來稿｜讓每個人都能走出屬於自己的「狀元之路」

來稿作者：謝柏梁



2026年香港中學文憑試（DSE）於7月15日正式放榜，本屆全港共誕生24位狀元，創下歷年新高，涵蓋14名男生、10名女生，群星閃爍15所中學，也打破了傳統名校壟斷狀元席位的固有格局。五萬八千餘名考生奔赴考場，其中逾四萬六千人屬在校考生，日校考生比例較過去五年均值小幅上揚。一眾頂尖學子交出亮眼答卷的同時，也打破大眾對「狀元只從名校出」的刻板印象。多元賽道，皆成正果證明：登頂學業高峰，從無刻板答案。



多元佳績映照成長底色

本屆24位狀元並非千人一面，既有全科滿分的超級狀元，也有跨齡參賽、文理分途的特色尖子。英華女學校唐小雅成為文科超級狀元，七科連同數學延伸單元全部閃耀5*，這與她自幼受家庭文史薰陶密不可分，課餘以古箏、金庸武俠小說紓緩備考壓力，這才憑藉人文藝術積累站穩文科頂峰；年僅11歲的洪健釗成為本屆最年輕考生，7歲便達到中三數理水準，手握物理、天文奧賽金獎，越級應戰DSE亦能斬獲五科高分，印證了有志不在年高的古語。

修成狀元的三條差異化成長路徑

狀元的誕生並非只有埋頭刷題一條路，本屆尖子生清晰劃分出三類成長賽道，各有優勢、殊途同歸。

其一，深耕DSE傳統體制，文理專精穩步登頂。以唐小雅為代表的常規中學考生，完整走完六年中學體系，依託校內系統教學，深耕自身興趣學科。她沒有一味死記硬背，而是將文史愛好融入學習，以傳統文化滋養人文思維，平衡興趣與備考，依靠長期穩定積累拿下全科滿分。這類路徑適合循序漸進、擅長課堂吸收的學生，依靠體系化訓練穩步衝刺頂尖成績。

其二，天賦驅動超前學習，跨齡跨界突破邊界。11歲的洪健釗是該路徑典型，自小癡迷數理，依靠自主鑽研、競賽打磨拓展知識邊界，不受年級學制束縛，同步兼顧AP國際課程與DSE本地考試。這條賽道適合具備極強自主學習能力、對理科有內生熱愛的學生，以競賽、超前學習拓寬知識深度，主動挑戰更高難度考核。

其三，國際考試並行發展，雙線賽道同步拔尖。香港紫荊書院IGCSE考生鐘呈以、麥庭彰，分別拿下英語、化學全港第一，依託愛德思國際課程體系養成語言與理科核心能力，走出區別於DSE的路線。IGCSE銜接A-Level成績，可以獲全球高校認可，兼顧本地與海外升學通道，這也證明國際課程同樣能培育全港頂尖學子，構成修成狀元的第三條獨立路徑。這兩位高材生平常在音樂、體育、魔術、舞獅方面與社會公益活動等方面都得到了全面發展，看似耽誤學習，但同樣也奪得全港第一的專業錦標。

不同路徑各有側重，本港DSE路線適配深耕本地與內地升學的學生；超前競賽路線面向天賦突出、熱衷科研探索的學子；IGCSE加A-Level等不同的國際路線則適配於本港與海外深造、追求個性化發展的學生。不同賽道無高低之分，只看個人特質與發展目標。

狀元留港升學盡顯自信

這幾天正是多所國際名校在港擺攤宣講的高峰期，歐美澳各名校持續拋出橄欖枝，海外升學渠道愈發暢通；但本屆超八成狀元堅定選擇留港深造，這背後彰顯了香港高校教育的底氣，彰顯對於本港就業前景十足的自信。

一方面，香港八大院校學科實力對標國際頂尖水準，中大、港大醫學院享譽亞洲，法律、商科雙學位課程兼具理論與實務，本地學位獲全球廣泛認可，畢業生可自由選擇本地執業或海外發展；另一方面，香港醫療、法律、金融行業人才缺口穩定，留港就讀可同步積累本地行業資源、實習經歷，省去海外歸國後的適應成本。

除了一名狀元選擇赴牛津攻讀電腦之外，其餘尖子生均看好香港本地發展機遇，認為本地高校既能提供國際化交流平台，又能紮根大灣區發展沃土。即便海外升學選擇豐富，香港完善的高等教育體系與廣闊就業空間，依然牢牢留住絕大多數頂尖學子，彰顯本土教育的核心競爭力。

成才無固定範本

香港紫荊書院鐘呈以、麥庭彰同學，在IGCSE考試拿下全港單科第一，與DSE狀元形成雙線頂尖人才矩陣，印證香港升學體系的包容度。DSE適配本地聯招，IGCSE、IB、AP等國際課程可以對接全球院校，多條考核通道並行，學生可根據自身規劃自由選擇賽道，不必被單一考試框架束縛。

自然，兩種評價體系各有優勢：DSE貼合本地社會需求，文史、公民科目完善，適合計劃長期在港發展的學生；IGCSE等國際類課程側重綜合實踐與英語能力，為海外本科鋪路，兩種路徑都能培育出全港頂尖學子，不存在優劣之分。

今年24位DSE狀元與IGCSE全港翹楚，共同勾勒出成才的多元圖景：修成狀元，不必固守單一學習模式，既可以深耕本地中學體制，憑日積月累拿下全科滿分；也可以追隨天賦超前學習，以競賽拓寬知識邊界；還能選擇國際課程賽道，打通全球升學通道。這場狀元榜傳遞出核心啟示：學業頂尖沒有固定範本，天賦、熱愛、規劃各有價值，社會應當摒棄「唯分數、唯賽道」的單一評判標準。無論選擇DSE還是國際考試，無論立志留港學醫、修讀法律，或是遠赴海外鑽研科技，只要找準適配自身的成長路徑，持續深耕、堅守熱愛、服務社會，每個人都能走出屬於自己的「狀元之路」。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，中國戲曲學院戲文系原主任，上海交通大學 原主任。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

