平機會｜消除偏見全港齊參與　體驗活動遍地開花

平機會｜林美秀



平機會深信，要建立一個真正平等共融的社會，需要市民的參與和支持，並在日常生活中實踐。因此，平機會過去曾舉辦多項體驗式活動予青少年參與，亦支持不少機構舉辦教育活動，讓參與者從「知道」平等走向「體會」平等的價值。有見相關活動取得顯著成效及回響，藉着平機會30周年的重要里程碑，我們聯同五間非政府組織及社會企業，於今年7月至明年首季，合辦一系列體驗式活動，免費讓市民參與，進一步將這些活動擴展至社會大眾，搭建從理解到行動的橋樑。



本月起舉辦60場體驗活動 加深公眾對不同群體了解

過往數年，平機會均安排參與「平等機會青年大使計劃」的大專學生參加不同類型的體驗式活動，讓他們對平等機會有更深入的體會。青年大使一直給予良好反饋，認同這些活動有助增加對多元與共融的認識，並促使他們在日常生活中實踐平等理念。

平機會夥拍香港傷健共融網絡推出「猛龍多元共融跑步計劃」，參加者將有機會蒙上眼睛跑步，學習成為視障或聽障人士的領跑員，並與不同能力的人士配對進行運動，從中體會共融運動背後的意義與樂趣。

建基於這些成功經驗，平機會期望將相關體驗推廣至社會大眾，讓公眾有機會與不同群體親身接觸及對話，促進對他們的了解，建立同理心和消除無意識偏見與歧視。多達60場體驗式活動將於本月起在全港不同地區舉行，涵蓋傷健共融、性別平等、照顧者需要及多元文化等不同主題，公眾可按興趣選擇參與，親身走進不同群體的世界。

兩項傷健共融體驗活動 以第一視角感受殘疾人士日常

根據政府統計處的數字，香港在2020年共有534,200名殘疾人士，佔整體人口7.1%。雖然市民日常亦會接觸殘疾人士，但未必明白他們背後的日常處境。有見及此，平機會夥拍香港傷健共融網絡及香港傷健協會，分別推出「猛龍多元共融跑步計劃」及「『深』度同行：輪椅上的社區日常」，讓公眾透過運動與體驗輪椅人士的日常出行，進一步了解殘疾人士的需要與挑戰。

平機會夥拍香港傷健協會推出「『深』度同行：輪椅上的社區日常」，參加者將親自坐上輪椅走入社區，用第一視角了解各種無障礙設施對殘疾人士日常生活的重要性。

「猛龍多元共融跑步計劃」讓參加者有機會蒙上眼睛跑步，親身體驗視障人士如何透過領跑繩、與領跑員之間的溝通等來掌握方向和節奏。參加者亦會學習成為視障或聽障人士的領跑員，並與不同能力的人士配對進行練習，從中體會共融運動背後的意義與樂趣。活動同時教授與視障及聽障人士的溝通技巧，例如「時鐘定位法」和簡單手語，讓這份理解不只停留在活動之內，也能延伸至日常生活中。

「『深』度同行：輪椅上的社區日常」則讓參加者親自坐上輪椅走入社區，用第一視角了解各種無障礙設施對殘疾人士日常生活的重要性。活動亦安排參加者在「輪椅使用者」與「照顧者」兩種身份之間交替轉換，讓他們切身領略兩種不同角色遇到的情境，並反思如何透過改善日常態度和社區環境來消除障礙。活動亦會介紹殘疾人士使用的輔助工具，讓參加者理解如何透過設計適合的工具，提升殘疾人士的生活質素。

打破定型觀念 反思性別與家庭崗位的偏見

另外，有見社會仍存在因性別與家庭責任而產生的無形枷鎖，限制個人選擇與職場發展空間，平機會聯同香港單親協會及香港婦女中心協會，分別合辦「編織和氣球工作坊及女性賦權經驗分享」及「『不設限的可能』性別平等體驗計劃」，透過生活化的活動形式，引導公眾反思性別平等、家庭崗位定型等議題。

平機會與香港婦女中心協會合辦「『不設限的可能』性別平等體驗計劃」。活動以身心放鬆和手工藝作為切入點，在過程中融入性別平等、照顧責任、性別角色及性別定型等議題，引導參加者留意日常生活中的性別偏見，重新思考性別角色與社會規範。

「編織和氣球工作坊及女性賦權經驗分享」將結合手作體驗與經驗分享，讓參加者除了學習編織及扭氣球技巧外，亦透過聆聽作為創業者的導師及單親婦女的故事，了解她們在創業、照顧家庭、工作及社區參與的經歷與挑戰，反思社會應如何為不同背景的婦女提供更公平的參與平台及發展空間。

「『不設限的可能』」性別平等體驗計劃」則透過身心放鬆和手工藝作為切入點，在活動過程中融入性別平等、照顧責任、性別角色及性別定型等議題。導師將會透過互動討論、經驗分享和反思，引導參加者留意日常生活中的性別偏見，重新思考性別角色與社會規範。

平機會聯同香港單親協會合辦「編織和氣球工作坊及女性賦權經驗分享」，參加者除了學習編織及扭氣球技巧外，亦透過聆聽作為創業者的導師及單親婦女的故事，了解她們在創業、照顧家庭、工作及社區參與的經歷與挑戰。

走進多元文化社區 促進種族共融

此外，為讓公眾更深入認識香港多元文化的面貌，平機會亦夥拍WEDO GLOBAL（愛同行）推出「『同行社區』多元文化之旅」。不同族裔的文化大使將帶領參加者走訪尖沙咀或灣仔的宗教建築物和社區地標，包括錫克廟、北帝廟、九龍清真寺及重慶大廈等，並品嚐南亞地道小食及飲品，親身感受香港本地及多元族裔的宗教、文化特色，學習互相欣賞及尊重，促進種族共融。

費用全免 歡迎公眾報名參加

這五間機構都是平機會長期的合作夥伴，曾舉辦不同的教育活動或體驗式活動推廣社會共融及平等機會，因此藉着30周年的契機合辦體驗式活動，實在別具意義。所有體驗活動均免費開放予公眾參與，以鼓勵更多市民大眾關注社會上不同人士的需要，名額有限，先到先得。市民如欲參加或了解更多詳情，可瀏覽平機會30周年專屬網頁，並直接向相關夥伴機構報名。

平機會夥拍WEDO GLOBAL（愛同行）推出「『同行社區』多元文化之旅」，由不同族裔的文化大使帶領公眾走訪尖沙咀或灣仔的宗教建築物和社區著名地標，並品嚐南亞地道小食及飲品，親身感受香港本地及多元族裔的宗教、文化特色，促進種族共融。

平機會誠邀每一位市民踏出第一步，走進不同群體的世界，從理解到體會，從體會到行動，一同把平等的理念化為日常的實踐，共同締造一個零歧視、人人互相尊重的香港。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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