教育大都市背後的學生宿舍短板

內地生、國際生來港，首先要居有房。即便是香港有房的中學生與大學生，也願意住在合適的學生宿舍，共同探討屬於這一代年輕人的共同話題和未來學業。

「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，杜甫千年前的濟世夙願，跨越時空，依舊映照當下香港教育發展的現實命題。香港坐擁多所全球百強高校，中小學教育體系享譽國際，是名副其實的國際化教育大都市，吸引着全球各地學子前來求學。然而盛名之下，短板凸顯：優質教育資源遙遙領先，學生住宿配套卻長期滯後，床位緊缺、租住擁擠、成本高昂的困境，始終困擾着無數港生與赴港學子。所幸政策春風吹拂、市場力量入局，京東等企業躬身入局，盤活存量物業，改造學生宿舍，為香港教育補齊短板帶來新希望。多方攜手完善住宿保障，方能讓優質教育落地生根，讓每一位港生皆得安居，方可安心求學。

寄宿是培養國際化人才的第二課堂

縱觀全球頂尖教育體系，完善的寄宿配套早已成為優質教育的標配。英美澳等國的國際中學與大學，均構建了成熟完備的寄宿體系，為學生成長保駕護航。英國寄宿中學依託GCSE、A-LEVEL成熟課程體系，配套學術、體育、藝術、社交全方位資源，多元的寄宿氛圍讓學生脫離單一課堂學習，在集體生活中錘煉獨立思考、解決問題的能力，拓寬國際視野。美國寄宿中學則以小班教學、24小時專屬管護、專業升學指導為核心優勢，疊加AP、IB等多元課程與豐富課外活動，實現學業提升、人格塑造、生活自理的全方位培育，築牢學子升學與成長根基。

寄宿生活的價值，從不局限於提供一處居所，更是青年成長的重要課堂。無論是本地學子還是外來留學生，優質的學生宿舍都是校園教育的延伸。即便是擁有本地房產的香港中學生、大學生，也普遍嚮往集體宿舍生活。在這裏，同齡人朝夕相伴，交流學業困惑、探討時代熱點、分享青春感悟，在互助協作中收穫友誼，在集體氛圍中學會包容與擔當。這種沉浸式的集體成長，是獨居居家生活無法替代的，也是國際化人才培育不可或缺的一環。反觀香港，頂尖教育實力與薄弱的寄宿配套形成鮮明反差，成為制約教育品質升級的突出瓶頸。

政策鬆綁引導市場力量盤活存量

香港學生宿舍的供需失衡，早已成為亟待破解的民生與教育難題。隨着香港持續推進國際化教育樞紐建設，中學與專上院校非本地生錄取限額從20%提升至50%，赴港求學人數逐年攀升，但宿舍建設進度嚴重滯後。數據顯示，2024/25學年全港僅約4.8萬個高校宿位，卻要承載9.2萬名非本地學生，近乎兩名學生爭搶一個床位，床位缺口比例超50%。據行業預測，到2030年全港學生床位缺口將達30萬張，供需矛盾持續激化。校內宿舍一位難求，迫使大量學生湧入校外租房市場，直接推高周邊租金，且校外租住環境雜亂、空間擁擠，缺乏安全保障與學習氛圍，既加重學生求學成本，也消磨青年學子的求學熱忱。

短板之下，轉機新生，政策賦能與市場入局，為香港宿舍困局開出良方。香港政府早已洞悉問題關鍵，推出「城中學舍計劃」，簡化商業樓宇、酒店改建學生宿舍的審批流程，拆牆鬆綁啟動存量資源，同時依託宿舍發展基金持續新增宿位，多措並舉擴容住宿供給。在政策利好加持下，市場資本紛紛發力，京東入局改造學生宿舍成為典型範本。今年7月，京東以7.5億港元收購香港油麻地海景絲麗酒店，將整棟268間客房的中端酒店翻新改造為專業學生公寓，預計下半年全面完工。此次合作創新採用「產權歸京東、運營歸遠東發展」的模式，三年剛性年化6%的保底收益，既保障企業投資價值，也實現住宿資源長效運營。

京東改造酒店為宿舍的模式，兼具高效性與可複製性，為香港破解宿位短缺提供最優解。相較於從零新建宿舍，存量酒店改造無需大規模拆建，依託原有衛浴、水電、電梯等配套設施，大幅降低改造成本與建設週期。同時，學生住宿需求全年穩定，無傳統酒店的淡旺季波動，抗風險能力更強，是兼具社會效益與商業價值的優質賽道。對香港而言，此舉不僅快速新增優質宿位，盤活城市閒置商業資產，更能持續優化教育配套；對企業而言，既能佈局香港優質不動產賽道，收穫穩定收益，也能依託自身零售資源，為學子提供家電、日用品等一站式生活配套，實現政企民多方共贏。

多方合力打造有溫度的教育都會

教育的溫度，藏於細微的配套保障之中。一座真正的國際化教育大都市，不僅要有頂尖的師資、優質的課程、亮眼的辦學成績，更要有完善的硬件配套，善待每一位求學青年。香港的教育優勢，不應因住宿短板被抵消，青年學子的求學夢想，更不應因居所難題被桎梏。破解宿位困局，既需要政府持續發力，優化扶持政策、簡化審批流程、統籌土地資源，持續擴大宿位供給；也需要更多企業、社會力量積極參與，複製存量樓宇改造模式，盤活城市資源，打造標準化、高品質的學生宿舍。

好在政府已經關注到這個問題，良心企業已經在購買改造學生宿舍。希望政府採取更多措施，鼓勵有實力的企業與個人改建更多的學生宿舍。這才是一個全球第一的國家教育大都市對莘莘學子的愛護與關心。

廣廈千萬間，承載的是青春夢想，彰顯的是城市溫度。從杜甫的千古祈願，到如今港城多方聚力完善學生住宿保障，安居方能樂學，樂學方能成才。越來越多優質學生宿舍落地港城，使得每一位港生和萬國來學國際生都能擁有安穩舒適的求學居所，在集體沃土中成長成才，香港這座國際化教育都會，方能真正兼具硬核實力與人文溫情，持續綻放兼具東西方之大美的教育魅力。

作者謝柏梁為香港紫荊書院副校長，中國戲曲學院戲文系原主任，上海交通大學中文系原主任。



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